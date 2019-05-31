【周五心意】慈善團體免費熱食服務 助無依長者得到溫飽

根據政府統計處去年公佈的《2016年中期人口統計主題性報告：長者》顯示， 香港有超過15萬名獨居長者， 而雙老長者更接近30萬人， 兩者共佔整體長者數目近3成。當中有獨居及雙老長者因身體機能衰退、經濟拮据等原因，更無法得到三餐溫飽。今期「周五心意」將延續「籌熱飯、助弱勢」的精神，鼓勵您支持向無依長者提供免費熱食服務的「榕光社」和「齊惜福」捐出$12，即可為一位長者送上一頓熱飯。

惠膳行動：每 $12 = 1個基層一頓熱飯

以前煮個麵，加個罐頭或者一磚腐乳就一餐...... 但跌晒啲錢唔知點算好，唯有硬住頭皮去試吓攞飯，點知飯盒更有菜、有肉、有飯，比起我以前煮個麵食有營養得多！ 鄔伯伯，榕光社「惠膳行動」受惠者

年近八旬的鄔伯伯患有慢性疾病，需長期覆診，退休後一直依靠積蓄及「生果金」維生，生活相當節儉。兩年前，鄔伯伯不幸跌了過千元「開飯錢」，無助之際一度暈倒街頭，「嗰度成大半個月嘅『生果金』，我周圍去睇吓有冇人執到我啲錢，一粒飯都無落過肚，又心痛又攰，最後暈低咗要送入醫院。」幸獲街坊介紹，鄔伯伯認識到「榕光社」的「惠膳行動」，才得以捱過最艱難的時期。

鄔伯伯每日都會到「榕光社」領取飯盒，以節省日常膳食開支。（黃寶瑩攝）

鄔伯伯每日領取一個飯盒，並把部分白飯留作晚餐。他直言，翻熱白飯後，只要拌有一塊腐乳，已是一餐。（黃寶瑩攝）

惠膳行動 讓長者老有所依

「一開始攞飯，都驚人哋會當我乞兒咁，但跌晒啲錢唔知點算好，唯有硬住頭皮去『榕光社』試吓攞飯，估唔到啲義工都好好笑容，好關心我哋，好似識咗好多年嘅老朋友咁。」鄔伯伯又大讚派飯服務年中無休，而且飯盒營養均衡。不過，儘管機構提供午、晚飯，習慣節儉的他卻每天只領取一個飯盒，將飯盒分成兩份，剩下白飯在晚上加熱「送腐乳」，「留多個飯盒幫下其他長者嘛！」

一盒暖飯，不但有助貧困長者脫離三餐不繼的狀況，重拾生活的尊嚴，更讓勞碌半生的「老友記」感受到社會對他們的關愛。鄔伯伯多番提及年前他因不慎在家跌倒而入院，在留醫兩個半月期間，幸得「榕光社」義工給予的支持和鼓勵，讓他從長期卧床至現時能撐著拐杖走路，「有病時，有人喺身邊真係好重要，好感激一班義工成日嚟探我、幫我買日用品，出院後更拎飯盒上嚟畀我食。」

在一眾善長和義工支持下，「惠膳行動」已有超過600受惠人次。（黃寶瑩攝）

齊惜福飯盒贊助：每 $12 = 剩食轉化為一頓熱飯予長者及基層

「齊惜福」是另一個向長者派發熱飯的非牟利組織，以推廣珍惜食物、教育大眾正確處理廚餘為目標，現設有3個社區廚房，藉回收可食用剩餘食材再烹調成飯盒，為無依老人等有需要人士提供免費熱食服務，減少浪費之餘，更大幅減輕弱勢社群日常飲食的經濟負擔。早前，藝人王敏德到「齊惜福東頭社區廚房」參與派飯工作，身體力行支持「齊惜福」，更大讚計劃極具意義。

為剩食賦予新意義

獨居近30年的林婆婆逾九旬高齡，飽受腰痛、腳痛、視力模糊等身體機能衰退狀況所困擾，難以自理日常飲食，她每逢周一至周五均在「齊惜福」取兩盒飯盒，作午餐和晚餐。她直言，由6歲經歷日佔時期開始，一生辛苦勞碌，對她而言，能三餐溫飽已很知足，故非常感激「齊惜福」的熱食服務。

有餐飽飯食已經好滿足，有時食到最鍾意嘅肥豬肉就好開心，(豬肉)好貴㗎，自己唔捨得買！ 林婆婆，「齊惜福」免費熱食服務計劃受惠者

年邁的林婆婆表示，自白內障手術後，雙眼視力愈來愈模糊，甚至要戴上太陽眼鏡才能外出，以免看不清而跌倒。再加上，腰部和雙腳經常疼痛，實難以自理日常飲食。（黃舒慧攝）

97歲的鍾婆婆是親自到「齊惜福東頭社區廚房」取飯的最年長受惠者，她雙眼幾近失明，但兒子因工作地方偏遠，早出晚歸，難以照顧鍾婆婆的起居飲食。她直言，在領取「齊惜福」的飯盒前，只能冒著煮飯時切傷、燙傷的風險，「矇查查」地煮一些簡單飯菜，故非常感激「齊惜福」的免費熱食服務計劃。（黃舒慧攝）

對於「齊惜福」收集可食用剩餘食材，再轉化作基層的日常膳食，傷健人士甄叔叔表示非常認同。「好欣賞佢哋回收酒店自助餐嘅剩餘食物，再烹煮成飯盒派畀我地，因為自助餐往往浪費唔少食物，『齊惜福』嘅做法不但減輕咗我哋食飯嘅支出，亦為環保出咗分力，好有意義！」

傷健人士甄叔叔大讚「齊惜福」回收、再分配的做法，認為此舉既環保，又能減輕基層家庭的經濟負擔。（黃舒慧攝）

「齊惜福」免費熱食服務計劃受惠層面既深且廣，更在關懷弱勢社群同時，兼顧環保，獲藝人王敏德大讚計劃極具意義。（黃舒慧攝）

無論是榕光社的「惠膳行動」，抑或是齊惜福的「社區廚房」均沒有政府資助。現時您只需捐款$60，便能為5位有需要的長者或基層家庭等弱勢階層提供一頓熱飯，為他們送上溫飽。

是次「周五心意」運動（Kind Friday）心意飯團共有4間受惠團體，越多人響應，就越多人受惠。您的善款將全數落入「關愛動員」、「浸信會愛羣社會服務處」、「榕光社」和「齊惜福」，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費。



【關愛動員】關愛糧倉：每 $50 = 基層家庭 2天食物援助包

https://heart.hk01.com/zh/project/10133

【浸信會愛羣社會服務處】 開飯服務 - 童心飯堂：每 $10 = 1個基層兒童一頓熱飯

https://heart.hk01.com/zh/project/10123

【榕光社 】惠膳行動：每 $12 = 1個基層一頓熱飯

https://heart.hk01.com/zh/project/10132

【齊惜福 】齊惜福飯盒贊助：每 $12 = 剩食轉化為一頓熱飯予長者及基層

https://heart.hk01.com/zh/project/10128



請留意【周五心意運動】定期更新的專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/

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【周五心意 ‧ 心意飯團】系列：

【周五心意‧心意飯團】籌熱飯助弱勢兼帶仔女/朋友玩住做善事

【周五心意】填補服務缺口 食物援助讓基層看見雨後彩虹