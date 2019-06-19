【逃犯條例】不同背景素未謀面　3個花樣男生細訴如何走上抗爭路

反修訂《逃犯條例》的抗爭持續多日，經歷多場警民衝突，仍有示威者堅持立法會外留守。記者再走訪現場，了解當中3位來自不同成長背景，年約20歲花樣男生走上社運街頭的心聲。剛考完DSE的Kelvin在社運過後，放棄警察的夢想；生於富裕家庭的小明（化名）曾中催淚彈暈倒半小時，卻對父母噤聲，冀趕及在移居澳洲前為香港做些事；正於餐廳打工的Ming直言沒錢達成移民心願，只好留港用盡方法與「戰友」並肩作戰。別人笑他們太瘋癲，但他們說必須在香港的關鍵時刻趁機扭轉大局和體制，「除了反修例，還有明日大嶼、國歌法等等着我們摒除不義。我們相信不了政府和警察，但我們相信港人團結，明日就有希望」。

本港近日正陷入反修訂《逃犯條例》示威潮中，經過6月9日的100萬人遊行，6月12日立法會示威衝突流血收場，「反佔中」黃衣男以死控訴後6月16日的200萬人再次上街，政府仍未有正式宣布撤回修例。雖然現時示威人潮暫時散去，Kelvin、小明和Ming聯同部分示威者堅持留守立法會，逼令政府回應訴求。

今日仍有示威者堅持立法會外留守。（李智智攝）

「撤回條例？無。不作檢控？無。撤銷暴動？無。追究警方過分使用武力？無。問責下台？無。」Kelvin憤怒地說。記者訪問當日，特首林鄭月娥召開記者會，就修訂《逃犯條例》引發社會矛盾、紛爭和焦慮，向香港市民道歉。Kelvin認為，特首和政府至今都無誠意回應民意，「持久戰必須打」。

Kelvin、小明和Ming年約20歲，原本素未謀面卻因反修例抗爭而認識，是過去幾天的示威中戰友，目睹多場警民衝突。正等DSE放榜的Kelvin用羞澀的眼神對記者說：「其實我小時候的夢想是做警察，皆因認為警察是正直不阿和儆惡懲奸的英雄。但你看，只有幾個被警方定為有暴力行為的示威者，就用150個催淚彈對付我們，他們橫蠻無理與黑社會有何分別？他們才是暴徒吧？」

最令他心痛是，在示威過程中遭受警察的白眼。他稱，在日前在添馬公園隨一眾示威者商討策略時，竟有警方在旁竊竊私語，「他們那種嘲笑的嘴臉，我沒法忘記」。他續說，自5年前的警察施放87枚催淚彈始，已對警隊失望，「今次真沒法原諒，那裂痕是無法修補的」，未來或考慮投考消防員，冀完成救人夢。

（左起）Kelvin、小明和Ming年約20歲，原本素未謀面卻因反修例抗爭而認識。（李穎霖攝）

「我手無寸鐵都中催淚彈」。小明憶起，6月12日當日包圍立法會，原本在後排的他無故被擠上前排，「我身上甚麼都沒有，突然一個催淚彈飛過來，我就暈倒了，醒來才知有一群男人救走我，旁人告訴我昏了半小時」。曾命懸一線，小明稱不敢對父母透露半句，「雖慶幸他們與我的反修例立場一致，但他們極力反對我現身衝突，我有朋友更因此被父母打，所以醒了就裝沒事」。他坦言事件後，非常痛恨警察濫權施暴，惟慶幸有現任警員朋友特意為示威請病假「罷工」，又或特意由港島區申請調職到馬料水當水警，「欣慰還有人有良知，這就是人與狗之別」。



移居澳洲前要為香港出分力

生於富裕家庭的小明，父親任職工程公司，亦有澳洲籍，未來將移居澳洲，直言「政府、特首、警察以及醫管局都無人信得過，真是很恐怖，此地不宜久留了」。雖然去意已決，但「因生於斯，長於斯」，冀爭取時間「盡量為香港出一分力」。

Ming : 港人還要漫長抗爭



正於餐廳打工的Ming羨慕小明有能力移民，現時只冀腳踏實地升職，但願能過安穩生活。他稱，5年前的雨傘運動是目不識丁的黃毛小孩，認為社運事不關己，但見警方暴行，政府的暴政，逼他不得不首次走上街頭抗爭。

Ming語重心長稱，雖然他只有中學畢業，但社運讓他醒覺民主普選和建全政治體制重要性，「香港是時候要改變了」。他說，普選特首未能實現，至少他每項施政都要獲立法會通過，「所以我們更要用手上那票，選擇有良知、真正為市民發聲的議員，然後一步步改變體制」，又強調港人要漫長抗爭，「除了反修例，還有明日大嶼、國歌法等，讓有很多議案需要我們抗爭」。

三位示威者稱對政府不信任。（李智智攝）

對於今次抗爭的出路，他認為在抗爭前段由市民透過社交媒體自發動員，由於已消耗不少體力，現屆段需要意見領袖，包括剛出獄的黃之鋒，帶領示威者談判和爭取訴求。他又同意，抗爭者推動國際輿論壓力，向領事館發信要求援助是可行方法，「至少令將資產和子女送往國外、隔岸觀火的一班高官和議員可以收斂一下」。

Kevin則認為，現階段要求任何下台已沒有用，「林鄭一直不願正面回應 ， 而其他訴求都不斷推卸給別人 但其他部門又推卸給她，只是拖延時間」 ，又指「外國援助始終鑑於他們是局外人，可以做的有局限」，故認為現時至少要令港人覺得「今次表達意見不是玩票性質，一定要堅持和團結」，不但可使示威者國際形象更好，更易收集支持聲音，香港作為國際城市，在講求經濟前提下，政府不得不向國際交代，重拾民望和國際公信力 ，「這都是要靠市民齊打持久戰來換取，團結就有希望」。