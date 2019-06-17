【逃犯條例】插畫家慧惠筆下的兩個社運：傘運憤怒，今次愁雲慘霧

民陣昨再發起反修訂《逃犯條例》遊行，約200萬人形成「黑海」佔據金鐘夏愨道和立法會一帶，表達撤回修例強烈控訴外，並為「反送中」的黃衣男墮斃哀悼，一幕幕畫面扣人心弦。曾於雨傘運動作畫的藝術家「慧惠」再臨金鐘集會現場，畫下示威者的哀傷和悲憤，她形容「雨傘運動是一片憤怒，今次的運動多了一份愁雲慘霧」，不過她觀察到現今市民變得更為堅強和成熟，懂得自律和克制，在不同崗位上盡本份和自己能力為香港付出，她相信港人在哀痛過後會不斷前進，「就如一百萬人遊行，政府無動於衷，就用二百萬人來聲討，香港人是不會輕言放棄！」

八十後插畫家柯慧惠在2014年辭掉去設計師工作，在雨傘運動中到金鐘、中環、銅鑼灣、尖沙咀和旺角的佔領區以畫筆紀錄了本港近代重要社會運動，刻畫市民的熱心和守望相助，包括搭建自修室和木桌椅，年輕人分配物資等，並於運動後開辦首個個人作品展「雨傘日記」，引起社會迴響。在油麻地果欄成長的她，踏上藝術家之路後， 為了令更多人關心社區，她由該區出發探訪不同小店，了解他們的工作日常和故事後，舉行有關香港小店的個人展覽和出版書本。

2014年雨傘運動，慧惠畫下陳伯為學生製作書桌。（慧惠提供）

+ 3 + 2

五年後，本港再發起佔領運動，包括6月9、12和16日佔據金鐘立法會附近一帶，要求政府撤回《逃犯條例》，集會人數由100萬升至200萬人。相比起雨傘運動中的87枚催淚彈，警方被指暴力鎮壓升級，使用約150枚催淚彈、數發橡膠子彈，以及約20發布袋彈，導致多人重傷，更有反修例示威者為控訴政府屢次漠視民意於太古廣場墜樓身亡。慧惠昨來到金鐘集會現場作畫，她形容「雨傘運動是一片憤怒，今次的運動多了一份愁雲慘霧」。

慧惠於6月16日晚金鐘反修例集會的畫作。（受訪者提供）

慧惠一邊悼念死者的「白花山」中繪畫，一邊向記者說，當來到事發現場，看到一堆堆祭品和鮮花時已熱淚盈眶。她坦言港人一直和平示威，沒想到「會去到有人死的地步，太不值了，真不希望再有人犧牲」。

她懷着悲傷的心情走了一圈，畫下有人手持燭光默坐，有人上香，有人唱聖詩，有人念佛經，亦有人用摺紙鶴，「雖然大家不認識死者，但都盡力用不同宗教形式和方式向他道別」，不但體現港人的愛心，亦展現社會的多元和包容性，「這是我最欣賞香港的地方」。

她又指着畫中手持紙袋的女生說：「她當時默站了十幾分鐘後，就哭崩跪了下來。有兩位女士馬上前後拍拍她的肩膀，又遞上紙巾安慰她，其實大家本是陌路人，但卻互相扶持如同家人，令我非常感動」。

慧惠昨來到金鐘集會現場作畫。（李智智攝）

回顧兩場運動，慧惠直言深深更感到「有一把刀向香港步步進逼，更有人為此而死」，但令她欣慰是港人盡其本分守望相助，和平示威，她說：「在集會中有人自發清潔，有人自律為救護車讓路，有人合作分物資；有人安排連儂牆上落通道，讓大家有秩序向死者致意，這種和平和克制的表現一直沒變。這會是暴徒行為嗎？」她憤慨稱，政府應還市民公道，「港人值得享有法治和言論自由」。

她又認為，港人對社會運動表現愈來愈成熟，例如懂得運用社交媒體在物資分配、集結分工和文宣等各方面「做實事」，今次更用多國語言宣傳行動和訴求，引起國際關注，亦寫信到多國領事館要求援助。她認為，港人「是有文化、教養和思想」，「獅子山精神是打不死的，就如一百萬人遊行，政府無動於衷，就用二百萬人來聲討，香港人不輕言放棄！」