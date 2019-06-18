【逃犯條例】憂失自由的傘後首遊族、新移民後代：有思考才赴現場

阿悠、阿桂和芝芝相約過海去遊行，在塞滿遊客和外傭的快餐店裡，阿悠從袋中拿出畫簿，撕下幾張白紙，三個00後女生，開始摺紙花。 香港近日陷入反《逃犯條例》修訂的示威潮中，訪問前一天，是616遊行前夕，有示威者在太古廣場高處掛上「反送中」、「撤回」的橫額，其後墜樓不治。 阿桂一邊摺紙，一邊說：「講真，邊個仲有胃口？」這幾個1997年後出生的女生，自6月9日百萬人遊行開始，每天都會走到金鐘、中環去，運送物資給示威者，執拾衝突後遺下的垃圾。這本來是「後雨傘一代」的暑假，他們卻奔跑於充斥催淚彈刺鼻煙霧的大街窄巷，幫陌生人用生理鹽水沖走臉上的胡椒水，屹立鐵馬面前，與防暴警察相隔不夠十米，仍不願後退，大喊「撤回」。是什麼讓他們不惜被捕，也要走上街頭？ （為保護受訪者，文中受訪者名字皆為化名。）

她們通宵為死去的示威者摺白色紙花。特首林鄭月娥今日（18日）再見記者向市民道歉，但並沒有回應616遊行訴求。阿桂說：「感覺被人帶遊花園，唔知聽咗乜，好嬲。」

連同阿八，幾個00後女生是相識於網絡的好朋友。612金鐘衝突之後那天，她們約好一起行動，穿起黑色T-Shirt，每人手裡拿著一個黑色垃圾袋，在站滿人潮唱聖詩的中信天橋左穿右插，喊道：「有冇人要丟垃圾？」群眾隨即幫忙傳遞天橋兩邊垃圾。

「我想落夏慤道執，你睇吓，好多垃圾。」戴著口罩的阿桂指橋底那晚已重新通車的夏慤道。「但我驚畀人查身份證，畀人懷疑想用垃圾襲擊人。我可以俾人拉，但我唔想。」

沒戴口罩的阿八瞪大圓滾滾的眼睛問：「如果我哋係暴徒，點解要執垃圾？」

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00後首遊族 催淚彈、槍聲下奔走

警務處處長盧偉聰昨日（6月17日）見記者，改口指自己沒說612是暴動，但有五人涉犯暴動罪被捕，引發記者追問當日發射150枚催淚彈、20多發布袋彈和橡膠子彈能否稱上適當武力。612那天，幾個女生也在現場。除了阿八，其他人都是第一次參與示威集會，她們湊了近千元買口罩、生理鹽水等物資，主要做物資補給。

「我們本來在愛丁堡廣場靜坐，後來警察趕。」阿八說：「見到警察，大家怯怯地，之前見到放彈又打市民，你中學生一個點會唔驚？」她以前想過投考警察，現在打消了念頭：「本來覺得好高尚的職業，而家見到咁唔想做。我唔想被人同化。」

她們跑到添馬公園，看到添美道有催淚彈煙霧，電光火石之間，決定跟大隊跑往香港站。「後面一個一個彈落係我哋身邊，然後聽到槍聲，警察從地鐵站出來，話封哂所有站，有個女仔喊住求大家唔好走，如果我哋走哂，啲人出嚟為乜？」事後阿桂一直在問自己：「點解係一班未滿20歲既人走去不停求人？」

到現在，幾個女生仍然會夢到在中環被人追捕的情境。

他們等待地鐵，一邊用facebook和telegram接收遊行現場訊息。

97後的新移民後代：我不喜歡大陸

6月16日遊行當日，穿白色波鞋、戴著普通黑框眼鏡的幾個女生，不過就是平日在旺角街頭走過的15、16歲少女。會合了下班趕來的朋友，她們逼在地鐵月台等了一架又一架列車，耐心地碌Facebook、綁白色絲帶，套上黑色衣服。終於擠上列車，其中一個女生緊張地護著記者的肩膀，怕記者被車門夾住。

年輕人是不是真的什麼都不懂？姑且問問幾個女生有關中港兩地的新聞，阿八第一個提及的是銅鑼灣書店事件。「佢賣本書，可以五個人唔見咗幾日，仲要強調佢係自願走。夠我驚啦？」

她們的朋友下班趕到，幫忙為眾人繫上自費買的白絲帶。

阿桂和阿悠的出身比較特別，他們的媽媽以前都是新移民。阿桂出身基層，爸爸是的士司機。「阿媽唔鍾意阿爸帶她到香港，她覺得咁多年係大陸都無嘢，政策好好。最近佢好似開咗竅，今次無特別同我拗。」反而是阿桂的爸爸，每逢女生們談電話討論時事，他都加入爭論；他相信前排示威者收錢行事。「佢參與過一啲遊行，有飯食有錢收，就覺得所有示威都有收錢。」

「畀幾多錢你，肯去中彈？」阿悠反問。

「我唔想住大陸，我唔鍾意佢哋嘅法律。如果《逃犯條例》修訂完日後只會捉佢聲稱嘅37條罪項，咁古代就唔會出現『莫須有』。你點知道講兩句『林鄭下台』會不會有人話你走稅？」阿桂說畢，芝芝也說：「你見到好多案例其實相關政治立場。佢哋法制唔似香港咁公開，會擔心。我哋呢一代唔同老一代，讀通識都已經好多事要思考，啲人真係諗得我哋太簡單。」

「啲人話我哋被洗腦，真係諗得我哋太簡單。」

沒有自由 談何前途？

阿悠來自單親家庭，612那天回家，媽媽大罵：「點解我會生咗你出嚟！」阿悠想向她解釋想法，對方不想聽，打斷她，她於是只能躲到房裡。「佢哋唔信我哋，只會信一個電視台。」

阿悠的志願是當一個「繪師」，繪畫同人創作。早年內地BL（Boy’s Love)小說作者天一因出版書籍被重判監禁10年，「條例通過，開了缺口，我便沒前途，出同人本會唔會畀人拉？」

出生1997之後，她們覺得自己生來一直擁有言論自由，而即將失去自由的感覺隨著社會政治變化愈趨強烈。「細個無憂無慮，意思唔係天真，而係我覺得一直擁有言論自由，唔會諗2047年點算。」阿桂說。

因為罷課，阿桂可能無法順利畢業，她想讀化妝，正報考文憑。「畢唔到業，我可以再讀多年，但過埋呢幾日，我仲有幾多年？仲有幾多自由？仲講咩前途？鬧我哋嘅人覺得自由係理所當然，但我就要失去呢樣嘢，我仲有好多個十年要捱。」

「畢唔到業，我可以再讀多年，但過埋呢幾日，我仲有幾多年？仲有幾多自由？仲講咩前途？」

被期望又被忽略的一代

她們出生的一代，是玩「抖音」的一代。這幾個女生偏偏就是學校裡的邊緣小眾。阿桂說：「我哋都係被人針對嘅學生。」

阿桂初中開始接觸動漫，從《黑子的籃球》到《JoJo奇妙冒險》，都是一些講述成長、或反抗壓逼的故事。「全級都追星，你便是異類。」中小學可以是殘暴的鬥獸場，有同學因為被編排跟她同組，把她物件通通掃到地上。她的成績由頭十跌至最尾，試過曠課，在社工要求下入過醫院。這麼多年，沒有一個成人真正想要關心她。「老師問我，點解人哋杯葛你，唔杯人哋？我自此唔再搵老師幫。我有年努力讀返書，老師都睇我唔起，我就唔再讀書。」

幾個女生在香港的教育制度下，本來就是被邊緣化，未被關心的一群。

至於阿悠，小一時就試過被杯葛的滋味。年復年跟欺凌者同一個課室，她根本不想去學校，也不想要讀書。「我覺得自己其實讀到書，但我唔開心。而你身邊所有人會話，你讀唔到書就瞓街，你係會好驚。我對於大人嘅期望，好反感。」

芝芝現在於台灣讀大學。「父母將年輕時做唔到嘅所有期望，放係我哋身上，想我哋做醫生律師，賺好多錢去養佢哋。但而家個世界唔係咁。」她們的意思是，在香港大學畢業，人工一樣很低，無法買樓。

因為動漫，她們找到了投契的朋友。「我們約好咗六個人，如果唔結婚就一齊住！」別人小息偷看手機是為了玩手游，她們則在櫃桶睇新聞、上連登、碌Facebook，每晚傾電話，商量怎樣參與反修例行動。「我的同學個個Instagram換咗白絲帶頭像，但今日話去海洋公園玩。」「佢哋似扮威多啲。」阿悠搖搖頭：「完全幫唔到手。」

能力所及的話，她們希望在反修訂行動中做後援、物資工作。

「我夢見被人拉，想像自己係監倉」

6月9日百萬人遊行，政府仍堅持二讀後，阿八覺得，自己不衝，人人不衝，局勢就不會變，「如果你想有未來，無人抗爭係無未來。」阿桂覺得，每個人做自己做到的事就足夠。「你抱住衝前的心態，企係後面做最幫得手的人，都係衝前咗嘅一批人。」

阿悠還記得催淚彈的味道，手臂沾上胡椒水的刺痛。「我夢見被人拉，有時想像自己係監倉。」以前學校帶隊參觀懲教署，坐監對她們而言大抵那般。看過金鐘搜身的新聞，她們有心理準備，即便送物資都有機會被搜；阿八613那天放學，差點被警察查身份證。不相熟的同學突然問自己有否到衝突現場，她們也不敢回覆。

「我們梗係有諗過被人拉，我而家出街都驚被人拉，驚到震。被警察追時，我一路走一路諗，走出嚟為乜？」阿桂說。「2014年時大家敢走出嚟係因為未去到容易被人拉嘅程度。但如果唔出嚟仲有無下次？」幾個15、16歲的女生，以至這一代年輕人，已經把被搜身、被拘捕的情境都想像過好多遍。問她們平日要不是有大事發生，會到哪裡玩？她們嚷道：「Party Room」，便笑笑露出不太整齊的犬齒。這個暑假發生的一切，遠遠超出了她們的預期。