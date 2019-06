【同志家庭】該有孩子嗎？英國同志情侶來港演出喜劇：愛就是愛

George Mann(左)和Nir Paldi兩人相識於一場聖誕派對,之後便一直交往,直至去年九月結婚。(No Kids, Credit: Alex Brenner, Ad Infinitum - No Kids @ Pleasance)

2005年,Nir跟Geroge都在法國巴黎賈克.樂寇國際戲劇學校(L'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq)上課,兩人相識於一場聖誕派對,之後便一直交往,直至去年九月結婚。

多年來,他們一直爭辯一件事:要不要孩子?「George經常假設這件事永遠不會發生。但一切已轉變了,不論是法律,抑或我們。」Nir指的,是2002年英國通過 Adoption and Children Act of 2002 法案,確認同性伴侶可享收養的權利。

兩個劇場工作者想著想著,倒不如用藝術疏理思辯,於是劇目《No Kids》便誕生。場地設置成一個家的場景,旁邊放著一堆衣服,中間是一張餐桌,Nir訴說想要有孩子的想法,而George說「我不知道這是否我真正想要的……」——兩人爭吵、和好,最終由Nir跳上餐桌講出一對戀人的平凡願望:「我們哭泣,因為我們擁有一個家庭,而這個家是美麗的,而我們全都很快樂……」

6月13至23日為ArtisTree主辦的戲劇季 ArtisTree Selects: Theatre Bites,邀請了多個原創及亞洲首演的英式短劇將來港演出,今次作品涵蓋多個社會議題,除探討同性戀議題的《No Kids》,亦有以環境保育為命題、由Lindsey McAlister創作的原創喜劇《If Not Me, Who? 》。《No Kids》將於21日、22日晚上於ArtisTree設有演出。