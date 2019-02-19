【元宵節】因同志身份恐懼20年　他反問媽媽：你可以喜歡女人嗎？

天主教徒同志伴侶Edgar和Henry前年在香港教堂行禮成婚，歸於平靜後，日子才真正開始。婚後元宵，餐桌上除了他們，還有各自的另一個情人在場——Edgar媽媽Carmen、Henry媽媽Penny，臉帶微笑地看著兩個兒子煮元宵湯圓，談生活瑣事。這一切曾經面臨過破裂，在他們向雙方家長提出在香港教堂行禮的那一年。 攝影：鄭子峰、資料圖片／黃寶瑩、部分照片由受訪者提供

Edgar（右）和Henry（左）相遇之前，各自為自身被社會、同輩、學校排拒的經驗而陷入抑鬱。（鄭子峰攝）

我的其中一面：「我是男仔，喜歡男仔」

Edgar和Henry相戀五年，在英國註冊結婚，前年成為首對在港教堂行禮的同志。那晚百個親友到場，觥籌交錯，兩人未步入教堂就哭，哭到完場，夜裡依偎著對方碎步漫舞。

中學時期的Henry大概沒想像過眼淚到今天會因喜極而落下。一個32歲的男子，別人的兒子或哥哥，一個律師，並如他所說：「人有這麼多面，還有一面，就是我喜歡男仔。」這個答案，他從讀書時期就懂得並從不懷疑——小五、六時他沒懂得愛或性，只覺著男孩很美；直到青春期，中學男生評論女同學發育身體為樂，Henry覺得很不舒服，也發現自己更被同性所吸引。

由相識、相戀、同居到成婚，路一點不易走。（鄭子峰攝）

原來跟人不同很可怕，怕只有我自己這樣。我收起自己，喜歡上男孩也不跟人分享。 Henry

格格不入，於是恐懼。「原來跟人不同很可怕，怕只有我自己這樣。我收起自己，喜歡上男孩也不跟人分享。同學見我常常躲起來，不知我為何整天不開心。」差異讓他在學校很容易被看見——他不運動，喜歡畫畫，陰柔氣質被取笑。

Henry覺得，Edgar是個真誠而脆弱的人。擁有同志身份的兩人一樣渴望被愛。（鄭子峰攝）

我的恐懼像堆石頭愈疊愈高——沒出路了，出櫃就會被踢出家門、被唾棄，不如死吧。 Henry

被取笑欺凌 連自己也孤立自己

中學是鬥獸場。他跟那些高女生、胖男生被放在中央肆意侮辱，只因欺凌者想要榨出一點異類的血肉。「跟同志沒關係的，只是你不身處大潮流，你有一點出眾，就會被人談論。」但那一米八的女生的不同至少是可見的，女生也會找到一樣高的好友，而Henry把同性戀身分收到最深處，用石頭壓住那一部分的自己。

「世上很多同志故事，那時電影、電視只反映很悲慘的故事，傾向負面言論。一家人吃飯時討論哪個明星是Gay，我感覺個個都不喜歡同性戀，因為社會不喜歡。」他說：「學校係咁、社會係咁、屋企係咁。我的恐懼像堆石頭愈疊愈高——沒出路了，出櫃就會被踢出家門、被唾棄，不如死吧。」

Edgar媽媽Carmen也坦白，曾經對兩人結婚的決定感到迷惑。（鄭子峰攝）

被歧視當然很慘，但主角頑強對抗。這樣的電影給我打了強心針，像一個Role Model。 Henry

無法與人分享，他在電影中找同類故事，像根據真人真事改編的電影《費城故事》，Tom Hanks演的Andrew因同性戀身分及患愛滋而被解僱，最後與律師控告公司成功，並在朋友看顧下去世。「被歧視當然很慘，但他頑強對抗。這樣的電影給我打了強心針，像一個Role Model。」他說。「過去我很想知同性戀的路會怎樣走，然而電視往往只寫同志角色濫交、自殺、患愛滋……」

如今兩個媽媽成了一對好友。（鄭子峰攝）

當時俗世的眼光覺得同性戀是負面的事。如果當年有討論，有報導，我不會抗拒的。 Henry媽媽 Penny

「要媽媽你喜歡女人，可以嗎？」

兩個媽媽並不忌諱承認最初對於同性戀的迷思。

Henry常看同志題材電影，媽媽Penny坦率地說：「當時工作很累，真的沒為意。我這個媽媽可能太掉以輕心。」直至兒子長大不曾帶女朋友回家，她才冒起念頭：「難道我兒子不喜歡女生？」復又被其他想法掩蓋：「不會的。我以為他像爸爸，事業和學業為重。我這樣壓抑自己。」

現在回想，自己可能是不想「兒子是同性戀」這件事成真。「當時俗世的眼光覺得同性戀是負面的事。」她也受影響了。「如果當年有討論，有報導，我不會抗拒的。」直到Henry終於帶朋友見家長，帶Edgar跟媽媽飲茶，她才串連以往種種。

兒子說他可以試喜歡女人，但反過來媽媽可以喜歡女人嗎？的確不可以。一些異性戀反對同性戀，但若然我要你喜歡同性，你又做到嗎？做人要將心比己。 Penny

任何人都有權選擇自己的生活方式，且不受壓抑。（鄭子峰攝）

母親的最佳答案：「結婚很好，要一生一世」

Penny問兒子不能喜歡女人嗎？「他說他可以試，但反過來問媽媽：可以喜歡女人嗎？」她搖搖頭，「的確不可以。一些異性戀反對同性戀，但若然我要你喜歡同性，你又做到嗎？做人要將心比己，不只是性傾向、婚姻。」那一刻她開始想得更闊，想到舊電視劇中要隱匿同性戀身分的馬姐，想到任劍輝和白雪仙的感情，想到小眾被污名的過去。「人們以前對小眾沒接觸、不了解，便有不好的眼光。」

兩母子如此坦蕩蕩。Henry有一天說：「媽媽，我會跟Edgar到英國結婚。」

Penny很冷靜，想了想說：「結婚好，但你要認真，像我和爸爸那般一生一世。」

直到現在Henry還記得那句話：「好像荷里活電影中父母的最佳答案：我支持你。」

後來一場香港婚禮，令兩家人爭持不下。有家人拒絕出席，也有家人表示不理解。對Henry來說，和Edgar在港行禮，代表什麼？兩個媽媽在這場拔河中如何改變想法？詳見另稿：【元宵節】天主教徒已婚同志：家人因婚禮曾撕裂，因愛復合於教堂。