【元宵節】天主教徒已婚同志：家人因婚禮曾撕裂，因愛復合於教堂

同志伴侶Henry和Edgar前年在香港教堂行禮，溫馨的結局，走來步步椎心。中學時，Edgar在家織冷衫向男同學告白，卻被恥笑和張揚，又被信任的社工背叛。媽媽Carmen當時不知原委，只知Edgar明明很聰明，但成績一落千丈。她一個人帶大兩個仔，期望都放在兒子身上。「我這個兒子一向我行我素。」她說。因為學業和同志身分以及種種壓力，Edgar最後跑到英國讀書，五年來母子拉開了距離。預科最後一年，兒子帶男性朋友回家，常常玩到很夜，她開始想到兒子或者是同志。 攝影：鄭子峰、資料圖片／黃寶瑩、部分照片由受訪者提供

Henry和Edgar媽媽Carmen長年相處，雙方都盡力了解彼此。（受訪者提供）

結婚，公開了，世人很多惡言，怕他們的路很難走。 Edgar媽媽 Carmen

直到Edgar遇上Henry並同居，Carmen慢慢認識Henry，Henry又很細心幫她處理生活繁瑣，她逐漸不再反感。但兩人告知她將要結婚時，她仍然很想逃避，「最好唔好講。一起沒問題，但為什麼結婚？」她說抗拒源自擔憂：「結婚，公開了，世人很多惡言，怕他們的路很難走。」

兩個家庭，不同的想法相互碰撞。（鄭子峰攝）

婚姻觸發家人的一場拔河

「為什麼要結婚？」相識於公司後來相戀的兩人，不過想組成一個家，領養兩隻貓，展開互相扶持的生活。Henry說：「被問時我也很愕然。男女為何要結婚？我喜歡這個人便跟他結婚。」兩家人最後還是到英國出席兒子們的婚禮，但真正導致兩家人爭拗的是後來在香港的婚禮——Henry爸爸當時無法接受他們在港高調成婚，媽媽Penny夾在中間，兩邊不是人。

Henry（右）少時活在沉鬱之中，那時的他沒想過今天同桌吃湯圓的除了自己的愛人Edgar（左），還有兩個自己都愛的媽媽。（鄭子峰攝）

他有這般（平權的）使命，所以我們繼續做訪問，是想告訴其他人其中一個同志伴侶的結局，辛苦得來可以有出路。 Henry

成為第一對在港教堂行禮的天主教徒同志伴侶對兩人而言代表什麼？Henry比喻人像椅子，他同志身分那隻凳腳不穩，更多人是幾隻腳不穩，只消被稍一推就會倒下。「我和Edgar接觸其他同志，有些人出櫃後頭家散了，有些朋友不多，加上同志身分，他們要住在彩虹行動（性小眾倡權組織）宿舍。有人睡在街上甚至自殺。」（Henry成長時因陰柔特質而被欺凌、以及向母親坦言自己要跟同性伴侶Edgar結婚的過去，見另稿：【元宵節】因同志身份恐懼20年 結束於出櫃那天母親一句：支持你）

Edgar性格剛烈，是有話直說，有平權意識的人。「他有這般使命，所以我們繼續做訪問，是想告訴其他人其中一個同志伴侶的結局，辛苦得來可以有出路。」Henry像對十歲的自己說，看見這個故事吧，看見也有選擇的可能吧；在香港結婚的意義亦然。

媽媽Carmen說，到他看著兒子受壓而無比心痛那刻，她便決定全力支持兒子。（鄭子峰攝）

我是不想被特別目光看待，但Edgar是我的兒子。面子和兒子，我選兒子。 Carmen

愛是：「面子和兒子，我選兒子」

別人看到的是婚禮，沒看到的是淚水。別人看到的是兩家人同桌吃飯、有說有笑，Carmen跟Penny成了知己好友。兩個母親說：「沒人比我們更明白。」這場家庭拔河為時一年，曾經撕裂，最後和解，帶著裂痕圓滿。Edgar當時因這段婚姻被自己所愛的天主教會暫停侍工職務，加上種種壓力，Carmen看在眼內，「我就懂得心痛了。我是不想被特別目光看待，但他是我的兒子。面子和兒子，我選兒子。」

「我覺得每個人如此不同，不只是性傾向，想選擇的生活方式也不同。」媽媽Penny說。所以他們的婚姻及和解故事也不是標準答案，答案或者是：還性小眾們選擇的權利。（鄭子峰攝）

爸爸覺得兒子是要炫耀婚姻，今天我看兩個兒子，我不覺得。他們想小眾不違忌俗世眼光，所以要勇於衝破；我覺得很勇敢。 Henry媽媽 Penny

至於Penny，「爸爸覺得兒子是要炫耀婚姻，今天我看兩個兒子，我不覺得。他們想小眾不違忌俗世眼光，所以要勇於衝破；我覺得很勇敢。」她從沒放棄過自己的信念：「我覺得每個人如此不同，不只是性傾向，想選擇的生活方式也不同。」所以他們的婚姻及和解故事也不是標準答案，答案或者是：還性小眾們選擇的權利。

兩個兒子，兩個媽媽，坐在新居討論「愛」。「整件事有愛在裡頭，不計較，包容和忍耐。」Penny說。對Henry來說，家人當時就算不出席婚禮也不是不愛，不再溝通和放棄才是。「撕裂後再在教堂復合，因為大家坦誠溝通，關係變得更親密。」他說。

Henry說，他和身邊的人都曾經很怕。摸黑打開燈，會發現事實沒想像中恐佈。（鄭子峰）

恐懼看起來比事實可怕，但當你打開一盞燈看看，我還是我，我沒變。 Henry

「恐懼是大於事實的黑影」

前年，婚禮圓滿結束。「在那場婚禮，我終於可以公開地、赤裸地感受旁人的愛，我一直所懼怕的，或是我不敢打開雙手去擁抱——他們一直都在。」Henry說。

他回頭凝視眾人對於同性婚姻的恐懼，恐懼其實是大於事實的黑影。「恐懼看起來比事實可怕，但當你打開一盞燈，我還是我，我沒變。」所以看著父親由不接受到在婚禮上祝酒的表情，他願意繼續等待。對於台灣同性婚姻公投落敗，香港性小眾LGBTI權利包括反性傾向歧視條例、財產繼承權和婚姻權利仍未落實，他和Edgar願意作為一份子以自身開路，繼續前進。

元宵是中國情人節，Henry身邊不只有丈夫Edgar，兩個媽媽也是一對談天說地的多年好友，「很難得，有幾何見到兩個媽媽坐一起談得那麼快樂？」Henry手捧溫熱的茶杯說道：「不用再害怕，因為有人會在後面扶住你。我終可以放手掉落。」