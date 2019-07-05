「坪輋半日」中港邊境導賞　拆村危機面前　村民以藝術說故事

坐落在新界北部的打鼓嶺坪輋，能眺望中港邊境，就像是城市的外圍。這裡曾為政府推動「新界東北發展計劃」的一部分，後於2013年剔除，另納入「新界北部地區研究」。雖然大眾對東北發展議題關注似是靜下來，但不少坪輋村民擔心拆村只是遲早的問題。 在過去九個月，有15名中文大學學生幾近隔周入村，與村民接觸，了解坪輋的生活日常與發展規律。他們將親自採訪的鄉郊故事結集成書，又在上周六（29日）舉辦「坪輋半日」導賞團，帶領公眾走訪村落，更深入認識這個社區。 攝影：黃偉民

中大同學為參與者作導賞，途經壁畫村。

北區坪原路「九記士多」旁邊的一條窄窄的田間小路走入，一旁都是綠樹，烈日高照，進入一小塊舖磚空地，旁邊是一個能容納幾十人的大鐵棚，黑色的防水布在上面遮蓋住，這就是舉辦活動的導賞中心——「打鼓嶺坪輋保衛家園聯盟」活動基地。大鐵棚看似簡陋，但卻安上光管、風扇，紮上一排紅燈籠，有著鄉間的情味。大鐵棚也是研習學生的常往之處，內設有一排桌子，訪問當日設市集。



棚外，活動導師、藝術家黃宇軒解釋，大家踏足的基地原先是爛地，在過去七年，聯盟不斷建設，「成為一個有廚房、一個大家聚集的地方。」他續指：「到坪輋看的不但是風景，而是人出了力做的東西，例如導賞團會去的壁畫村，和魚菜共生農場。」

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村民創作建「壁畫村」：望更多人認識坪輋

由參與計劃的中大同學帶隊，一行參與者跟著導賞團來到壁畫村。中大同學解釋，壁畫村為村民KK作畫，他也負責向其他村民解釋計劃想法：「一開始好多村民都不太想在自家牆上『畫呢畫路』，但經過KK一番解釋後，村民最後都同意讓KK作畫。」

KK是一個50多歲的創作者，20多歲前住在馬屎埔，村落後遭發展商收地，他被安排上樓，並與大哥一家分散。因為對鄉土有感情，KK幾經轉折又搬到坪輋。他在一路上畫上向日葵、大樹、栗米、南瓜與村狗的屋子，還製作了五顏六色的指示牌、裁成球狀的汽水罐風鈴，與擺在路旁作「留言信箱」的彩色冰箱等隱含了生活痕跡的創作，他表示，希望用藝術讓更多人認識坪輋。

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魚菜共生 推新式農耕

中大的導賞員再帶參加者前往村民張貴財（財哥）管理的魚菜共生農場。農場採用魚菜共生的方式，即依靠魚肥為蔬菜提供養分，比一般種植方式更環保與健康。財哥又帶參加者參觀蝴蝶園，在紗帳圍起的農場內，財哥養了一百多只蝴蝶。

他說：「一開始開了門，放些蜂蜜在裡面，就引到蝴蝶進去。」蝴蝶在一個受保護的環境交配、繁殖，數量逐漸增多。「太多的時候，會放它出去。」財哥熱情地向參與者介紹蝴蝶：「蝴蝶好重要，如果沒有蝴蝶，我們都生存不下去。」財哥希望透過魚菜共生農場與蝴蝶園向公眾傳遞保護生態的信息，同時以坪輋為基地推動新式農耕。

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驚覺發展拆村 辦藝術節說村的故事

不論是KK與壁畫村的故事，還是財哥與魚菜共生農場的故事，都被記錄在一本《坪輋七年》的小冊子裡，作者為帶導賞的一行中大學生。

為何要製作一本講坪輋的小冊子？這要從七年前說起。2012年，坪輋村民由一場鄉議局舉辦的盆菜宴中，首次得知所住地被規劃入新界東北發展計劃，那時已進入發展計劃第三階段公眾諮詢，他們面臨被拆村的命運。村民手足無措，又對家園將失感到痛心，他們在民間組織「土地正義聯盟」的幫助下成立「打鼓嶺坪輋保衛家園聯盟」，反對發展計劃推行。他們參與遊行抗爭，村外人亦開始關注坪輋的發展。

黃宇軒為抗爭的其中一人，他在七年前認識坪輋村民後就忍不住「留下幫他們」。他曾經在坪輋舉辦兩屆大型藝術節「空城藝術節」，曾結合許多村民曾就讀、閒置多年的坪洋公立學校，及村內其他角落，舉行展覽，向公眾推廣坪輋，引發更多人關注。這次，他又化身導師，帶著15個中大學生深入了解坪輋9個月，聽村民的故事，最後由學生寫出坪輋這七年發生的事。

活動導師、藝術家黃宇軒選擇坪輋為社區研究的地點。

社群相聚 危機來時不各自飛

黃宇軒認為，社區在香港的定義為「人和人因為各種原因，組成一些群體，他們是互信的，可以一起志同道合地做一些事。」

而他在坪輋，看到村民在面對「新界北部地區」發展的壓力下，與外界人聯繫，形成「理想的社區」。「我很享受看見他們團結起來，不單止這裏的人團結，他們好開放，同外面很多藝術家、藝術人、學者、攝影師、不同的朋友，好多不同的人聚在一齊，去變成一個family的過程。」

黃宇軒指，坪輋七年前在發展巨輪挑戰下，仍能建立社區關係，十分難得。「原來你被人搞，是不會大難臨頭各自飛，會聚在一起。我覺得就好似香港發生的事，越有危機，越需要有社區、社群聚在一起。」

他希望將他所知與人分享，故當他接到作「中大人在社區」計劃的導師邀請時，他想到了坪輋，也開展了一班中大學生對坪輋的了解之旅。

坪輋村民財哥為2012年反對新界東北發展計劃的抗爭者，曾經在政府總部被捕。

中大人在坪輋社區 「中大人在社區」計劃受中大教學發展及語文培訓補助金（Teaching Development and Language Enhancement Grant）資助而產生，為期兩年。現為計劃舉辦第二年，這一年聚焦討論坪輋社區的故事。中大同學在第一個學期每隔幾個禮拜就到坪輋參觀，聽村民說他們的故事，第二個學期策劃關於坪輋的公眾活動，以及編輯一本書寫坪輋故事的小冊子《坪輋七年》。

「什麼叫本土？」

計劃製成品《坪輋七年》記錄了坪輋被納入及剔除出新界東北的新發展計劃的過程、居民、社區組織、在地傳統與社區經濟。計劃負責人陳燕遐女士在小冊子序述計劃目的：「多少增加了一點認識，更多的可能是對自己生活的反省，對社會制度的拷問，對城市、鄉村、發展、保育等概念的重新檢視。」

陳燕遐表示，在社會發展下，越來越多同學有興趣了解不同的社區，關注歸屬感從何而來。「近六、七年，討論本土議題很熾熱，近十幾年，大家都很關注香港人的身分、本土的討論。其實什麼叫本土呢？什麼叫做本土人？什麼是香港人？我覺得我們都好有需要問清楚。」

計劃負責人陳燕遐女士向在場參與者介紹《坪輋七年》小冊子。

中港邊境 安居以外的連結

參與計劃九個月的學生Milky初時認為，坪輋是「邊境地區，很有神秘感」。但真正令她感受到坪輋不同的體驗，是一團人登上坪輋的噹噹山。「看見中港的邊境，和跨境的公路，才發現坪輋屬於城市的外圍。」

看到村民與村民之間透過溝通，達成共識，建立壁畫村，Milky在坪輋見證與城市截然不同的生態，認識到何為社區。「社區不單是不同的人住在一起，而是在你的安居以外，人同人之間的連結。城市裡面比較少，主要都是大家各自安居，我覺得這裏（坪輋）有多些鄰里之間的關係。」