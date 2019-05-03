【新界東北收地】名下有物業不獲政府安置　村民：唔肯聽我解釋

50多年前，蕭伯伯的母親以每平方呎7.5港元買下馬屎埔一塊近萬呎的土地。今天，東北發展收地在即，蕭伯伯卻訴說自己「不被安置」，原因何在？原來他的太太名下有物業，根據政府提出的安置方案，有物業的村民裝不獲政府安置，蕭伯伯喊冤稱，物業並非他太太居住的，但政府卻拒絶聆聽他背後的隱情。 攝影：黃桂桂

持有物業者不獲安置

政府於2018年5月10日公布「發展清拆行動特惠補償及安置擬議加強措施」（510方案），方案內容指，持有香港住宅物業或曾享受政府任何房屋福利者，均不能選擇遷徙至香港房屋協會（房協）建造和管理的專用安置屋邨（該屋邨會提供出租及資助出售單位），只能獲得一筆搬遷津貼。

要證明一個人有返工就話啫，點證明佢冇返工啊？ 馬屎埔村民蕭伯伯

政府：請證明太太沒有工作

蕭伯伯說自己不被安置內有冤情，「該物業是一名親戚借我太太的名字所買的，50多年來，我太太都未曾住過那間屋，而且她一向沒有工作，哪來的金錢買樓？」他指當他向政府職員訴說真實情況時，該職員反問：「請證明你太太50多年來都沒有工作。」蕭伯伯怒言：「要證明一個人有返工就話啫，點證明佢冇返工啊？」他批評政府從來沒有詢問他的物業來源，就斷言他持有物業，「唔肯安置我」。

患有腳疾 不能上唐樓

84歲的小地主如寶婆婆亦面對同樣的問題。「政府說我的先生及三個兒子名下有一個物業，所以不安置我們。但那是一個只有數百呎的唐樓單位，我由於走路不便，根本不可能居住於這個需要行樓梯的唐樓單位，但政府咬死我有間屋，唔肯聽我解釋。」說時她按了按自己的腿。記者記得，當如寶婆婆為我們打開她家的大門時，走路一拐一拐的。她說，她患有痛風。

二人家庭 獲萬六搬遷津貼

若然得不到政府安置，那麼蕭伯伯和如寶婆婆在整個東北安置補償中可以得到甚麼？以蕭伯伯為例，在分戶政策下，他及太太屬二人家庭，只可獲得16050元的住戶搬遷津貼。510方案中的搬遷津貼會視乎住戶的家庭成員人數發放，按現時水平計算，一人家庭、二至三人家庭、四至五人家庭及六人或以上家庭，可獲發放的住戶搬遷津貼分別為9410元、16050元、22110元及28840元。

若然得不到政府安置，那麼蕭伯伯和如寶婆婆在整個東北安置補償中可以得到甚麼？

千呎土地換不了二百呎蝸居

此外，由於蕭伯伯是小地主，擁有近萬呎農地。根據地政總署《新訂收回土地特惠補償率》，新市鎮發展區和受全港性主要工程影響的新界地區（合稱甲區），以及港九市區的農地擁有人，可能獲得每平方呎1348.8元的特惠補償。即政府收回蕭伯伯的萬呎農地，蕭伯伯可獲約1300萬元的收地賠償。而擁有約千呎農地的如寶婆婆，則只能獲得約130萬元的賠償，甚至買不起同區一個二百呎的單位。

年紀老邁的蕭伯伯說，他不求甚麼，也不想跟政府爭甚麼，「唯一希望，是可以安置我們，讓我可以和仔仔孫孫一起居住，唔好話全部，一個都好。」