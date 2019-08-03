【港產醬園】古洞北發展政府「摸底」收地　老醬園料五年後再搬廠

摘去鮮花然後種出大廈？新界東北收地如火如荼，悅和醬油的廠房位於近石仔嶺一帶，該區亦是古洞北第二期發展地帶，廠房副經理及第三代傳人龐中衡（Jack）指，近年政府派員交涉收地情況，估計約五年後有人收地，擔心情況影響生產線。早於七十年代，悅和醬園於荃灣德士古道的舊廠房，因應城市發展搬遷至古洞，想不到46年後再面臨搬遷。全盛時期香港有過百間醬園，面對城市發展及工業北移，估計目前只餘數十間醬園。Jack表示目前已找專人評估，為尋覓新址作準備，希望政府能提供多點意見，讓他們得以傳承醬油工藝及祖業。

我哋仍然好有信心，呢門生意可以延續下去，為咗保住呢份香港人食咗70幾年嘅味道！ 龐中衡Jack 悅和醬園第三代傳人

醬園廠房本身設起荃灣，但40多年前荃灣發展及政府收土，悅和醬園與不少同行，轉移至新界地區設廠。（受訪者提供圖片）

46年前政府荃灣收地 遷至古洞設廠

位於古洞石仔嶺的「悅和醬園」由廣東佛山龐氏宗親兄弟，於1945年在香港成立，並設有蒸釀酒房，生產各類酒、醋、豉油及各類調味。醬園廠房本身設起荃灣，但40多年前荃灣發展及政府收土，悅和醬園與不少同行，轉移至新界地區設廠，「全盛時期香港有過百間醬園，後來地方發展，好多（醬園）只係得返門市。」想不到，40多年後醬園再面臨發展收土、搬廠情況。

料政府五年後收土 持積極態度面對

悅和醬園廠房副經理龐中衡（Jack）指出，醬園廠房於近石仔嶺一帶，亦是古洞北第二期發展地帶，近年政府向他們「摸底」及了解新界東北發展規劃情況，他預料五年後，政府會開始收地工作。Jack指醬園老闆至員工，抱着正面積極態度面對，「有得做都一定會做落去，始終係值得傳承的本土工藝！」

Jack：不能坐以待斃 尋覓新土地等準備

「搬廠唔同搬屋，唔係咁簡單既一件事，生意一斷咗就搵唔番架啦！」Jack指出，醬園是依靠生產線維生，一旦生產線因搬廠中斷，沒有貨源，便會失去很多客戶。他認為，未有真正了解過收地影響，希望政府提供多點意見及協助。雖然，距離政府收地仍有一段時間。Jack認為不能坐以待斃，現階段已進行應對方案，包括找專人評估情況、尋覓新土地的準備。

堅持天然生曬豉油 憂五年後收地覓新址

瓦缻都很特別，它於民國二十年製造，很有歷史價值已經是古董！ 龐中衡Jack 悅和醬園第三代傳人

悅和醬園廠房副經理龐中衡（Jack）指出，醬園廠房於近石仔嶺一帶，亦是古洞北第二期發展地帶，近年政府向他們「摸底」及了解新界東北發展規劃情況。（郭倩雯攝）

（郭倩雯攝） 天然生曬豉油 瓦缻於民國20年製造 由於土地問題，不少大型醬油廠採用機械化，棄用傳統的天然生曬豉法方法，「我們仍會使用瓦缻，將發酵半年至一年的豉油，抽出存放瓦缻內！」Jack認為如醬園面臨搬遷，再覓地點生曬豉油不是易事。他續指，豉油需發酵半年至一年，麵豉需發酵約一個月。 瓦缻面放有炭 防奇怪氣味吸入醋內 「瓦缻都很特別，它於民國二十年製造，很有歷史價值已經是古董！」Jack表示，醬園用作發酵豉油定的瓦缻，於1931年出產，而瓦缻的蓋子加設一層蠟青紙，有防水之用，另外瓦缻面放有炭，以防奇怪氣味吸入醋內，「師傅都很愛惜瓦缻，為免有損壞遂強化瓦缻，因為爛一個就無一個！」 瓦缻面加設玻璃 下雨天毋須跑往「閂蓋」 現時，醬園師傅於瓦缻面加設玻璃，Jack指做法可節省人力。他解釋，以前瓦缻沒有玻璃面，好天氣需到平台打開缻蓋，下雨天便需跑到天台閂蓋，浪費不少人力物力；另外天台擺有多個醋缻、百多個曬豉油缻，能應付龐大的醬油的生產量。阿Jack指出假如五年後需搬廠，屆時需尋覓新址，希望將天然生曬豉油工藝保存。

立法會文件：將於2024年展開 餘下階段收回土地

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