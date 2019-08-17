【811衝突】憶警察喬裝示威者拉人　守護孩子成員：對人失去信心

8月12日，警務處副處長鄧炳強在記者會上承認，於811衝突中，確實有警員「喬裝成不同人物」，他拒絶透露臥底行動的開始時間及具體喬裝人物，但強調喬裝警員不會參與縱火、扔汽油彈等違法行動。他又表示喬裝行動的目的，是要了解「核心暴力示威者」。 8月14日，六名好鄰社北區教會「守護孩子行動」成員Water、Candy、阿雲、羅太、林生及彭彭相約聚在銅鑼灣一樓上派對房。談起三日前在銅鑼灣目睹喬裝警員揮棍追打示威者一幕，未及記者提問，他們已七嘴八舌說着當天發生的事情。 「着黑色衫、身形魁梧」、「一個拎遮、一個拎棍」、「我唔明點解示威者要打示威者」、「警察係惡魔嘅化身」、「破壞咗人與人之間嘅信任」、「後生仔好似天使咁，好純」……他們由警察說到示威者，由銅鑼灣說到美孚，說着說着，有人潸然淚下。 （為保護受訪者，文中受訪者名字皆為化名） 攝影：黃桂桂

阿雲：「希望多些爸爸媽媽出來，不要只留在家裡看電視、電腦、手機，用自己的眼睛看清楚這些年輕人在做甚麼，為甚麼警察變成這個樣子？」（黃桂桂攝）

黑衣男子：我們收集情報

8月11日晚上9時許，「守護孩子」一行人抵達銅鑼灣站B出口，發現兩男兩女東張西望，男高大、女矮小，共通點是穿黑衣、戴普通藍色外科口罩。其中一名組員指着他們，說了一句：「佢哋喺度睇花生。」一名男子聞言，面色兇狠地指着他們要求道歉。Water道歉後，對方仍不罷休，怒言：「你估我哋喺度睇花生呀？我哋係喺度收集情報啊！」Water再三說「對唔住」，那男人一邊遠去，一邊大聲叫囂：「咩守護孩子啊？咁有本事你就向前衝啦！」

「當時我已經覺得他們好奇怪，因為他們的眼色與一般人不同，四周圍望，仲好想挑釁我哋。我覺得他們不是一般年輕人，因為他們的行動及肌肉，好大隻。」Water說。

8月11日晚，多名黑衣人協助警察制服示威者。（資料圖片/盧翊銘攝）

三名黑衣男打一黃衣男

大約半小時後，守護孩子眾位成員派完物資，坐在港鐵站口稍作休息，突有人呼叫﹕「打架啊！」Candy稱﹕「我企起身望出去，見到有啲身手敏捷的年輕人從時代廣場向方衝出來，打一名黃色衫的男子。」

阿雲補充：「有三個黑色衫男子，高高大大，冇full gear（全副裝備），打一名黃衫男子，他們一個拎遮，用力打黃衫男的頭，打一下走了，黃衫男馬上倒地；一個黑衣人騎着他；另一人拿一支棍，打算下手之際，我指着他喊：『你係咩人？你係咪警察？』他停一停，冇郁手，然後跟拿傘的男子一起走了。後來我才知道，他手上拿的是警棍。」

林先生怒言：「示威者一直說散，但警察突然衝出來圍捕他們，真的很過分，他們不是罪犯！」（資料圖片/盧翊銘攝）

電光石火之間，多人揮棍、多人被打、多人衝出來，場面混亂，他們的眼睛幾乎追不上變化。「有人戴粉紅色豬嘴」、「有人戴黑色口罩」、「戴cap帽」、「他們手上都拿着紫色瑩光棒（後來有片段見到是綠色瑩光棒）」。但眾人肯定，那三名黑衣人襲擊示威者後，一同上了一架Van仔。

記者翻查多條片段，皆只拍到身型微胖的黃衣男子被制服後的一幕：一名戴黃色頭盔、黑色口罩、穿黑衣的男子，把黃衣男按在軒尼詩道電車站旁的石壆上，黃衣男嘗試掙扎，終被按在電車路軌上。另一片段顯示，防暴警察到場後，繼續把黃衣男子按壓在地，男子血流披面，那名戴黃色頭盔的黑衣男則與其他防暴警察一同追捕其他示威者。

Candy站在銅鑼灣地鐵站B出口，目睹不足十米外的電車路軌上，三名黑衣男子追打一名黃衣男子，「好憤怒，好震驚，不能接受，直至現在仍不能接受。」（黃桂桂攝）

氣氛輕鬆 示威者討論打邊爐

羅太加入對話，發生打人事件時，她站在地鐵站較後位置，沒有目睹整起事件的經過，但後來有一名年輕女子哭着進入地鐵站，羅太走過去安慰她，才知道她是落單的示威者。「她一路行一路喊，喊了好久好久。她說她好嬲自己，當時她與另外幾名示威者已經換了衣服，除去所有裝備，正在商量要到哪裡打邊爈吃宵夜，突然有人衝出來，把她的同伴按在地上，她則被推跌，有人把她救了出來。她一直喊，好責怪自己。」

起初他們以為有示威者追打同伴，大為困惑，後來才知道有警察喬裝示威者，Candy憤慨說：「好無恥，好下流！」Water憤而形容警察是「惡魔嘅化身」，不滿警員揮棍打年輕示威者，Water說這些年輕示威者為人善良，每次守護孩子成員尾隨他們時，皆會得到貼心慰問﹕「成日都叫我哋小心。」

Candy記得，當時氣氛並不緊張，「年輕人已散得七七八八，他們只是坐在路邊休息。我問他們：『你哋食唔食嘢？小心啲呀！』他們還輕鬆地回我一句：『多謝你哋啊！』」阿雲當時正在派發物資，「見到他們鬆懈了，分開一組組開會討論要去哪裡，又有人低頭玩手機。」猝不及防，潛伏其中的警員終露出警棍。

穿黑衣的示威者被另一穿黑衣的喬裝警員按在地上，臉部留血。（資料圖片/盧翊銘攝）

警察喬裝引發信任危機

林先生氣忿地說：「好嬲！係咪當示威者係罪犯？佢哋犯咗咩罪呢？佢哋嗰晚人數已經得返好少，啲人都諗住走㗎喇，有冇必要咁對佢哋呢？」經歷警員喬裝事件，林先生對人失去了信心，「會小心啲講嘢。」

「對人失去了信心，之後行每一步都會計算：呢個咩人？佢做緊咩？」羅太說。Water想起811那晚，好像見到其中一名黑衣男戴一個紅色耳機，「我早幾日也在機場見到，一個換了一身黑衣的女人一邊用電腦，眼角一邊瞄周遭的人，她也戴紅色耳筒。我還見到有兩個男人跟她使用同一款耳筒。」她不知道他們是否喬裝警察，但戒心已經築成。黑衣女人看着靜坐人士，Water便看着黑衣女人。

林先生說，他自721吸入催淚彈後，兩邊手臂及大腿便開始紅腫、長瘡，大半個月過去，傷口流血、結焦，但並未痊癒，「正常結焦之後係會好。」（黃桂桂攝）

不只是示威者之間多了猜忌，警民關係的裂痕亦進一步惡化。羅太道：「現在警察的行為，已不是我過去認識的警察了。七十年代廉政公署成立後，市民好尊崇警察，但這次喬裝事件，破壞了這份感情。」

「以前發生的事無大小，我們都會打999，尤其是見到有人打人。但那天晚上，我見到街上的打人事件，卻想：『我要做啲咩？』當晚最叫我害怕的一幕，是防暴警察從波斯富街衝出來的那一瞬間，好驚好驚……」想起那群全副武裝，手持盾牌、警棍的防暴警察衝過她的身旁，羅太猶有餘悸。

8月10日，「守護孩子行動」的成員第一次穿黃色反光衣遊行，翌天，便多次食中催淚煙。林先生說：「有催淚彈射到我腳邊。」（黃桂桂攝）

身體是最強武器

她頓了一頓，說道：「我最擔心事情繼續落去，大家會用更激進的方法——攬炒。年輕人的武器不夠警察厲害，他們只能使用他們手上的武器，於是掟玻璃、掟磚，否則可以做甚麼？當有一天，他們手上再沒有武器，那僅餘最強的武器，便是他們的身體！」羅太哽咽，想起那六名逝世的人士。

「這場運動，從頭到尾，他們（示威者）真係好傻……你可以說他們是有一股傻氣，最初出來的原因很簡單，就是反修例。」羅太說。

彭彭想起這兩個月來最揪心的一件事：811當日她撿到一個銀包，於是打給「612人道支援基金」求助，等了一天一夜都沒有消息，「30個鐘生死未卜，我拿着銀包，又找不到他的家人，怎麼辦？」說着說着，淚珠早已湧出眼眶，沿着臉頰掉下來，她用紙巾拭去淚花。幸而13日晚上，「612人道支援基金」致電給她，說找到失主了。失主是一名年方16歲的男生。

「唉……好無奈。佢哋個眼神……好似天使咁，好純！」Water這樣說。他們六人圍着方桌，靜默不語，空氣彷彿凝結了。Water打破沉默，「如果有得出，我一定仲要出，你打完年輕人，咪銀髮族出囉！」