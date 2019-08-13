【811衝突】張達明稱臥底無刑事豁免權　叫口號挑撥暴力亦算犯罪

反修例示威抗爭持續兩個多月，8.11衝突後警方再拘捕多百餘人，惟便衣警員喬裝成示威者拘捕「真示威者」的做法備受質疑。監警會前委員、香港大學法律學院首席講師張達明今早（13日）出席港台節目時表示，倘參與非法集結的臥底警員只是純粹觀察和搜集證據，行為不構成犯法，但若果臥底警員在過程中有份叫口號或鼓勵其他示威者挑起事端，就是一個犯法行為，他們沒有刑事豁免權。

便衣警員喬裝成示威者拘捕「真示威者」的做法備受質疑。（資料圖片／盧翊銘攝）

811衝突後，警方多個拘捕行為備受質疑，包括有便衣警員喬裝成示威者拘捕真正示威者、當警員已在示威者制服後，示威者不斷向警員求饒，不要再對他施加武力，以及有警員涉嫌把尖竹放在示威者的背包中等。

張達明今早出席港台節目《千禧年代》時表示，警員以便衣或臥底方式參與行動本身沒有問題，但臥底沒有刑事豁免權，當臥底警員知道將會參與一個非法行為時就要馬上停止，只有在特殊情況下才向律政司申請。張達明說，在811衝突中，若果臥底警員參與集會只為觀察和搜集證據，行為不構成犯罪。不過，若果在示威者使用暴力時，臥底警員有份叫口號或鼓勵其他示威者挑起事端，就構成犯法。

張達明指出，警員執勤時必須出示委任證，並需先知會疑犯才採取拘捕。他觀看喬裝警員拘捕黑衣人的片段後，認為當時警員預知會採取拘捕行為，應該有足夠時間佩帶委任證。張說，除非喬裝警員的拘捕行為是發生在電光火石之間，或當時受到襲擊，而不能展示委任證。此外，警員已經成功制服示威者後，無權再對其施加武力，更無可能將對疑犯不利的證物放在其背包之中。

張達明坦言，在反修例運動中，不時有大批警員，包括速龍小隊在執勤時故意不展示警員編號，而且警隊高層似乎是縱容同僚的做法，他擔心日後執勤警員在行使警權時，再沒有法律後果可言，長此下去對警隊的公信力和法治的破壞是無可挽救。