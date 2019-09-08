【8.31遊行】基督徒的掙扎：我沒有這麼大愛去包容政府

8月31日，有人在網上發起在修頓球場祈禱大會。那天下着滂沱大雨，Catherine、Fanny及Mandy三人坐在修頓球場看台上，互相捉着對方雙手禱告，持續了十多分鐘。祈禱完結後，她們眼眶濕潤，淚流滿面。她們說，自己未有足夠大愛包容這個不公義的政府，「我們有基督徒朋友說要包容、要愛，令政府回轉心意。林鄭都說她是天主教徒，但對我而言，我真是好有限，我沒有這麼大的愛。」她們只有在力所能及的範圍盡力，不斷為香港祈禱。

8月31日，有人發起在修頓球場舉行祈禱會，看台被人群坐滿。有警員在下午時分突然舉起黃旗，警告參與者違反法例，參與者有機會被檢控。（資料圖片／盧翊銘攝）

剛過去的8月31日，有人發起在修頓球場舉行祈禱會，看台被人群坐滿。有警員在下午時分突然舉起黃旗，警告這屬非法集結，參與者有機會被拘捕。集會前一日，警方拘捕多名民選議員，Catherine及Fanny直言那晚猶如白色恐怖，但無阻翌日外出參與集會的決心，「其實害怕的，但我們見到好多不公義。在香港有宗教集會自由，如果連基本的宗教集會權利都沒有，所有人都被這種白色恐怖嚇怕而不作聲，這個世界會變得好黑暗。」

反修例風波上，不少社會上的政治素人紛紛參與其中，除了無「大台」的年輕人外，當中最矚目的不外乎走到前方、不時唱起《Sing Hallelujah to the Lord》的基督徒，顛覆了許多人對基督徒不問世事的印象。

三人今天出席祈禱會，她們問自己，作為基督徒，面對無力感時可以做什麼？她們選擇不斷的祈禱。守護年青人之餘，也要保守自己的心，「有時好嬲好嬲，嬲到想鬧人，祈禱可以安靜自己的心，知道生氣做不到任何事。」（黃桂桂攝）

三教友相約出席祈禱會

Catherine、Fanny及Mandy三人來自同一教會，其中Catherine及Fanny更是教會小組的導師。她們自言自己所屬教會較「建制」，對時政沒有明確表態。過去，有教會不時以《聖經》教導信徒「要順服掌權者」，或須遵守「政教分離」的守則，令不少基督徒及教會對時政噤聲。但過去兩個月，她們三人不時出席遊行集會，「見到社會發生的事好殘忍，好不公義，我們想香港變得更好。」Catherine說。

教會「建制」沒表態 「都明白的」

不過，在這個紛亂世代，她們身處的教會卻似乎活在「平行時空」，教她們氣憤又無奈。6.12那天，警方施放過百枚催淚彈，事後警務處處長盧偉聰表示警方表現克制，又稱當日使用的全是低殺傷力武器。在電視前的Catherine氣得說不出一句話，「如果這是最低武力，那香港是不是要死好多人？」她事後跑去問牧師，能否以教會之名表態譴責警方及其「暴動」定性，牧師只表示，聲明須交由教會聯會處理，而事件最後不了了之。Catherine嘆了一聲，「都明白的。」

Catherine、Fanny及Mandy三人來自同一教會，其中Catherine及Fanny更是教會小組的導師。（黃文軒攝）

教會內避免爭執 靠祈禱平靜內心

但教會的沉默沒有令信徒就此罷休。有教會的年輕人在6.12後自製有關修例的傳單，在教會門外派發，供年長一輩了解事件的來龍去脈。Catherine說，教會的人對於近月衝突意見分歧甚大，故在教會盡量避而不談，「不想吵架嘛。」但她有時氣上來，也按捺不住自己。早前浸大學生會會長方仲賢在深水埗購買鐳射筆，被警員以購買「鐳射槍」之名拘捕，她的小組也有討論此事，有人在群組中貼了有關鐳射槍危險的文章，Catherine卻忍不住反擊：「我說，這樣把學生拘捕，是一件極不公義的事，我和你去買鐳射筆不會被捕，但一個學生去買就會被捕，這個是選擇性執法的問題。」

面對政權 內心掙扎 「我沒有這麼大愛」

牧師跟教徒說，要順服掌權的人，但面對這個不公的政權，應該如何順服？Catherine說自己開始迷惘。她從未說過要林鄭「下地獄」，但她也無法去愛、包容這個政府，惟有相信上帝自有審判。「基督徒相信每個人都是罪人，包括我們自己。」林鄭和一眾高官是罪人嗎？「一定是，我不會針對他們，但我覺得林鄭做好多事都不公義。如果她最後悔改，承認自己有錯誤，她都應該要受到應有懲罰。所以我好贊成成立獨立調查委員會，如果找出她有錯的話，她也要承受責任。」

Fanny說，「如果社會是不公義，我們可以求的，就是將傷害減到最低。至於年青人面對的不公，我們只好祈禱，希望他們能夠有出路。」（黃文軒攝）

Fanny認為，現時香港狀況與《聖經》講述末世來臨前相似：人人均面對逆境及苦難，社會四處都黯然無光，像沒有希望。「大家都知道香港現時沒有公義，但人人必有一死，死後神會有審判。」用俗世的語言來說，即是「善有善報，惡有惡報」。Fanny說，「如果社會是不公義，我們可以求的，就是將傷害減到最低。至於年青人面對的不公，我們只好祈禱，希望他們能夠有出路。」