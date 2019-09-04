催淚彈逼近　只得外科口罩　交通中斷　尼泊爾清潔工被迫街市過夜

7月21日、28日，還有8月4日，中西區成為警民衝突戰場，民居範圍亦逃不過遭施放催淚煙的命運。從西營盤地鐵站出來，步入距離十數步的西營盤街市，也有過催淚煙的痕跡。 一眾尼泊爾清潔工，在其中一個的衝突夜裏仍在街市內工作，負責清潔每個樓層的衛生。那天晚上，有人因躲避催淚彈，而在垃圾收集站的一角睡了一夜。「中彈」後，這群清潔工沒有哭，但說起政府及僱主的無情，他們方才道來真正「催淚」一幕。 （為保護受訪者，文中名字均為化名）

7月21日，民陣發起反修例遊行，後來有示威者在中聯辦外向中國國徽投擲墨水，遊行演變成警民衝突，警察其後發射了多枚催淚彈。一星期後，民陣再發起集會，後來警方再度在上環、西環一帶發射催淚彈。以至8月4日港島西遊行，港島區皇后大道西及德輔道西兩條主要街道亦成為衝突戰場。

7月28日港島西區遊行，警方再度在上環、西環一帶發射催淚彈。（資料圖片／李澤彤攝）

催淚彈落在街市旁 感作嘔、眼睛刺痛

眼前的六名清潔工坐在垃圾收集站一角，用尼泊爾語，說起在西營盤街市渡過了幾次衝突的夜晚。扎起一頭長髮、今年50歲的Ludi（化名），已經無法記起那天的衝突日期，但她清楚記得，在以上幾次衝突中，一眾工友吃過了幾記催淚彈的滋味。其中一個星期天晚上7時多，有顆催淚彈落在正街街市旁，隨着煙霧開始四處蔓延，她的身體開始感到異樣：眼睛刺痛、心跳加速，呼吸困難。一眾工友跑到洗手間洗臉，一度無法繼續工作，他們用尼泊爾的藥油塗塗身體，內心感覺才好了些。直至晚上9時半，他們完成手頭上的工作後，獲領班人告知可以提早下班，方從垃圾站探頭出外張望，才發現外面的世界已變了天。

眼前的六名清潔工坐在垃圾收集站一角，用尼泊爾語，說起在西營盤街市渡過了幾次衝突的夜晚。（黃文軒攝）

我們感到非常害怕，不知道應該去哪裡。西環不是我們的家，我住深水埗，但所有的交通工具都取消了服務。 Ludi 清潔工友

下班無交通工具 被逼折返垃圾站過夜

Ludi住在深水埗，她原以為能夠提早下班回家，怎料到了地鐵站，才得悉地鐵已停經西營盤站，多條巴士線亦改道。回家的路被斷，無計可施下，她決定與兩名工友返回街市，坐在儲物室的椅子上睡了一夜，翌日醒來繼續工作，直至下班後方才回家。「我們感到非常害怕，不知道應該去哪裡。西環不是我們的家，我住深水埗，但所有的交通工具都取消了服務。」一眾工友說著尼泊爾語，現場由清潔工人職工會組織幹事Rabina翻譯。

Ludi記得，在某個衝突的晚上，她被逼在街市內渡了一夜。（黃文軒攝）

「我怕警察」

問這群尼泊爾工友，知道香港目前的狀況嗎？礙於語言不通，只有訪問中唯一一位男性－－Karati略懂一二。Karati說，大概是示威者不想香港實行中國政府那一套，又或者討厭中聯辦吧。再問，你們擔心嗎？工友們紛紛點頭，Ludi忽爾收起常掛在嘴角的笑意，皺起眉頭，又用雙手憑空造出一枝長棍的形象，作勢往旁邊的Modi打去，Rabina往後解釋，原來他們害怕警察，「警察不知道誰是示威者，他們有可能隨意地拘捕人們，又放催淚彈，對人們的健康不好。」

訪問中，大部分清潔工友都不太了解香港目前情況，只有唯一一位男性－－Karati（右）略懂一二。（黃文軒攝）

缺乏保護性裝備下工作

早前有人質疑，近日警方頻頻在港鐵站內或民居附近發射催淚彈或胡椒球彈，清潔公司卻沒有向事後負責清理現場的工人提供合適保護裝備，妄顧工人健康。這群在街市工作的清潔工也是首當其衝的一群。在警方在街市旁邊發射催淚彈後，工人如常使用公司平常提供的外科口罩、清水及手套清潔街市，把每層的走廊都打掃乾淨。但公司卻沒有人來關心他們的健康，「公司應該向我們提供N95口罩，外科口罩保護性不足夠，或者需要泳鏡？用來保護眼睛。」

在警方在街市旁邊發射催淚彈後，工人如常使用公司平常提供的外科口罩、清水及手套清潔街市，把每層的走廊都打掃乾淨。（黃文軒攝）

有時會感到被政府、警察歧視，有時想辭職不做了，但我們沒有選擇。有時設施不足夠，規定、政策不人道，真的Feel really sad。 一眾尼泊爾清潔工

《職業安全及健康規例》規定，僱主必須保持工作地點清潔，有充足的新鮮空氣流通，同時，僱主必須在合理切實可行範圍內，確保其所有在工作中的僱員的安全及健康。另外，條例亦規定僱主須為僱員提供足夠個人防護衣物、裝備、安全培訓和合適的工作安排等。 早前有醫生指，催淚粉末亦可黏附在環境上長達一年，人體如吸入催淚煙會出現刺眼、流鼻水、皮膚出紅疹的徵狀。清潔工人職工會於8月在警方曾經放過催淚彈的區域，訪問了75名清潔工人曾否受催淚煙的影響。調查顯示，有超過七成清潔工人表示曾經在工作期間，曾聞到催淚煙氣味。另外，所有清潔工人在清潔受催淚煙污染過後的環境時，公司都不曾派發任何保護裝備。調查亦指，有三成受訪清潔工感到眼睛乾澀，兩成人感到氣管不適，當中有兩人的皮膚感到痕癢。

「政策不人道，really sad」

工友們來自尼泊爾，還是頭一遭在香港嚐到催淚彈的氣味。沒有一個人或者警察，來告知街市清潔工友幾次突如其來的清場行動；公司事後亦沒有提供足夠保護裝備予清潔工人。難道在垃圾房工作，這群尼泊爾工友就要注定與世隔絕，沒人理會嗎？坐在垃圾房這六人，說起吃催淚彈的經歷，沒一點「眼淚」，他們你一言我一句的，整個訪問過程都充滿笑聲，惟一一次提起傷感的事，是他們說感到自己被整個社會忽視，「有時會感到被政府、警察歧視，有時想辭職不做了，但我們沒有選擇。有時設施不足夠，規定、政策不人道，真的Feel really sad。」

沒有一個人或者警察，來告知街市清潔工友幾次突如其來的清場行動，清潔公司於事後亦沒有提供足夠保護裝備予清潔工人。（黃文軒攝）

食環署回覆時表示，如出現示威或大型公眾活動而可能影響清潔工人安全時，會暫停有關公眾潔淨服務，並安排清潔工人到安全及合適地點工作，並會待有關地點的情況恢復正常後再安排恢復公眾潔淨服務。署方又表示，目前有向相關承辦商發出清理催淚彈殘留物工作流程建議指引，清潔工人在工作時如發現有危險品或化學廢料，會通知本署轉介相關部門跟進處理。