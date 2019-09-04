【831遊行】政見不同　19歲男生兩離家出走　「好掛住爸媽⋯⋯」

9月1日凌晨3時，手機屏幕彈出兩則訊息：「我頭先同屋企人嘈完」、「𠵱家走咗」。是阿文（化名）傳來的，他離家出走了。 剛經歷完831遊行的各種衝突，阿文在凌晨2時許回到家中。父母未眠，正在看電視直播衝突場面，破口大罵示威者是「暴徒」、「搞亂香港」。阿文氣上心頭，跟父母理論，說「警察在太子站無差別襲擊市民」，父母無動於衷，反而把所有暴力歸咎於示威者，說：「811事件中右眼受傷的女救護員是示威者用丫叉射傷的。」阿文終於忍耐不住，奪門而出，夜半三更，跑到朋友家中暫住。 這是他自反修例運動爆發以來，第二次離家出走。 攝影：黃桂桂、黃文軒

8月31日下午，19歲的阿文獨自一人前往金鐘參加遊行，「有人一起會多了顧慮，還是自己出比自由。」（黃桂桂攝）

銀行戶口餘三千元 欠萬元卡數

阿文今年19歲，個子矮小。在金鐘見到他時，他戴一頂黑色鴨舌帽，把長長的瀏海壓低，蓋着細長的眼睛，藍色外科口罩遮去他大半塊面，但掩不住他青澀稚嫩的聲線。

下午2時許，與阿文到麥當奴吃午飯，自然而然談起「餐券」的問題。早前有人稱前線年輕示威者沒錢吃飯，很多市民便購買餐券派給他們。作為前線之一的阿文也見過有人派，但他很少領取餐券，「我還有錢吃飯，餐券就留給更有需要的人吧！」

問他銀行戶口剩下多少錢？他眼珠子轉了一圈，說道：「大約有三千元，不過欠下一萬多元的卡數，還不清，只能儘快找工作賺錢還卡數。」那一萬多元的卡數中，約二千元用來購買示威裝備，眼罩、口罩、濾罐，動輒數百元。因此當他看到記者頸上掛着的3M 7502口罩，便倒抽了一口涼氣：「好貴啊！」其餘的卡數，不少是他沒現金吃飯時刷信用卡欠下的。

阿文說，不少和理非在後方派發餐券，「後面的示威者有很多，但前線的示威者卻沒有餐券。」（黃文軒攝）

（銀行戶口）大約有三千元，不過欠下一萬多元的卡數，還不清，只能儘快找工作賺錢還卡數。 阿文（化名）

第一次離家出走

一個19歲的男生，怎落得沒錢吃飯的下場呢？難道家人沒有給予生活費嗎？他說：「佢哋冇理我，」他頓了一頓，稍稍提高聲線：「佢哋仲會丟掉我的物品。」好幾次遊行回家，他發現原本黏貼在房間牆壁上的反修例海報被撕成碎片，丟棄於垃圾桶內。一些遊行時經常穿着的黑色衣服又突然失蹤，詢問父母，他們說：「不知道」，「其實即係畀佢哋丟掉了。」阿文嘆了口氣。

自6月初反修例運動爆發以來，阿文經常與父母發生口角，「佢哋唔係藍，係深紅！」阿文說。各種反修例遊行及警民衝突，成了餐桌上一道難咽的菜。

為了掌握現場情況，阿文自備望遠鏡察看遠方警察的動靜。（黃文軒攝）

7月26日晚上，阿文告訴父母：「我明天要去元朗遊行。」父母惱怒，罵他：「你唔好搞咁多事啦！」阿文心中的計時炸彈終於炸開，他氣得放下筷子，走進房間收拾行裝，在父母的怒視及責罵聲中奪門而出。這是他第一次離家出走。

這次離家出走持續了大約一星期。8月2日下午，他猜測父母不在家，打算偷偷溜回家中拎取少許個人物品。在乘搭小巴回家時，下車前一個站，上來一個熟悉的身影——是他的媽媽。與媽媽四目相投的一刻，阿文淚珠斷線般往下掉，「好掛住媽咪。」阿文說。媽媽坐在他旁邊，溫柔地問他：「這個星期過得如何？回家好嗎？」阿文「嘩」一聲，如嬰兒般伏在媽媽懷中痛哭了一頓，終於跟她回家。

然而，爭執依然成為餐桌上的家常便飯。9月1日凌晨，阿文終究還是第二度離家出走了，而且他意料到，「今次應該走耐啲」。何時歸家？他也沒有答案。

8月31日下午五時許，阿文來到立法會大樓煲底，打開雨傘，蹲下，沒入傘陣之中。（黃桂桂攝）

與示威者並肩作戰

8月31日下午6時許，示威者從立法會煲底退回夏慤道，警察清場的消息在示威者間流傳，不少人決定撤退。夏慤道餘下數百名前線示威者，包括阿文，他們商討過後決定不再留守，於是臉朝警察總部，慢慢退後。示威者與示威者之間甚少交流，只有「一二、一二」的呼喊聲，卻很有默契。為免跌倒，站在後面的人會伸長手臂，捉着前一個人的肩膊、背囊或手臂，小心冀冀地倒退，一直退至金鐘道。

我願意犧牲自己，但不願牽及無辜……萬一真的不小心傷害到無辜市民，我們會承擔起這個責任。 阿文（化名）

填補前線缺漏

說到踏上前線的原因，阿文答得直接：「因為前線不夠人。」他說，自6月初反修例運動開始，其實站在前線的來來去去都只有那數千人，但隨着警察不斷拘捕，前線示威者越來越少。就如勾線的毛衣，拉着拉着就只剩一小角。「既然前線唔夠人，咁我咪做前線囉！」阿文說。

晚上7時許，示威者在灣仔警察總部外軒尼詩道架設路障，部分示威者拆下修頓球場的看台、座位，推往路障位置。阿文見數名示威者推得吃力，馬上跑上去，捉着看台的鐵枝，合力一步一步把看台推上前。有示威者向路障丟下一顆汽油彈，「嘭——」的一聲，火舌竄上四、五層樓高，黑煙裊裊，夜空厚得濃稠。

阿文站在火光二十米外的地方，看着熊熊烈火。可是，為甚麼要放火？他回答：「設置普通路障，警察很快便可以清場，但點了火，火勢越大，便越能阻止警察推進。」難道就不怕波及無辜嗎？他沉吟了一會，說：「我願意犧牲自己，但不願牽及無辜……萬一真的不小心傷害到無辜市民，我們會承擔起這個責任。」

寫下「最後一戰」的遺書

正如警務處中區助理指揮官廖珈奇曾說：「有人聲稱今次（831遊行）係end game，我謙虛嘅理解，即係終極一戰咁解」。阿文心裡也暗忖，這或許就是他的「最後一戰」。

因此，8月31日下午出發前，他在社交媒體帳戶上寫下了遺書。遺書內容說，為了「自由和尊嚴」，他「已作好犧牲一切的準備」。阿文說，寫這封遺書時心情很平靜，沒有一點波瀾。

可是，9月1日凌晨，第二次離家出走那天，他卻躲在朋友家的被窩裡哭了起來，「好掛住佢哋（爸媽）……」他傳來這樣一則訊息。