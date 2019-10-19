【烏克蘭革命】示威者：如果此時不反抗　其他自由亦將被剝削

2014年1月19日，10萬烏克蘭人從基輔獨立廣場遊行至國會示威。警民在市中心對峙，警方用水炮掃射人群，基輔的冬夜只有零下10度左右，水柱瞬間在身上凝冰。示威者燃燒車胎作路障，黑色濃煙直衝天際，大街瀰漫燒塑膠味，不遠處的獨立廣場亦捲入火光、黑煙和水蒸氣之中。一連數天，格魯舍夫斯基大街（Hrushevskoho Street）槍聲和爆炸聲不絕於耳，這場騷亂的禍根種在國會早前通過的《反示威法》。 撰文│張彤 攝影│張彤

Vitaliy（左）認為如果當時不反抗，其他自由亦會被剝削。（大學線授權使用／張彤攝）

烏克蘭2013年末爆發革命，導火線是時任總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）拒絕與歐盟簽訂貿易協議，斷絕國民入歐的期盼。警方以武力驅散基輔的學生示威者，不料引來強烈反彈，大批民眾湧入獨立廣場，展開長達93日的佔領行動。局勢不斷升溫，烏克蘭國會在1月16日棄用一貫的電子投票，改以舉手投票的方式，通過一系列反示威法，包括禁止多於五輛車的車隊行駛；禁止民眾戴上頭盔和面罩，但執勤的防暴警察不受此限。

當年Vitaliy Kovalchuk即將從法律系畢業，他有份築起獨立廣場上的首頂帳篷：「沒有人將法案放在眼裏，我們拿來開玩笑。烏克蘭人不是奴隸，反示威法對我們沒有用。」回想那刻，Vitaliy說和幾個朋友走在一起時，會轉頭笑罵其他人：「不要再跟著我們，我們夠5個人了。」

國會通過法例後的首個周末，約10萬人聚集獨立廣場，有人頭戴煮食鍋及繫上嘉年華面具，抗議政府推行禁蒙面法。示威者沿著格魯舍夫斯基大街遊行至國會，走了不足一公里便遇上警察防線，警方以催淚彈、橡膠子彈和水炮驅散人群。Vitaliy憶述有老婦人走近防線，指罵對面的防暴警察：「我會記住你們！我要回到村落裏，揭穿你們的真面目！」

我只有兩個選項：離開這裏或者改變這裏……如果此時我們不反抗，其他自由亦將被剝削。 Viktor Yanukovych

格魯舍夫斯基大街騷亂的首夜，年僅24歲的Vitaliy多次在死亡邊緣疾跑，他戴上摩托車頭盔，用一人高的木盾掩護拋汽油彈的戰友。當時前線示威者不足100人，「如果被防暴警察包圍，你沒有可能回到獨立廣場——你會被警察毆打致死。」對於Vitaliy而言，動盪的時局並未為他留有退路。

Oleksandra認為當年政府立法是要製造恐懼和刺激示威者（大學線授權使用／張彤攝）

國會通過反示威法翌日，人權鬥士Oleksandra Matviichuk在記者會上呼籲民眾杯葛法例。根據烏克蘭法律，示威毋需得到批准，事前通知當局即可。Oleksandra形容反示威法是「獨裁者的法律」，批評法案違憲且不符合國際標準。她指出烏克蘭親歐盟運動有別於法國黃背心示威，當時基輔市中心的名店沒有受破壞，示威者亦普遍和平。

在某些國家，禁令是用來維繫社會治安；而在另一些國家，這就變成打壓異己的工具。 Oleksandra Matviichuk

Oleksandra認為政府有兩項立法目的： 第一、 製造恐懼，令和平的示威違法，威嚇民眾散去； 第二、 刺激示威者，誘發更劇烈的衝突場面，讓警方武力鎮壓變得合理。

格魯舍夫斯基大街騷亂持續了四天，首次有示威者身亡。總統亞努科維奇與反對派領袖會面後，烏克蘭國會在1月28日廢除九條反示威法，禁蒙面法生效不足兩周。

革命結束後，民眾要求追究警察責任，包括處罰殘暴的特種部隊「金鵰」（Berkut）。(GettyImages/VCG)

革命結束後，民眾要求追究警察責任，包括處罰殘暴的特種部隊「金鵰」（Berkut）。Roman Baiduk是當年獨立廣場的示威者，他現在參與設計警察訓練學院課程。Roman指出金鵰部隊由於害怕遭報復，執勤時面蒙黑布來隱藏身分，導致現時調查困難重重。

曾有份示威的Roman現時參與設計警察訓練學院課程（大學線授權使用／受訪者提供）

當你蒙面時，你會有凌駕法律的感覺——沒有人可以凌駕法律，示威者如是，警察亦如是。 Roman Baiduk

烏克蘭警隊改革後，規定所有制服警察都需配戴警章，因為要知道「誰做過甚麼」。Roman認為在警民都能夠被辨識，以及言論及集會自由得到保障的前提下，可以實行《禁蒙面法》。

【本文獲「大學線」授權轉載，原文：烏克蘭來鴻—獨立廣場示威者：「我只有兩個選項：離開這裏或者改變這裏」】