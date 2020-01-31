【老店結業】新雄雞麵包兩分店結業　熟客不捨：出世時已經喺度

屋邨老字號麵包店「新雄雞麵包西餅」現時全港有三間分店，但據知近期營商困難，舖租又上漲，何文田愛民邨及牛頭角樂華邨將於1月31日結業。以方包、蛋糕、拿破侖馳名的新雄雞，數十年來麵包價錢實惠，深受街坊歡迎。老店在屋邨屹立多年，見證著兩代人的變遷。如今新雄雞臨近結業，不少街坊專程落樓買包，部份早已搬離何文田的街坊，也趁最後機會回來幫襯，再一次品嘗熟悉的味道。

何文田愛民邨分店：

下午2時，第二批麵包送到，小小的舖面擠滿了人。 （鄧栢良攝）

記者今日到訪何文田愛民邨分店，上午11時許，店舖的麵包早已售罄，玻璃櫥窗內空空如也。偶有街坊路過想進店買包，發現後都流露出失望的神情；有的人則駐足門外，細閱牆上張貼的結業通告，一臉愕然。兩名店員站着閒聊，並向記者解釋，上午6時15分由工場運來分店的第一批麵包早已賣清光，但下午2時會再有一批麵包送抵，著記者稍等。

麵包未送到 門外已排長龍

下午1時半，第二批麵包還未送到，新雄雞門外已排起長長人龍等待買包。「無啦，最後一日啦」、「好快會賣哂」、「點都買返兩個啦」，街坊嘆息之聲不絕於耳，繼而是商討稍後要買什麼麵包或蛋糕。近2時，麵包的香氣隨運貨工人來到愛民邨分店，店員快手快腳將新鮮麵包上架，街坊則急於入場買包，有些街坊更拿出手機拍下老店最後一個營業日的情況。一時之間，小小的舖面擠滿了人。

陳先生表示，自少在區內居住，以前返學放學都會買包吃，近日得知新雄雞將會結業，故趁放假專程落樓買包，懷念一下熟悉的味道，「由細食到大嘅味道，執咗之後唔會再有。」他一共買了三個朱古力三角、一個呑拿魚包、一個芝士火腿條，合共60多元，他指其他麵包店一個包賣10元，新雄雞卻只賣6至8元，相當扺食。而且與店員見慣見熟，「真係會傾計囉同啲姐姐，買開麵包認得都會講聲大個仔」。他坦言，這些充滿人情味的店舖都陸續消失，唯有趁最後機會幫襯支持。

老街坊專程回愛民邨幫襯

另一名顧客陳先生坦言，全家幫襯新雄雞二十多年，近日在區內的facebook群組得悉新雄雞今日結業，專程過來買了兩磅方包、麥包、奶油撻等，「由細食到大，平時無買咁多，最後一日就買多啲。」他指，新雄雞屬老店，所有麵包、蛋糕都是師傅親手做，並非機器做，「非常珍貴，出面搵唔到㗎啦。」

同樣趕來買包的趙先生早已搬離何文田，他指小時候住在俊民苑，經常來新雄雞買曲奇食，唯今日已沒有曲奇供應，只好購買蛋糕。「今日在家工作，所以有時間來買」，趙先生也順道回來何文田看看，眼見連鎖店愈來愈多，小店已買少見少，老店結業，他坦言不捨。

牛頭角樂華邨分店：

麵包香氣四溢，可惜今日之後便不再有。（郭倩雯攝）

可能牛頭角樂華分店與觀塘總店位置較近，每當有客人問起結業消息，店員總是爽朗地回答：「聽日落去牛頭角道搵我買包啦！」。

最後一日營業日，「新年快樂」、「身體健康」等祝賀語此起彼落，街坊向店員遞上利是，忠心祝福店員調至總店工作後事事順利。與此同時，熟悉的「霍、霍、霍」切麵包聲同時響起，每份剛包裝好、剛放上貨架的方包即被搶購一空，街坊們均把握最後機會，把麵包買回家好好品嘗。

「我出世時麵包舖已經喺度」，李先生指新雄雞麵包店伴他成長，當他還是小孩時，每朝跟嫲嫲到店內選購麵包，「嗰時我k2(幼稚園中班）職員認得我㗎！」。他續指，雖然麵包價格與其他連鎖店相乎，但質素較好。

張先生認為新雄雞麵包店的麵包帶有一股「香港味」，他解釋新雄雞製造的麵包屬於香港風格，口感鬆軟又飽肚，而連鎖店麵包則走日式風格，「個樣好睇但唔好食」。