在尖沙咀屹立逾半世紀的香檳大廈，自約十年前起業權陸續被財團收購，近日大廈正式被申請強拍，意味着這個曾幾何時是高級地方、後來以「一樓一鳳」聞名的商場，經過多年的繁華熱鬧，到了今天終歸走向謝幕。 於香檳大廈地庫開業超過半世紀的星座冰室，其馳名番茄麵被稱為「隱藏版美食」，不時有人慕名前往。現時商場四周略顯破落冷清，但原來昔日冰室旁曾經有夜總會，夜夜笙歌、紙醉金迷的畫面，現時通通煙消雲散。星座也曾經是西裝友的名人飯堂，就如蘭桂坊的翠華多年來見證着人生百態，星座第四代老闆指，倘要離開固然十分不捨，透露暫時未有進一步打算，只能做到最後一刻，「都好難再搵到第二個香檳大廈」，他說道。 【強拍香檳大廈見證者之一】

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●於1957年建成、樓齡約63年的尖沙咀香檳大廈，自2011年起被恒基地產或相關財團收購，直至2019年才成功取得逾八成業權。物業的其中一座B座近日被申請強制拍賣，物業市值約10.92億元。

●去年劇集《金宵大廈》大受歡迎，劇集中大部分場景是以香檳大廈為創作藍本。

●星座冰室為大廈內其中一間著名的老牌冰室，多齣港產片包括《旺角黑夜》、《摯愛》都曾在此取景。

星座冰室的第四代老闆林偉健指，過去的餐牌很簡單。而現時所見的番茄麵，是後來因90年代末客人開始講求健康才加入的。（呂諾君攝）

現時美麗華酒店的位置，據知過往是樂宮戲院，傳聞中星座冰室是由粵語片明星開設，並選址於毗鄰的香檳大廈。現時40多歲的林偉健，是星座冰室的第四代老闆，他在店內至少20多年，周遭景致早已變了不少，惟冰室的裝修格局，多年來均沒大改變，仍然保留家庭式經營的樸素風味。在疫情之下，下午前來用餐的人不算多，反而有空暇讓他將歷史故事娓娓道來。

「80年代呢度（香檳大廈）都係做啲裝配，錶、相機、鞋、珠寶，一隻戒指由個托、個圈，甚至乎粒石，都可以喺度做。」林老闆指，大廈內每個舖位約20多平方米，過往場內以輕工業為主，90年代末一度式微，到2000年後又再度活躍；恰好星座也是以三文治、多士、通粉、麵等輕食為主，「大家都係輕輕擎擎嘅，唔同工廠區賣碟頭飯。我諗星座同香檳大廈，就係有呢種聯繫。」

「我覺得《金宵大廈》都未重現得晒個熱鬧情況，嗰陣淨係地庫一條走廊，都有成30至50人！」 星座冰室第四代老闆林偉健

平民冰室曾是「高檔地方」 夜總會熱鬧過《金宵大廈》



現在的冰室茶餐廳多數服務街坊，但過往星座冰室的顧客，全都穿西裝打領帶，也有不少明星、議員等「大人物」，「𠵱家啲人會casual啲，幾十年餐廳都大眾化咗，但對以前社會、80年代左右嚟講，嘢食定價算係比較高級。」林老闆指，過往出外到冰室用餐，多數都是扶老攜幼來聚天倫的活動，客人注重的是份量，餐牌很簡單；現時所見的番茄麵，則是後來因90年代末客人開始講求健康才加入。往日有冷氣的餐廳還不算多，加上冰室旁有「大華夜總會」，整個商場的格局都十分高檔。

「嗰陣時啲夜總會唔同𠵱家啲夜總會喎！」林老闆笑道。他指，當時夜總會的大班規定要穿恤衫西褲，女員工則全都要穿旗袍高跟鞋，客人會在場內跳舞；除了每晚有樂隊作現場表演，又有抽獎活動，到了不同節日，又會將放有玩具、小飾物等的禮盒派給客人，「香港地（場地）大就唔會好，但就熱鬧囉，總之會坐滿爆晒棚，好似開party咁。」他又指，在90年代之前香港並沒有很多酒吧，香檳大廈大概是香港人夜生活的開始地之一，「我覺得《金宵大廈》都未重現得晒個熱鬧情況，嗰陣淨係地庫一條走廊，都有成30至50人！」

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「以前有啲人會將呢度同九龍城寨比較。」 星座冰室第四代老闆林偉健

「一樓一鳳」進駐成另一種熱鬧



其後夜總會曾轉型成Disco，不過到了90年代後期，深圳等地的夜總會盛行，香檳大廈的熱鬧程度隨即大減，「只可以講潮流一去不復再囉。」林老闆指，整個香檳大廈曾經沉寂，到後來開始有「一樓一鳳」進駐，高峰時更「一樓二百鳳」，又是另一種熱鬧，「我哋做生意冇話介唔介意，以前個法團主席允許呢樣嘢（一樓一鳳），個個人都可以上樓......人流複雜啲囉。」他指，大廈出入的人流變得「冇咁高級」，而且不時有醉酒鬧事、打架等事發生，反觀夜總會年代則較少有。

「以前有啲人會將呢度同九龍城寨比較。」香檳大廈是全港首個訂立大廈公契，以分層單位形式出售的住宅大廈，林老闆指，同一層樓中，可以同時有住宅、賓館、睇相或塔羅牌店、食堂等不同單位用途，如同自成一角的小社區，「最記得係有政府人員嚟到，跟住張圖都搵唔到地方。」

「做到最後一刻為止啦，都好難搵到第二個香檳大廈。」面臨大廈或將於不日拆卸重建，林老闆如此說道。（呂諾君攝）

「以前未話收購時都仲好熱鬧嘅，但近幾年一傳出收購，大家都退落嚟，好多舖冇再做，連一樓一都冇啦。」 星座冰室第四代老闆林偉健

暫未打算另開新舖

數十年來，星座冰室的生意隨着香檳大廈的熱鬧程度而有升跌，「以前未話收購時都仲好熱鬧嘅，但近幾年一傳出收購，大家都退落嚟，好多舖冇再做，連一樓一都冇啦。」林老闆指，店舖的業主已由霍英東家族轉為恒基，現時仍有約兩年租約，暫未打算日後另開新舖，一碗碗備受食客歡迎的番茄麵，或會成為絕響？「做到最後一刻為止啦，都好難搵到第二個香檳大廈。」他估計，大廈重建後會與鄰近的美麗華酒店商場接通，「如果由我決定，梗係想留返喺度，咁多生活多回憶，歷史遺留落嚟嘅痕跡咁多......仲喺度就唔會遺忘嘅，到真係拆左，啲街坊街里、一個咁特別嘅地方，應該真係會被遺忘。」