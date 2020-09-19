來自香港大學的學生羅卓賢（Jackson）、陳彥彤（Michelle）、何君霖（Bianca），以及香港科技大學學生蘇穎彤（Joey），四人去年組成團隊參加香港社會企業賽，創辦社企「軟膳點 Mealingful」，一舉奪得冠軍。他們與本地軟餐供應商合作，推出網上平台出售軟餐及送餐服務，提供不同款式的軟餐便當，為有吞嚥困難的長者提供糊餐以外的選擇。中秋臨近，他們更乘機推出軟餐月餅，期望向公眾推廣軟餐食品文化。 攝影：龔嘉盛

需求大但供應少 靈機一觸開設軟餐訂購平台

香港大學教育學院吞嚥研究小組七年前曾做過一次電話調查，發現有六成院友有不同嚴重程度的吞嚥困難，若藉此推算，即本港有約45,800名安老院友有吞嚥困難。有需要的人數不少，但軟餐文化在香港並不普及，四人靈機一動，打算開創平台填補漏洞，將軟餐文化推廣開去，「軟餐的供應商是有的，而需要也存在，但卻沒有一樣東西去連繫兩者。雖然院舍及醫院有提供軟餐，但在家的長者未必有選擇。」

社企「軟膳點 Mealingful」由四名大學生創辦，他們開拓網上售賣軟餐平台，供在家的長者及照顧者訂購。（龔嘉盛攝）

平台聯絡了本地的軟餐供應商，再以專車運送貨物到客人樓下自取，期望能令更多長者及照顧者訂購軟餐。Michelle說：「照顧者已經花了很多時間在長者上，如果我們的軟餐便當能節省他們照顧的時間，便能減輕他們的負擔。」他們提供多款軟餐便當，其中一款是雞翼、西蘭花及蕃茄等蔬菜，記者試食了一口雞翼，未入口已聞到雞翼香味，除了口感稍為軟稔及綿密外，味道與一般雞翼無異。

長者因口腔肌肉退化，難以下嚥固態食物，香港不少院舍皆會向有吞嚥困難的長者提供碎餐或「糊仔」，方便長者吞嚥。日本因應當地人口老化，早年研發出軟餐，近年引入香港。軟餐即搞碎食物後，利用酵素膠化劑軟化原有食物材質至軟稔，再倒入模具塑形，還原食物原有形狀，令長者可享受食物原味，有尊嚴地生活。

平台聯絡了本地的軟餐供應商，提供多款軟餐便當選擇。（龔嘉盛攝）

社會上患吞嚥困難的長者普遍，Jackson便曾有親身體會。去年，他一向龍精虎猛、95歲的爺爺突然身體大不如前，「見他有幾聲咳嗽以為是感冒，後期他變得不願進食。平時他每日都去公園散步，但那段時間就連行出廳看電視的次數也變少」。

爺爺喜愛吃蛋但難咀嚼 體重驟降

這樣的日子持續了四個月，爺爺精神狀態變差，體重又不斷下降，「如果讓他吃肉，他難咀嚼，咬完就會吐出來，也曾經試過不適而噴出食物殘渣」。Jackson說，爺爺生前喜愛吃蛋，家人會特地將蛋放在上湯煮熟再壓碎，方便爺爺進食，「不過一日三餐中，其中一餐爺爺就會『濁親』，我們要幫他拍順才會令他舒服一點。」

Jackson爺爺曾因吞嚥困難，引起吸入性肺炎離世。（龔嘉盛攝）

後來爺爺因肺炎入院，不久後過世，Jackson除了感到傷心，伴隨而來的更多是自責。「我和爺爺一起生活了20年， 回想起來其實好多徵兆，但我沒有再留意。肺炎在長者中的死亡率頗高，我們想多點人知道，這件事其實是可以預防的。」

對院舍只提供「糊仔」感難過

不止Jackson，有類似經驗的還有Michelle。Michelle嫲嫲住在安老院舍，90多歲的高齡加上有吞嚥困難，院舍只能提供糊仔餐。可是Michelle把一切看在眼裏，卻滿是難過，「每次去探她都見到她吃一堆糊仔，我都覺得不開心，有一種......」她頓一頓，說：「她已經失去了其他娛樂，連食物都這樣，其實好無助。」

去年，Michelle在網上讀過一篇報導，得悉軟餐能改善長者吞嚥困難的問題。四人向社福機構、軟餐供應商取經，卻發現只有部分院舍或醫院有提供軟餐。就讀社工系Jackson亦坦言，「我們向身邊的朋友了解，許多人都不認識軟餐，或者就連我身處的社福界，也有不少人不知道。」

看更多軟餐便當種類：

因此，除了出售產品，四人更多的是想做到教育公眾。他們拍攝了一系列的短片，教人如何照顧有吞嚥困難的長者，「即使長者有需要，照顧者都未必知道有軟餐，我們想告訴大家，其實有解決方法。」Michelle曾想像，未來若軟餐普及化，長者吃軟餐就似到樓下吃飯般方便。

四名大學生去年組成團隊參加香港社會企業賽，創辦社企「軟膳點 Mealingful」，一舉奪得冠軍。（龔嘉盛攝）

Jackson曾到一間院舍實習，一次端午節，院舍特地買來軟餐糉子向長者派發，「之前他們一向吃沒甚調味的魚、雞，吃到原汁原味的糉子，對他們來說就似很大獎勵，吃得好開心」。也正如他們的社企名稱Mealingful一樣，「Every meal is meaningful，吃飯不只是為了填滿肚子，也想老人食得開心，食得有尊嚴。」Bianca說。