【吞嚥困難】不忍插喉食糊仔　媳婦煮軟餐　助奶奶重拾進食樂

「喺醫院見到一位婆婆，工人姐姐餵緊佢食嘢。本來好地地，一濁親，叫醫生，然後就冇得救。你諗吓喺醫院都救唔到，屋企點算？」照顧者黃太憶起在醫院見到的情景，至今仍有餘悸。 黃太奶奶今年83歲，患柏金遜症及認知障礙症，兩年前吞嚥機能退化，需改吃「糊仔」。奶奶一度拒絕進食，即使肯食，也常無法吞嚥，「谷到成塊臉紅晒，好驚要打999。」 不插喉、不吃「糊仔」，奶奶始終要吸收營養，可以怎辦？黃太決定為奶奶製作軟餐。「奶奶食多咗嘢，仲重咗。」她一邊餵奶奶吃「軟餐」，一邊說。 攝影：高仲明、錄影：楊凱力、剪接：譚耀安

問奶奶還記得去過些什麼地方，她說不出口，柏金遜症及認知障礙症令她說話有困難，只能發出「嗚嗚」的聲音。

患柏金遜症及腦退化

北京、日本沖繩、上海、泰國、南韓……由孫女出生那年起，黃太一家每年都會帶奶奶最少去一次旅行。那時奶奶沒有任何長期病患，「牙力」、「腳骨力」十足，六、七十歲仍能登萬里長城，吃盡各國美食。

健康體魄，在八年前一次跌倒，傷及盤骨後改變。「好似啲人咁講，（長者）跌一跌啲病就來。」手術後，奶奶走路不成問題，但一、兩年後，身體漸退化。她走路愈走愈慢，無力蹲下，更易被人撞跌，最終要以輪椅代步。奶奶也漸變得無記性，失去了語言能力，「一開始係講句子，之後講詞語，最後連字都講唔到。」

退化快 吃飯難

經公立醫院老人科醫生評估，奶奶確診柏金遜症及認知障礙症（又名腦退化症）。醫生只跟黃太一家說，奶奶的身體會愈來愈差。卻未料到，退化的速度如此快，更沒想到連進食也有困難。



以往一家人同枱吃飯，奶奶半小時左右便完成用膳，還會幫忙收拾碗筷。後來，雖然奶奶仍能動手吃飯，但抬手的動作愈發艱難，愈吃愈慢，需要改吃「碎餐」。「為咗令佢方便啲，食快啲，會剪碎啲食物。一開始只係一嚿剪成兩嚿，之後三嚿，愈剪愈碎。」黃太說。

奶奶身體轉差後，黃太一家仍希望再帶奶奶去旅行。籌備已久，兩年多前的暑假，一家人連同傭人姐姐一起到台北遊玩。不過旅途中，奶奶的假牙多番脫落，即使用固定劑亦無法黏實，原來奶奶的口腔肌肉已無力承托假牙。因此，只能退而求其次，由「碎餐」改吃「糊餐」。

你能說出這一碗綠色的「糊仔」，由什麼食物攪拌而成？是倉魚、菠菜及白飯。「糊仔」模糊了食物原有的味道及形狀，令長者失去食慾。

碎餐變糊餐 失進食樂趣

「糊餐」，俗稱「糊仔」，造法簡單，只需將煮熟的餸菜攪爛，再拌勻在一起。不過，這一碗濕濕潤潤、溶溶爛爛的「食物」，不論味道或賣相也極不討好。「我覺得似垃圾，幾樣食物撈埋一齊，好怪。」連黃太也吃不消，何況是當時已年屆80歲、吃過珍饈百味的奶奶？

黃太與奶奶相處近二十年，她憶述，奶奶年輕時愛吃，胃口不俗，吃自助餐時比他們吃得還要多。奶奶更愛吃一款潮州特產的鮮魚，經常親自下廚煮食。但轉食「糊餐」之後，黃太很少煮魚肉，最多只會煮三文魚、龍脷柳等無骨魚塊。「大魚係好食，但我驚唔小心挑漏咗條魚骨，佢吞咗入口又講唔出口，鯁親咁點算？」

奶奶的胃口漸漸變差，更會拒絕進食。「就算入面擺嚿三文魚，你都唔知係三文魚；就算擺嚿龍躉落去，你都食唔到係龍躉。所以佢唔鍾意食，就會吐出來。」黃太與傭人姐姐每頓飯要花上更多時間餵食，但奶奶始終吸收不多，導致缺乏營養，體重更由120磅，跌至100磅以下。

「小朋友都係糊仔，老人家又係食糊仔，好似一樣，但小朋友未食過嘢，但老人家咁多年食過好多嘢。」照顧者黃太說。

吞嚥困難恐奪命 家人堅拒插喉

奶奶不但失去了進食的樂趣，也失去了進食的能力。去年起，奶奶吃「糊仔」時經常無法吞食，「成日會噴嘢，噴到周圍都係，食到成塊面谷到紅晒。」

醫生指奶奶有吞嚥困難，建議插胃喉吸收營養；醫院轉介的言語治療師卻指，奶奶的咽喉仍能活動，認為可以繼續有口進食。最後他們一家拒絕為奶奶插喉，「食到就食，唔想佢辛苦，同埋失去食嘢能力同樂趣。」

不過，一日三餐的膳食如何解決？黃太無奈表示，當時不知有何應對方法，醫生及言語治療師亦沒有推介，只能繼續餵奶奶食「糊餐」，但每一次都非常小心和心驚膽跳。「好驚佢濁親之後就『咩咗』 （意指去世）。」

吞嚥困難 根據香港大學教育學院吞嚥研究所的資料，吞嚥困難有機會引致「落錯格」、「濁親」，即食物錯誤進入呼吸道，而非咽喉，造成吸入性肺炎，嚴重時會致呼吸困難，甚至死亡。 吞嚥困難的患者日常會經常流口水，口齒不清，拒絕進食，舌頭萎縮，下顎周圍肌肉亦會緊張僵硬，亦有機會持續性地發高燒，體重下跌。進食時，他們亦需要較長時間咀嚼或吞嚥，食物或會從口中流出，或殘留在口腔內。 吞嚥困難不止是長者才會患上，手術治療後的副作用亦有機會引致。據醫管局出版的《舒緩餵食資料手冊》，中風、認知障礙症、柏金遜症、及口部、咽部、喉部的癌症等，都是吞嚥困難的常見病因。

黃太說，奶奶本來連水、粥等，也無法直接吞食，但變成軟餐便可食用。

還原食物色、香、味 助有口進食

奶奶受苦、黃太徬徨的日子維持了很長時間，直至「軟餐」的出現才為她們帶了曙光。

記者訪問當天，黃太為奶奶「烹調」三道餸菜——沙薑雞、三文魚、南瓜，以及白飯及椰青水。吞嚥困難的患者連水都難喝到，難以想像奶奶可以直接食用這些餸菜。原來，食材會經過一輪「軟化」，最終會變成「啫哩」狀。

記者試食 口感像慕絲

記者曾試食軟化後的南瓜，口感有點像慕絲、薯蓉、芋泥，不用咀嚼，大約五秒便會在口腔中融化，然後「滑入」喉嚨。不同於「糊仔」，南瓜「軟餐」看起來仍像南瓜，仍能嚐出南瓜味。

點擊下圖看「軟餐」製作方法：

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軟化秘密：酵素膠化劑

軟化效果，全因食物酵素膠化劑。酵素能在保持原有味道下，轉變食材質感，加上食物模具的塑型，能大致還原食物形狀。也即是說，吞嚥困難的患者，可以以另一種方式享用任何食物，不論是湯圓、牛扒、叉燒飯……

「我都煮過點心、乳鴿、葡式炒飯，奶奶仲食好多添！」黃太說，奶奶現時每頓飯能吃約500毫升的「軟餐」，胃口比以往吃糊餐時大有改善，體重亦有上升。

現場所見，奶奶被餵食時會東張西望，少有張開口，吞嚥時會扁嘴皺眉，動作有稍稍吃力。黃太笑言婆婆表現「唔乖」，吃得不多，但着記者細心留意，婆婆的咽喉有在上下緩慢郁動，有在吞嚥進食。

什麼是「軟餐」？ 目前本港並沒有一個針對「軟餐」的統一標準，「軟餐」市場亦不算蓬勃。但近年有不少團體引入不同類型的「軟餐」，為長者帶來進食選擇。 例如，聖雅各福群會研發外型精緻的按壓軟餐杯，有肉類、魚肉及蔬菜等味道，只需加熱及倒入醬汁即可食用。 而黃太使用的食物酵素沖劑，則由本地企業「文化村」從日本引入。企業還代理另外兩款「軟餐」產品，包括液態飲料增稠劑，及軟化食材的木瓜酵素。

將近50歲的黃太與奶奶朝夕相對近20年，明白飲食對奶奶的重要。

照顧者：要給老人家多個選擇

奶奶今年83歲，黃太也年近半百。她說，除非奶奶完全失去有口進食的能力，才會選擇插喉，否則會讓奶奶在餘下日子有口進食。但每餐飯需額外花上半小時製作「軟餐」，對照顧者而言，壓力或不少，會何還要堅持？

「飲食好重要，如果我係佢，我都唔想食糊食，唔想插喉。如果我能夠咬到嘢，都想嘢食係分返開，唔好撈埋一堆。我自己都唔會擺幾樣野一齊放入口食，畀着你都唔會喇？」是尊重，也是因為將心比心。