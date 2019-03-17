【吞嚥困難】日本軟餐普及　吉野家、便利店、法國餐廳都有賣

你能想像，一位患有吞嚥困難長者，能在連鎖食店「吉野家」吃到牛肉飯，在高級法國餐廳吃法國大餐？或者隨便就在便利店、超級市場，買到一包包的即食軟餐？甚至在街頭，按下汽水機，便買一杯軟餐咖啡？ 正當香港長者還在吃糊餐、碎餐，探索軟餐為何物之際，日本「介護食」市場已發展得非常成熟。當地政府更在2017年將經調整的食物分類，定名為「微笑關懷食品」（Smile Care Food），強調這些不全然是介護食物，讓消費者按個人狀態，揀選適合的食品。 （此為【吞嚥困難】系列之三）

日本軟餐公司代表山崎昇接受《香港01》訪問時，分享當地院舍成功推行軟餐膳食的經驗。他亦提到日本大眾近年對吞嚥困難的認知提高，在院舍以外，不少餐館更提供軟餐選擇。

上集：【吞嚥困難】日本着重長者尊嚴進食 日軟餐商：港院舍可做得更好

同枱食飯不再「各自修行」

例如，新橫濱法國餐廳「半蔵屋」（HANZOYA）與醫院及製藥廠合作，推出適合吞嚥困難人士的全套菜單。餐廳堅持「所有客人都可以平等地享用美食」宗旨，利用煮食方法，令食材變軟，讓長者與家人一同吃飯。「正常人就吃正常的法國料理，長輩就吃餐廳特別處理過、比較軟的法國料理。大家都在同一個桌上，吃一樣的食物。」山崎說。

介護小酒館如同「社交平台」，讓不同人士交流資訊，了解吞嚥困難為何物。（kaigoスナック網站圖片）

長者也可以去酒吧

不少日本人下班後愛到居酒屋「飲兩杯」，長者年紀大了，夜間外出消閒似乎不太可能。

但山崎昇指日本有「介護小酒館」（kaigoスナック），裡面提供的食物不是串燒、關東煮，而是適合吞嚥困難的護理食品。更特別的是小酒館的服務員，其實是牙醫、護士、營養師，長者來到酒館可以安心進食。「很多有吞嚥障礙的長輩患者，都不敢自己一個人去這樣的店，通常有家人才會一起去。」山崎說。小酒店更表示歡迎長者以外，對吞嚥困難、疾病、營養的人光顧，在店內輕鬆交流相關信息。

外型與一般無般「汽水機」無異，但可按需要，添加不同劑量的凝固粉。（日本護理新聞網站圖片） 一部汽水機 吞嚥困難與否也可用 走在日本街頭，不時見到自動販賣機，各式各樣的零食、熱食、飲品也買到。琳瑯滿目的商品，但吞嚥困難人士又可以買到什麼？ 岑啟灝曾在京都修讀碩士學位，研究日本長者福祉政策，更在京都老人院工作兩年。對當地軟餐文化，他分享到最近日本有一家介護食品公司，推出一部飲品自動販賣機。這部機與別不同的地方，是可按需要，添加不同劑量的凝固粉，讓不同嚴重程度的吞嚥困難人士，親手沖製一杯飲料。「一個制，令吞嚥困難患者可以自主，揀返適合自己嘅產品。禁個一下其實好緊要，意義好，即係係我自己買，唔係人哋買畀我。」

在Smile Care Food分類下，不同經調整食品會有不同的標籤。（Smile Care Food網頁圖片） 日本農林水產省在2017年推出「Smile Care Food」標籤，將市場上的介護食品分為三大類，讓有不同吞嚥需要的人士挑選。紅色標籤代表適合有吞嚥困難人士，黃色標籤代表適合有咀嚼困難人士，藍色標籤適合正常飲食但需補充營養的人。 岑啟灝認為，日本社會已開始淘汰「介護食」概念，主張Universial Design（通用設計），「唔一定有吞嚥困難，可能你個排想食流質少少嘅嘢，或者你個排牙醫唔好，唔想食硬嘢，都可以買呢類產品。即係所有人都啱，不止係針對某一類人。」

岑啟灝指，日本社會已開始淘汰「介護食」概念，強調食物不是特別針對某一類人。（資料圖片）

吉野家近年推出牛肉飯軟食及燒鰻魚軟餐，但主要服務醫院及老人院舍。（圖片摘自日本吉野家網頁）

親手捧起一碗牛肉飯 還老人自主

目前日本65歲或以上人士達3,557萬人，佔人口比例28.13%。老人市場愈趨蓬勃，主流食品公司，如吉野家集團、丘比集團、朝日啤酒品牌（Asahi Breweries）等，都相繼加入介護食品市場，推出不同類型的軟餐食品。

其中吉野家利用專利技術，在前年及去年推出牛肉飯及鰻魚飯軟餐，但主要供應醫院及老人院舍。岑啟灝指，吉野家近期可能在普通分店推售軟餐，相信與需求有關。「我唔係住係院舍，係社區生活，想食吉野家，但又驚鯁親，就可以買呢個飯食。」

吉野家推出介護專用飯碗，讓長者或患者可捧上手吃，自主進食。（日本網站截圖） 他又指，吉野家向院舍供應軟餐時，更會外借「丼碗」。這個「丼碗」外貌與一般吉野家堂食用的大碗沒有分別，但經特別製造，更加輕身。「目的就係想長者可以用自己雙手攞起個碗食牛肉飯，而唔使人哋餵。呢一步可能係細微，但介護食的目的唔係為咗生意，而係令老人家可以自主。

香港軟餐食品不算普及，但近年亦有不少機構推出相關產品：

軟餐市場成熟 商界設實驗室研發

香港社會服務聯會（社聯）近年力推樂齡科技，改善長者及吞嚥困難的膳食選擇。轄下社會企業商務中心業務顧問盧惠敏曾經超過十次到日本安老院舍、企業、大型展覽考察。她說香港院舍普遍供應的糊餐像「鬼口水」，但日本軟餐膳食精緻，不同企業更有不同技術生產軟餐，「見到都嘩咗聲！」

盧惠敏希望引入日本軟餐技術，惟企業有不同商業考慮，未能成事。（高仲明攝）

其中，她曾經到日本財產保險公司SOMPO Holdings與和民飲食集團合作開設的「實驗廚房」（Test Kitchen）參觀。「實驗廚房」專門研發軟餐食品，並在轄下的安老院舍供應。

盧惠敏說，企業以軟化劑製作軟餐食品，如牛扒、壽司、西餐、和菓子、漬物等等。食品外型與一般食品無異，但質地變軟，容易吞食，味道質素還相當高。「質地有幾種，好似啫哩、慕絲、薯蓉都有，好得意，適合唔同人士食用，唔洗咀嚼，用脷同上顎磨擦就食到。」

她還特別欣賞企業對長者的一份細心，「日本人好重視食物，尤其老人家好中意食漬物，但蘿蔔個啲太硬，會咬唔到，所以佢哋就花心思研發，點樣令漬物變軟。」

超市賣即食軟餐 預訂上門送貨

不止有院舍長者才吃到軟食，日本軟餐市場成熟，居家安老的長者亦可以在便利店、超級市場或百貨公司，買到一份份外型像香港某醬汁品牌包裝的即食軟餐。即食軟餐「菜式」選擇包羅萬有，有不同品牌供應的，亦有不同軟硬程度的。盧惠敏曾在東京北區長者集中地區的AEON分店，見到有漢堡扒、雞肉、蔬菜不同類型軟餐售賣，「老人家可以有選擇去買。」

獨居、行動不便長者及吞嚥困難患者如無法出門，亦毋須擔心「冇飯食」。盧惠敏指，日本有軟餐食品公司設計了一份有30種選擇的一人軟餐餐單，顧客預訂後，車隊會上門送貨，供應軟餐料理包。「有兩款，有款似學生餐，送到上來係熱嘅；有啲係雪藏咗，一包包分早、午、晚三餐，加返熱就食到，好方便。」