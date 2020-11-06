失胎情緒支援│天使爸爸有淚不輕彈　沒母胎連結如被動受害者　

一個新生命的誕生，伴隨的是一家的喜悅；一次流產經歷，除了關顧失胎婦女的身體需要外，心靈上的陪伴更是重要，可是，在男兒有淚不輕彈的傳統觀念下，失胎父親的需要卻鮮被提起，到底他們是否如外表般堅強，能輕易走過不一樣的喪親之痛？ 攝影：鄭子峰 （失胎父母情緒支援專題三之二）

男兒有淚不輕彈，即使經歷失胎，部分「天使爸爸」也會選擇壓抑自己的情緒。（鄭子峰攝/資料圖片）

亞樹四年來經歷三次失胎，除了面對不斷的自責和失落外，她亦察覺到丈夫努力將情緒壓抑下去。她形容丈夫性格內斂，很避忌談及自己的哀傷，「第一次流產時，其實先生剛經歷喪母，完成奶奶喪禮，落山後發現我都冇咗BB，對佢嚟講係好大打擊」，但丈夫從不向別人透露自己的情緒，「佢處理情緒嘅方法就係躲喺自己嘅樹窿裏面」。

佢嘅身份比我更模糊，我都有照聲波，知道自己同BB有連結，但佢只係喺我口中得知有新生命，但最後又真係失去咗，可能有啲人覺得男人唔會好傷心，但其實佢喺呢件事上期待咗好耐，唔係幾星期嘅感情，係好長久嘅期盼，所以失落感好大，但佢唔會講出嚟，唔會喊出嚟。 流產婦女亞樹

特意弄哭丈夫 讓其宣洩情緒

直至亞樹第二次失胎，丈夫同樣難過，但因忙於照顧她，再次選擇把自己的情緒埋藏起來，「男人真係唔會同身邊嘅朋友講架，即使同佢細佬都唔會講，加上同年紀嘅男士亦好多有小朋友，令佢更加唔會分享情緒」。亞樹更表示，自己需特意弄哭丈夫，令他情緒得以發洩，「啲人想問候佢，都係要先問候我，透過我去問候佢，到依家佢都係唔會接受輔導」。她形容在丈夫的世界內，是一個「被動的受害者」，「佢嘅身份比我更模糊，我都有照聲波，知道自己同BB有連結，但佢只係喺我口中得知有新生命，但最後又真係失去咗，可能有啲人覺得男人唔會好傷心，但其實佢喺呢件事上期待咗好耐，唔係幾星期嘅感情，係好長久嘅期盼，所以失落感好大，但佢唔會講出嚟，唔會喊出嚟」。

亞樹指自己的寶寶即使在小週便離去，但也有驗孕棒、超聲波等證明他存在過的「證據」，但丈夫不如自己與胎兒有連結，「只係從我口中得知有新生命，但最後又真係失去咗」。她形容丈夫如同一個「被動的受害者」。（鄭子峰攝）

同樣曾經三歷流產的素雯，憶述丈夫特意向公司請假留家陪伴她，「佢有個同事同我同期大肚，大肚同事同先生工作交流時，好驚會觸動到佢痛點，不知如何是好」。她指丈夫雖然不會對該名同事有任何怪責之情，但仍是有點難，「佢喺街見到其他大肚婆都會有啲感觸」。

呢班小朋友本來不會被大家認識，如今佢哋嘅名字可以堂堂正正印喺呢本書上，呢班孩子係這本書嘅主角。 流產婦女素雯丈夫

丈夫投入出版事務 感動孩子名字堂堂正正印在書上

直至素雯邀請丈夫一同負責出版《天使爸媽的生命教育》，並提議他為女兒詩舟寫一封信，丈夫不但爽快答應，更投入地負責審稿、核實及出版的工作。「男性不太會表達自己，我好想透過佢嘅文字，知道佢發生咩事」，最終丈夫寫下長文追悼女兒，本來不擅表達情感的丈夫向自己說道，「呢班小朋友本來不會被大家認識，如今佢哋嘅名字可以堂堂正正印喺呢本書上，呢班孩子係這本書嘅主角」，素雯聽後感動不已。

素雯（左）邀請丈夫（右）一同負責出版《天使爸媽的生命教育》，並提議他為女兒詩舟寫一封信，丈夫不但爽快答應，更投入地負責審稿、核實及出版的工作。（受訪者提供圖片）

至於天頤媽媽的丈夫則相對開朗，願意跟相熟的朋友傾訴，而且夫妻「自爆」失胎，相對隔走了不少無謂「慰問」，但她坦言可能是丈夫為其擋下了那些難堪說話，才令她毋須接觸那些二次傷害。她憶述公開流產一事後，竟得知身邊不少人也有相同經歷，「因為我哋自己講咗先，自然會收到很多慰問，其中一個係我好少聯絡嘅舊同事，佢同我講，我兩個月前都小產了，我第一下反應係呆咗，因為我從來都唔知佢經歷咗呢件事，依家你安慰我好定我安慰你好呢？」她更因流產而得悉一個相熟的家庭，原來除了眼前的子女，也曾有流產經歷，「原來對好多人嚟講，（流產）係唔容易講出嚟嘅事」。她認為除了感到難開口外，更重要的是害怕面對說出來後別人的反應，期望失胎父母能在書中找到慰藉，「你唔會因為睇呢本書而俾人知你失胎，心理關口比去尋求輔導可能冇咁大」。