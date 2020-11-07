生涯規劃 | 舞台劇預演人生：唔想變做一個自己唔鍾意嘅大人

人生如戲，倘若一齣舞台劇能夠預演人生，年青人會否反思「這十年來做過的事能令你無悔驕傲嗎？」賽馬會日前舉辦一場生涯規劃研討會，邀請22名職場新鮮人及學生擔綱演出開幕音樂劇。 有學員曾在排練期間要求退出，亦有學員演出日期與學校考試重疊。在導演、舞台監督鼓勵及引領下，有學員成功預演大人，學懂取捨與責任感，17分鐘的演出，9個星期的排練，改變了人生。

演員葉曉烽（JFung）、導演周偉強（CK）和舞台監督洪雅林（Jovi）、黃泓倩（Bi）（左至右）相處融洽，亦師亦友。（盧翊銘攝）

原創音樂劇《理想站之約》是2020年度「賽馬會鼓掌•創你程計劃」（CLAP）研討會的開幕表演，本周二及周三在香港會議展覽中心舉行，故事改編真實經歷，目的是啟發年青人發揮個人潛能，探索人生事業目標，以及開拓多元出路。對一班年青演員而言，這是他們首次認真參與舞台表演製作。有人話過人生如戲，參與演出的演員葉曉烽（JFung）和黃泓倩（Bi）深深明白這個道理，他們不單在台上演活了角色，更學會在社會這個大舞台上，演好人生這場戲。

九個星期的歷程，四位演員、導演、舞台監督都各有得著。（盧翊銘攝）

害怕跳舞曾要求退出

就讀中四的葉曉烽在劇中飾演評審/學員，表面充滿自信，其實在計畫初期曾經想過退出。他形容自己「讀書又唔得，操行又唔得」，學校老師見他喜歡做戲，又是學校劇社成員，順理成章推薦他參加計畫。「後來知道要跳舞，你見我咁『瘦削』就知道我一定『識』跳舞啦！咁我即刻就打退堂鼓，唔想去。」

葉曉烽（JFung）對自己的舞藝毫無信心，曾揚言退出計劃。（盧翊銘攝）

舞台監督洪雅林（Jovi）對JFung的印象非常深刻，「我收到咁多個Audition，佢係我唯一打電話去嘅人。」原來，參與試鏡的學員都要交上三條片，包括跳舞、唱歌、獨白，Jovi卻找不到他跳舞的畫面。

「其實佢直接同我講話要退出，用好多原因話唔拍片，屋企好多人，屋企無位之類，好多奇怪嘅籍口。」葉曉烽堅持己見誓死不拍，Jovi亦不是輕言放棄的人，要求他另外拍兩條片代替。「佢即刻就拍畀我！阿Bi仲勁，佢好後期先決定參加，佢一口氣就拍哂三條片無剪過。」其實，他們一早已下定決心參加，只是心裡冒起一絲掙扎，有人輕輕一推，眼前的問題都只是小砂石。

黃泓倩(右二)的排練以及出過程學會了取捨，成熟地處理問題讓師長另眼相看。（盧翊銘攝）

考試演出撞期 演員學懂取捨

飾演余老師的黃泓倩（Bi）是中六學生，面對公開試的壓力，如何取捨就成為了一門學問，「今個星期都係考緊試，包括今日。我係靠意志挨過，每日都係返學、溫書排戲，到考試嘅時候，係會場練完跳舞就去後面溫書，然後出來唱歌。」Bi三年前就經社工推介參加了CLAP，但每次都因不同原因而未能上台，今年她終於如願以償，全心追尋自己的夢想。

對中學生而言，要駕馭老師這角色有一定挑戰性，「好有難度！係尾二三次彩排，我都係做唔到。我就成日返學校睇老師點樣行路，睇吓CK點樣行路，日日無野做就係Studio行路咯。」

努力付出的成果有目共睹，回想排練的過程，黃泓倩都感觸落淚。（盧翊銘攝）

教導年輕業餘演員另有體會

在短短九星期，每星期一次的排練過程中，導演周偉強（CK）和Jovi都是學員們的導師，一個導師的好壞，從他們與學生的互動，一眼就能看出。

年輕的學員們固然能從導師身上，學習到戲劇知識以及如何成為一個負責任的成年人。作為導師導演的CK，同樣感受到教學相長的威力，「我好耐無接觸年輕人，先發現原來要貼地啲，講野要好白，要代入佢哋思想去諗。有問題要立刻解決，咁就要搭哂膊頭，你可唔可以諗吓……你會唔會記得呢……如果你係佢會點樣做呀？」

導演周偉強(右二)、舞台監督洪雅林(右一)和學員們相處融洽，自有一套方法（盧翊銘攝）

駕馭「甩繩馬騮」有辦法

對大人來說，要管好22隻「甩繩馬騮」都要花費一番心機。Jovi憶述，在第二次排練已經有13、14個人遲到，「佢哋最後同意有人遲到一分鐘，就要做10下掌上壓，咁呢位同學仔就遲到咗118分鐘。」「你見我咁『瘦削』嘅身形，就知我無可能會做啦，哈哈！」JFung搶答。

後來Jovi想到一個替代方案，就是安排他做CK的導演助理，其他學員早上十點才開始排練，JFung就需要早到45分鐘開門、搬檯、消毒，然後在門口站崗擔任「神槍手」，為學員測量體溫。「去到最後一日都係返九點三，愛上咗呢份後台工作。」

Jovi對準時的要求十分嚴謹，最感動的是看到一班年輕人由缺乏責任感，到對自己有要求，「我見住佢哋跑樓梯落來，落住雨全身濕曬都要跑上來，就係驚遲到，JFung跣低都要跑返來，就係怕其他人話JFung遲咗！」

十年之約再續前緣

天下無不散之宴席，9個星期的旅途走到尾聲，Bi就認為不是遺憾，「我覺得一切都係美好嘅，只要我盡力完成就係美好。」「如果之後係邊度再遇到佢哋，而佢哋又話因呢件事而起嘅話，我就會覺得好開心」CK補充。

至於十年後，兩位演員期望自己成為一位怎樣的大人？「通常話唔想變做一個自己唔鍾意嘅大人，然後就會做咗！」JFung和Bi都有同樣看法。講到具體的計畫，Bi就想成為一名護士；JFung就想成為一名百萬富翁，「百萬好小事咋喎！」CK笑著回應，「咁就億萬富翁啦！」

+ 3 + 3 + 3

「賽馬會鼓掌．創你程計劃」為期十年，第一階段於 2015 年由香港賽馬會慈善信託基金推出。計劃至今已惠及接近30,000名年青人，並於2020年9月正式展開第二階段，透過一套實證有效的生涯發展介入模式，以及多元創新的工具，繼續推動社會與年青人同行，讓他們盡展所長。

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