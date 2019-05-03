檢討生涯規劃教育　教育局認學生家長參與率低活動單向

中學生涯規劃教育推行五年，立法會教育事務委員會今早討論相關成效。新民黨主席葉劉淑儀在會上表示，最初聽到生涯規劃感到「好奇怪」，形容「人生之路彎彎曲曲，係咪真係可以規劃？ 幾廿年前做公務員，都冇諗過做民選議員。」教育局副局長蔡若蓮認為，學校推廣生涯規劃進展良好，前年委託教育大學檢討，認為推展初見成效，但承認學生與家長參與率低，計劃亦有所局限性，「唔能夠規劃學生長遠的人生技能。」

中學生涯規劃教育推行五年，立法會教育事務委員會今早討論相關成效。（資料圖片）

政府自2014/15學年推出生涯規劃教育，向每所開設高中課程的公營及直資學校提供經常性津貼，兩年後又容許學校將津貼轉為常額教席，以穩定教師人手，推行相關的輔導服務。

批「與司局長同行」太高級 建議前線公務員到校分享

新民黨主席葉劉淑儀在會上指，最初知悉生涯規劃時感到奇怪，指人生之路彎彎曲曲，質疑能否長遠規劃，笑言：「幾廿年前做公務員，都冇諗過做民選議員。」她指，認同學校需要提供選科及擇業輔導，又提出過往有研究指，不少年輕人想做公務員，因公務員起薪點高，晉升階梯完善，建議政府可以安排不同公務員，例如運輸署及科學主任到學校分享及介紹崗位。

教育局副局長若蓮回應指，政府一直有相關的活動，並舉例現時有「與司局長同行」計劃，即安排高中生跟隨司局長工作一天。不過，葉劉在會上批評，「太高級啦，小朋友幾時做到司局長」，重申應安排政府各部門人員到校，會對學生實際幫助更大。

葉劉淑儀坦言，最初知悉生涯規劃時感到奇怪，指人生之路彎彎曲曲，質疑能否長遠規劃。（資料圖片）

本港產業發展狹窄 阻礙學生職業路向

議會陣線的區諾軒則認為，生捱規劃教育工作並非不足夠，相反本港產業發展狹窄，例如學生畢業後向藝術、電影發展並容易，令部份學生有志難伸，質疑政府「係咪想將唔同長處嘅學生，只係放在政府嘅八大優勢產業。」教育界葉建源引述在獄中服刑的邵家臻提問，認為政府生涯規劃應以生命教育、品德教育作為基礎，「如果對自己性格了解少，品格有問題，最後結果都會係徒然。」

立法會議員教育局副局長蔡若蓮出席會上表示，學校推廣生涯規劃進展良好，前年委託教育大學進行研究檢視及評估成效，結果顯示初見成效，對學生個人發展有好處，亦獲300多間工商機構支持，成為學校合作伙伴，提供事業探索的機會。

蔡在會上承認，檢討指出學生與家長實際參與率低，認為與高中課程繁忙，加上生涯規劃活動大部份較為單向，例如舉辦講座，以理論講解，學生或認為較沉悶，幫助不大。她指，局方未來會檢討改善，例如以結合全人發展、生命教育、品德教育等作為生涯規劃的發展路向，建議學校多舉辦互動性較多的活動，以提高學生學生參與。

議會陣線的區諾軒則認為，生捱規劃教育工作並非不足夠，相反本港產業發展狹窄，令部份學生有志難伸。（資料圖片）

另外，委員會通過理大圖書館加建工程議案，並將會交由工務小組審議撥款。理大校方計劃在紅磡校園的圖書館加建一層樓面，實際面積為2080平方米；加建樓層會作為協作學習、靜修及研討會用途，另外工程亦會翻新圖書館現有樓層，工程預算開支為約3.4億。

蔡若蓮指，工程按現時地基承重量估算，加建一層後已達到圖書館的最大承重量。校方代表指，在工程進行期間，圖書館不會停止運作，加建及裝修工程會分階段進行，而三部電梯亦會分批翻新，確保有特殊學習需要的學生能夠使用，期望工程最快在今年第三季展開，明年第四季落成。