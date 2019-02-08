生涯規劃全靠老師？　職專教育未完善　青年難展所長

教育局由2014/15學年開始，為每所開設高中課程的公營及直資中學提供每年約50萬的經常性現金津貼，更分別在2014、2015 及 2016 年的《施政報告》提及促進學校加強統籌及推動生涯規劃。據教育局文件，生涯規劃教育涵蓋三個主要元素，分別為自我認識與發展、事業探索及生涯規劃與管理。

對於一些打算升讀大學的學生來說，就業不是的他們需要迫切思考的問題，藉生涯規劃為他們提供指引，的確有一些幫助。但對於難以達到入讀大學成績最低要求的學生來說，在中學畢業後，他們便要投身職場，又或是接受職業訓練，生涯規劃實屬迫切，流於紙上談兵的課程對他們的幫助不大。就此，政府應復興職專教育，助他們為投身職場做好準備。

生涯規劃評價一般

政府的經常性現金津貼目的之一是「提升負責生涯規劃教育團隊的能量」，局方亦傾向以全校參與的模式實行，並將政策推行的主要責任歸於校本管理。2016/17學年起，教育局鼓勵學校將生涯規劃津貼轉為常額教席，該學年即約有三分之一的公營中學將生涯規劃津貼轉為常額教席，提供合共165個常額教席，教育局的調查亦顯示，九成學校將津貼用於增聘教師及教學助理，又指大部分學校使用餘款，即少於兩成的津貼，採購校本服務、購買參考資料及資助學生參與活動。

《中學生涯規劃教育及升學就業輔導指引》：有效的生涯規劃教育的要素是教師必須意識到作為「 具影響力的成年人 」， 他們扮演着指導學生認識自我的角色，以及隨時支援學生從認識自我中肯定自我及發揮潛能。

雖然政策的出發點及願景值得鼓勵，政府亦投放了不少資金，但生涯規劃的成效似乎仍不如預期。青年創研庫於2018年11至12月期間進行調查，結果顯示受訪青年對於現行生涯規劃教育的整體評價僅屬中等，平均分為6.01分（10分為非常滿意），與教育局2017年調查所指的「學生給予好評」存在一定差距。受訪老師亦反映，教師在講述出路時偏重升學。由是觀之，現行生涯規劃教育對希望盡早投身職場的學生效用不大。

教育局於2014/15學年起，每年為開辦高中班的中學提供50萬元推廣生涯規劃。（資料圖片／黃寶瑩攝）

及早準備還欠職專教育

歸根究柢，目前教育制度只以學術成績為單一標準，令大部分學童欠缺想像及發掘學術以外其他可能性的動力，實屬問題關鍵。尤其對於不適合在文法學校學習的學生而言，即使清楚學術非其強項，往往難以及早跳出學術框框及升學模式，只能在制度下屢受打擊，亦欠缺機會發展其它技能為未來作準備或創造自身價值。事實上，他們職業發展的障礙並非增加資源促進生涯規劃就能解決，主流制度耽誤了學生開展合乎自身興趣及能力的專業，規劃流於紙上談兵。

現時大部分學生須在完成初中後需按其興趣及能力選科，理應是合適的時機考慮個人前景，但課程的選擇有限，學術以外的職業技能只屬乙類應用學習或其他學習經歷，未得到充分認可。要讓學生發展所長，當局應考慮提供更多目前新高中課程以外、職業技能為主的課程，「01倡議」早已指出，政府應積極考慮復興「職業訓練高中課程」，為學生作高中分流，完善教育制度，及早為學生作好裝備。

當然，政府仍需推動產業多元化，發展新興產業，為年青人創造合適的就業前景，加強家長及學生的信心，改變社會風氣並非一朝一夕的事，但當局應檢討目前生涯規劃計劃的成效，訂定以人為本的政策。