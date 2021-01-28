設計裝置快閃深水埗四個公共空間　體現區內文化多樣性

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-01-28 19:33

去年有外國雜誌將深水埗選為全球最具型格社區第三名，令本來寂寂無名的社區聞名。由香港設計中心主辦的區域深度旅遊項目─「#ddHK設計#香港地」自2018年起舉辦，今年以「蛻變」為主題，邀請策展人製作「深水埗人_人」項目，聯同多間社企、地區組織及街坊，在當區四個公共空間合力創作設計裝置，體現深水埗的文化多樣性。

去年有外國雜誌將深水埗選為全球最具型格社區第三名，令本來寂寂無名的社區聞名。（#ddHK提供圖片）

#ddHK項目總策展及策劃人林美華表示，深水埗近年從傳統舊區發展成創意產業基地，成為本港的設計師及文創愛好者「新蒲點」，今年邀請客席策展人梁展邦及創意伙伴Wontonmeen主理人Pat，聯手策劃「深水埗人_人」項目，在2至3月期間以快閃形式出現。項目選定當區四個公共空間，與社區不同種族、文化及背景的人士和組織，共同製作在地設計的裝置，以不同的深水埗街坊視角，深入淺出地介紹深水埗，又與區內十間小店共創升級再造家具，將該區變成促進社區互動的交流場所「城市起居室」，而貓店長們亦會化身大使，發揮好客之道，遊人可根據區內兩條自助漫遊路線，欣賞深水埗的文化多樣性。

人情社區故事化成感官之旅

梁展邦指，「深水埗人_人」是將人與人之間的故事，轉化成感官之旅，以實體作品活化區內的街道及生活空間，邀請遊人探索深水埗的歷史及文化。阿Pat亦指，「我們藉著鼓勵大家積極參與共創活動，聯合區內不同私人及非牟利團體、學校和街坊社群，與設計師和藝術家合作，設計和製作設計裝置、步行及單車遊覽指南、創意工作坊等，我們希望邀請大家共同探索以不同方式，發展一個更美好的城市。」

四個公共空間分別為大南街垃圾收集站、南昌街休憩處、楓樹街遊樂場、南昌街。在大南街垃圾收集站，有非牟利組織與弱勢社群合力創作一幅逾20米長的牆畫《人人和喵dd》，畫上是500名區內的「貓店長」，而畫作背景上的棉花呼應著深水埗的布料行業。

另有設計師與街坊合作，在南昌街休憩處兩放置兩組設計裝置《人人鬆dd》，為街坊及遊人提供一個相聚的聊天室，凝聚社區，促進街坊交流。至於在楓樹街遊樂場的球場圍欄上，出現一幅巨型紡織品，是由香港兆基創意書院一眾師生運用收集自區內布行貨尾的布，巧手編織出來，寓意社區多元文化共融。而南昌公園則由本地社區組織聯同一班來自社企的年青人，以廢棄卡版及紙筒，在公園中央的圓形廣場設置一個一型深水埗生活居室，並透過一個個與設計相關的小故事，反映該區的發展及經典日常設計。