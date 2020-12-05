深水埗懷舊快餐展　「香港製造」玩具再現　還有港產片取景名物

中美貿易戰禍延香港，連「made in hk」標簽亦要被除牌，有誰想到美國曾經不少快餐品牌曾在香港起家? 有八十後港人收藏家在深水埗地舖舉辦懷舊快餐展覽，展出逾百樣七十至九十年代快餐店精品，當1包括已消失的出奇老鼠簿餅樂園玩具，以至港產麥當勞叔叔及巨無霸警長，冀巿民重新懷緬那個曾經百花齊放的香港。

「𠵱個麥當勞叔叔1978年喺香港製造，年紀仲老過我！」34歲收藏家阿康，在深水埗南昌街的懷舊快餐展覽櫥窗中，拿起一個大約40厘米高的麥當勞叔叔公仔，翻起背部標簽仔細閱，該物品是百多件藏品之中，少數由香港制造，再運返美國本土出售的麥當勞紀念品。「個陣時係香港一個玩具業幾發達的時代，大部分都係香港制造，仲有𠵱隻巨無霸警長，都係七十年代香港制。」

阿康如數家珍般列出各樣藏品出處及年代，只因與大部分當年小孩一樣，買了一個開心樂園餐後拿到玩具，從此愛上。「我三歲個陣，阿媽每日下午茶餐餐帶我去食麥當勞…到我第一份暑期工，就係去哈迪斯做炸雞…到自己有能力，慢慢將一啲未儲齊的玩具，再一次搵晒返嚟。」

麥當勞設搖搖板供兒童玩樂

他形容收藏快餐精品是一種魔性，一旦愛上便如同大啖咬漢堡包一樣，不能自拔，由一般買餐加錢換購的玩具，以至當年曾經在本港使用過設施，無不獵涉，最貴重的收藏品中，莫過於八十年期麥當勞的遊樂設施，「(舊麥當勞)會有大型搖搖櫈，會跟返食物造型，呢個係魚柳包，小朋友坐上有前後關節，可以前後郁，仲有呢個係一個搖搖板，喺兩邊一頭一尾(搖)。」

阿康慨嘆香港麥當勞政策是舊店拆卸，所有物品寧拆走棄掉，從不容落入外人之手，其收藏品均是不悉工本由美國拍賣後空運抵港。「𠵱張漢堡包櫈係大部分收藏家最想擁有，造型太過可愛，運佢返嚟好困難，返嚟要成過萬蚊。」

阿康稱麥當勞設施藏品要不悉工本由外國購入再空運抵港。(莫家文攝)

他還指有收藏家朋友早年剛巧遇上麥當勞分店倒閉，裝修工人拆出M字燈牌擬當垃圾棄掉，幸好朋友救物執走，否則送入堆填，從此不見天日。

那些年的麥當勞：

美式簿餅快餐推廣邊玩邊食

另一個當年深入民心的連鎖快餐店，還有出奇老鼠簿餅樂園，「我記得喺尖東有間出奇老鼠pizza店，佢吸引人的方法係一個遊戲樂園主題，有啲機動遊戲，一路玩，小朋友一路食pizza。」但到他懂事以後，出奇老鼠早已撤出香港，他只能透過外國網購，尋回部分七十至八十年代玩具及餐具，「我後期喺美國搵返呢啲公仔，慶幸啦，佢都係香港制造。」

八十年代港產片一瞬即逝的快餐店片段：

為了令所有參觀巿民重溫夢，他在角落設置爆谷機，只要巿民向提供場地的主辦單位專頁按like及share，便可即場送贈爆谷，阿康希望大眾在展覽中回憶昔日快餐林立的香港。「大家認識的品牌當係重溫，唔認識就去認識佢，希望大家可以(仍喺疫情之中)開心離開。」

展覽由即日起至周日在南昌街一間地舖中午十二至晚上八時展出，觀眾可免費入場，惟入場者必須測量體溫及戴口罩，亦有機會限制人數入場，敬請留意。