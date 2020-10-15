全球40個最型格社區　巴塞隆拿發展區排榜首　深水埗入選第三名

外國雜誌《Time Out》選出全球40個最型格社區，西班牙巴塞隆拿的發展區排榜首，美國洛杉磯則排第二，而深水埗則入選第三，為港爭光。

外國雜誌《Time Out》選出全球40個最型格社區，深水埗排名第三。

該雜誌進行了一項為期兩年的調查，訪問了全球3.8萬名來自不同國家的人，以當地娛樂、當地美食、當地文化及當地社區生活4項評分基準，選出40個最型格社區。調查結果由西班牙巴塞隆拿的發展區排行榜首，有份投票給巴塞隆拿發展區的人認為，該區的獨特建築風格和良好的社區風氣，以及當地每個公寓單位都有屬於自己的內部庭院，為當地增加不少分數。即使疫情下，當地居民亦會在陽台上組織舞蹈晚會，人人亦會為此盛裝打扮，為城市增加了不少獨特的色彩及活力。

《Time Out》提及深水埗區特色民宿Wontonmeen，指該店吸引了不少遊客、音樂家及藝術家到來，在疫情肆虐期間，民宿部分位置更為無家者提供休憩之地，而位於地舖的咖啡店，亦會為無家者煮食。（呂凝敏攝/資料圖片）

而在調查中排名第三的是香港的深水埗區，投票給深水埗的受訪者表示，深水埗是少有能夠做到「新舊並存」的地方，例如區內有建築外觀保留了舊式香港紡織店大樓的樣貌，地舖開設咖啡店，樓上舖位則售賣時裝的PHVLO HATCH。該雜誌亦指，區內有多間米芝蓮推介食肆，如公和荳品廠、劉森記麵家，亦是令深水埗上榜的原因之一。該雜誌又提及深水埗區特色民宿Wontonmeen，指該店吸引了不少遊客、音樂家及藝術家到來，在疫情肆虐期間，民宿部分位置更為無家者提供休憩之地，而位於地舖的咖啡店，亦會為無家者煮食。

此外，港人移民熱門國家之一的澳洲，亦有兩個社區登上頭十位，分別是排名第五的墨爾本市的亞拉維爾區，以及排第十的悉尼市的馬里克維雯區。該雜誌引述投票給墨爾本市區的人指，該區美食及休閒娛樂等應有盡有；而投票給悉尼市社區的人則認為，馬里克維爾區的民族多樣性，豐富了當地的文化及美食。