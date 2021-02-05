山景邨奪命意外│01巡查5墮槽現場　揭出售屋邨無改細槽口疑違例

撰文： 呂凝敏 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-05 20:32

近年清潔工誤墮垃圾槽意外頻生，2010年一名清潔工人在大埔大元邨垃圾房疑彎身清理槽內垃圾時，失足由19樓直墮地下巨型垃圾桶失救至死，屍體直接運往打鼓嶺堆填區。在2011年至2017年間，亦分別發生了3宗清潔工墮垃圾槽意外。至上月22日，悲劇竟再次發生，一名58歲姓關的兼職清潔工由山景邨景樂樓35樓跌入垃圾槽，飛墮地面垃圾房身亡。11年來，為何垃圾槽仍是清潔工的「死亡陷阱」？ 2011年的死因裁判官報告中，提及當年大元邨奪命事故，當時死因裁判官向房屋署建議，須改善與該案同類型垃圾槽的安全設計，以保障清潔工的安全。而根據法例，垃圾槽的槽口尺寸不能大於350毫米乘250毫米。香港01巡查11年來全港發生過清潔工墮垃圾槽的大廈，揭發當中有兩個屋苑依然沒有改善槽口設計。

在2010年至今年，全港發生至少5宗清潔工人誤墮垃圾槽意外，大部分更當場身亡。在大元邨奪命意外後，2011年的死因裁判官報告中提及3項建議，包括署方須改善與該案同類型的垃圾槽的安全設計，以保障清潔工人的工作安全、清潔公司須提供足夠安全訓練及工作工具予清潔工人，以及勞工處巡查清潔公司時，除檢視相關的安全訓練資料外，亦須實地觀察工人的工作情況，提供適當的安全指引。此外，根據屋宇署第123H章《建築物（垃圾及物料回收房及垃圾槽）規例》第23項「漏斗的建造」（1）中，每個漏斗口須設有尺寸不少於250毫米乘150毫米、亦不多於350毫米乘250毫米的淨開口。

翻查資料，發現在大元邨奪命意外後，死因裁判官報告中提及3項建議，包括署方須改善與該案同類型的垃圾槽的安全設計，以保障清潔工人的工作安全、清潔公司須提供足夠安全訓練及工作工具予清潔工人，以及勞工處巡查清涼公司時，除檢視相關的安全訓練資料外，亦須實地觀察工人的工作情況，提供適當的安全指引。

11年間5宗墮槽意外 兩宗槽口未有改細

香港01巡查11年間發生清潔工人誤墮垃圾槽意外的大廈，包括錦泰苑錦邦閣、大元邨泰欣樓、三聖邨滿漁樓、長安邨安濤樓及山景邨景樂樓，發現大元邨及三聖邨在意外後已縮小槽口尺寸，目前大元邨的槽口只有約340毫米乘230毫米，三聖邨的槽口亦已加設鋼板及門，令槽口尺寸小於法例標準，兩邨的垃圾房亦貼有告示，提醒清潔工勿探頭入槽內；而錦泰苑的住戶及清潔工亦透露，在意外後管理公司亦已將槽口縮小了三分一，形容「倒垃圾辛苦咗，但人一定跌唔到落去」。

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山景邨垃圾槽大於法例規定 無提醒告示

可是，長安邨的垃圾槽尺寸約450毫米乘500毫米，比法例規定為大，身形細小的人亦能進入槽內，而且該廈的垃圾槽門並非鑲在鋼板旁邊，而是需整塊揳入槽卡內，結果多層的垃圾槽的鋼板均被人置在旁邊，失去原有作用。而上月剛發生意外的山景邨，由於垃圾房均被鎖上，無法入內，但按階磚數量推算，槽口尺寸約有450毫米乘450毫米，垃圾房內亦沒有任何告示，提醒清潔工安全守則。原來，長安邨與山景邨均已把單位出售給所屬租戶，並已成立業主立案法團，雖然房委會目前仍擁有50%山景邨的業權，但出售屋邨的設施改善，均由法團負責，令改善垃圾槽口設計工程出現一大漏洞。