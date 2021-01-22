奪命垃圾槽｜山景邨男清潔工墮垃圾槽喪命　居民、同事哀傷拜祭

撰文： 魯嘉裕 王譯揚 最後更新日期： 2021-01-22 18:58

屯門山景邨景樂樓今（22日）凌晨發生清潔工飛墮垃圾槽喪命工業意外，58歲兼職清潔工關厚基，工作期間意外由35樓的垃圾槽直墮地面，被發現時昏迷倒於地下垃圾房的其中1個垃圾桶內，送院搶救後不治。 今午分別有居民及死者生前的清潔工同事，到景樂樓地下垃圾房外進行拜祭，帶同香燭、衣紙等到場為死者祀祭。

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事發於今晨約零時許，警方接獲樂樓地下垃圾房員工報案，指發現關昏倒於其中1個垃圾桶內，救護員到場將事主送往屯門醫院，惟抵院搶救後終告不治。據了解關為兼職清潔工人，昨晚（21日）7時上班，原家至晚上11時下班，惟同事其後與關失聯，立即通知主管及逐層「洗樓」尋覓，最於地下垃圾房一垃圾桶尋回關。

數名死者的清潔工同事，下午到事發現場外拜祭。（王譯揚攝）

今日下午4時許，分別有街坊及約6至7名死者生前的清潔工同事，到達景樂樓地下垃圾房外路祭，清潔工人帶同衣紙、香燭及水果等到場燒衣上香。其間有2名疑似清潔公司的高層到場，但只於遠處觀察並未有上前拜祭，有街坊不滿稱「唔過嚟拜祭下，宜家死咗人喇」。

記者今日到景樂樓35樓視查，透過門縫拍攝到肇事垃圾槽，其設計與大廈其他層數一樣，均採用正方形的垃圾槽口，每邊約半米，槽口前有一高及小腿的石屎壆位，亦不見有安裝安全帶。工友表示，死者僅入職約3個月左右，平時工作「好勤力」，並形容垃圾槽設計上有問題，「都危險㗎」。