逆轉人生│蘇屋邨樓長搬屋歷巨變　為街坊搵着數　續舊日鄰里情

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-02-26 09:00

近年各區都有不少新屋邨落成，居住環境相比過往大有改善，但鄰舍之間的關係卻愈來愈見冷漠。在長沙灣蘇屋邨，有機構自入伙前已實行了「樓長計劃」，組織一班新舊街坊擔任「樓長」，希望延續昔日的鄰里情，也發揮街坊的互助精神。樓長之中，有人充當「天文台」搜集各種資訊，有人當上互委會主席，幫助街坊的同時，也在不知不覺間令自己的人生更加完滿充實。

蘇屋邨是香港早期的屋邨之一，近年被清拆重建並完成入伙。（呂諾君攝）

蘇屋邨是香港早期的「廉租屋」之一，舊邨在1960年代建成、在2006年開始分期清拆，到2016年新邨第一期建成並開始陸續入伙。今年67歲的蕭潤萍（阿萍），五年前亦以獨居人士的身份搬入新邨，她擔當樓長已有一段時間，平日負責為街坊「搵着數」，亦是邨內的「天文台」，對邨內街坊的動向和需要十分了解。別看阿萍現時如此活躍積極，過去她可是經歷了一段難捱時期。

數年間經歷喪母離婚及女兒出嫁

「喺屯門住咗30幾年，本來以為一家三口可以調遷出市區，點知喺兩年幾三年之間，成個人生有好大改變。」阿萍指，原本希望調遷到九龍區後可方便照顧住在樂富的母親，但到搬屋之際，媽媽卻已年邁猝然離世；搬入蘇屋邨的一年內，阿萍再經歷了與丈夫離婚、女兒結婚出嫁，同時處理兩邊事宜令她心情十分矛盾，她亦由家庭主婦頓變獨居長者，坦言徬徨之餘，「都有啲悲哀嘅感覺。」

「有老公畀家用時食好住好，離婚之後，嗰幾年積蓄又用晒，都覺得自己好坎坷。」 阿萍 蘇屋邨「樓長」

阿萍憶述，初搬入邨時屋邨第二期仍在興建，家的四周全是地盤，「又嘈又大塵」之餘也有蚊患，居住環境令人煩躁不安。「嗰時屋邨得一個出入口，拎完鎖匙，上到去就見到『街站』。」她口中的街站，是由一班救世軍社工擺設的屋邨聚腳點，「見到個橫額寫住幫人申請長者電費煤氣費減免計劃就行咗埋去，其實嗰時係好想人幫，又唔知點啟齒。」由街站開始，阿萍與社工們慢慢建立信任，又在他們的協助下處理入伙、裝修事宜；她亦會每日定時去到街站，與一班街坊聚在一起玩桌上遊戲「魔力橋」，由互不相識逐漸變得熟絡。

「好似我呢啲死要面嘅，印象中覺得80幾90歲先要人幫，但原來真係要人幫嘅，其實係唔分年紀。」 阿萍 蘇屋邨「樓長」

曾替隱蔽長者申請洗衣機

「住咗幾十年喺屯門都唔知咩係街站，都冇接觸過社工，好似我呢啲死要面嘅，印象中覺得80幾90歲先要人幫，但原來真係要人幫嘅，其實係唔分年紀。」阿萍指，她由受惠者開始，到後來與多位街坊一同修讀義工課程，她起初也不認自己是「樓長」，覺得「一樓之長」的責任似乎過於重大，惟其後發現，日常與不同邨友攀談，不知不覺間已幫助了很多人。例如試過替隱蔽長者申請洗衣機、招攬他們到街站打開心扉，也試過有管理員發現其中一位獨居街坊離世、告知阿萍後由她報告給社工知道。

「有時夜晚瞓唔着就碌下有咩優惠着數，做咗會員有現金劵、有免費雞翼油菜送呀都會send出群組。」 阿萍 蘇屋邨「樓長」

歡樂指數由負數變8分

疫情之下，社工很多工作以至是屋邨街站都需暫停，樓長的角色變得更加重要。多年下來，阿萍與一班街坊逐漸形成了社區網絡，當中各人都有不同專長和角色，如專門替街坊做家居維修等等，而阿萍則最為了解邨友需要和近況，不時為他們搜羅區內「着數」優惠，去年全城「撲口罩」，一班街坊亦因阿萍的資訊順利過渡。「有時夜晚瞓唔着就碌下有咩優惠着數，做咗會員有現金劵、有免費雞翼油菜送呀都會send出群組。」因為曾經「怕失禮」不敢開口，令阿萍現在更願幫人，她坦言，最初住入蘇屋邨，歡樂指數只得零分甚至負數，現時則有八分，「留返兩分等疫情過咗，有返街站再加返。」她笑說道。

加強新舊蘇屋人的共鳴感

由救世軍推行、社區投資共享基金資助的「蘇屋新邨新情尋－深水埗新屋邨社會資本發展計劃，旨在將新舊蘇屋邨居民作連繫，着力加強「舊蘇屋人」及「新蘇屋人」對蘇屋邨的共鳴感及互相之間的鄰里感情；繼而成立「互助家庭網絡」，支援新遷入的獨居及兩老家庭長者，促進參加者的角色轉化，加強持續發展能力，「樓長層長」制是其中一個項目。計劃主任彭梓健指，一開始打正旗號要招募樓長時，街坊反應都很冷淡，擔心「要代表棟樓做好多嘢」，到後來了解到「樓長」即是核心義工，他們才慢慢認同這個身份。

疫情間樓長角色更加重要

「新屋邨開邨，大家三唔識七，好多老人家街坊係喪偶欠支援，或者係捱劏房好耐先上到公屋嘅家庭，用晒僅餘積蓄處理居住問題，嗰段時間大家會好無助。」彭梓健表示，甚至有由港島搬入蘇屋邨的居民，因對長沙灣一帶的社區不了解而不敢走出家門，而邨內約60個樓長可以發揮支援和關懷作用，在疫情肆虐期間樓長更加重要，「大家買完口罩會派畀大家，又可能好簡單，有位街坊好鍾意send長輩圖，啲長者街坊原來真係好受落，話疫情下終於有啲溫暖，就算冇得喺街站見面，原來都有人關心佢哋。」他又指，期望街坊最後能組成互助社，即使日後計劃完結，仍能凝聚和維持社區網絡。

社區投資共享基金早於2003年以樓長模式開展不同社會資本發展計劃，成立至今已資助了109個樓長計劃、培訓超過6,000名樓長，希望透過樓長的角色支援邨內每家每戶的需要，以及連結街坊、編織社區互助網絡。根據基金於2019年進行的「社會資本成效評估」，樓長已被驗證為最有效的社會資本發展模式。鑑於成效顯著，基金期望於未來進一步將拓展樓長計劃至多個屋邨，包括新落成的屋邨，培訓超過2,600名樓長。