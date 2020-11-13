美東邨預計明年重建　公屋達人：四座樓見證「跳格」樓宇發展史

屹立九龍城逾40年的美東邨，其中兩幢預計將於明年重建，並預料可提供2,800個公屋單位。這個昔日毗鄰九龍城寨的舊屋邨，是全港首幢單幢公屋，它見證香港歷史變遷之餘，本身設計亦甚具建築風格特色。 有「公屋達人」之稱、曾在房屋署任職建築師逾30年的衞翠芷博士指，美東邨雖然規模不大，但四座樓各建於不同時期，走入邨內可以見到橫跨40年、樓宇設計的「跳格」發展史。當中美東樓設有「基座」和「高座」，在香港十分罕見。市區的滄海遺珠面臨拆卸命運，在「一屋難求」的社會環境下，是應全數保留還是向前發展？

近年不少市民開始留意舊式公屋設計，相繼引起「打卡」熱潮，但提到各區特色屋邨，卻鮮有想到美東邨。位於九龍城東頭村道的美東邨，於1974年落成。過往因鄰近啟德舊機場，建於早期的兩座樓樓高只有10多層。現時所見，美東邨的商舖已空出不少，難以想像過往毗鄰九龍城寨的熱鬧景象。

這天記者與曾參與興建翠屏邨、馬坑邨工作的衞翠芷博士來到美東邨。衞博士指，美東邨的位置過往是東頭村寮屋區，1951年寮屋區發生大火，政府開始鼓勵一些宗教團體和非牟利組織在該處興建較穩固的平房，於是就成為了東頭平房區。

衞博士認為，相比建築物本身，它對歷史的貢獻、對公眾的歷史價值更加重要。（黃偉民攝）

收地不順成就特色底座設計

到了1970年代，政府推出「政府廉租屋計劃」，但東頭平房區中有村民認為平房已是政府認可的房屋，當時政府收地上遇到不少反對，4條平房村之中，只成功收了兩條，「（最先落成的美東樓）原先嘅設計概念係下面有兩層住宅先，喺上面再起其他高啲嘅樓，但因為收唔到地，工程就冇再繼續。」衞博士指，於是就成了現時美東樓其中一邊只有底座兩層的設計，而在香港是十分少見，「雖然當時係一個困難，但反而變咗呢個邨嘅特色。」

起初只以號碼命名

1973年香港房屋委員會成立，將當時的工務局、徙置事務處、屋宇建設委員會等整合在一起，各區的政府廉租屋、徙置區亦變成了公共屋邨，「以前呢度淨係用號碼命名（第6座），到咗1974年先改名做美東樓、美東邨。」至1981年時政府再在美東樓西北面興建美寶樓，提供133個單位。到了2001年，剩餘下來的平房區都被清拆，政府再分別在2010和2014年興建美仁樓和美德樓，「佢哋採用咗兩個因地制宜嘅設計，唔係再採用已沿用50年嘅『標準樓宇設計』，而係用『非標準樓宇設計』。」衞博士說。

「（新舊）各有特別啦，我自己覺得新公屋其實好住啲，設備、規劃都好齊，係舊屋邨冇嘅。」 前房屋署建築師衞翠芷博士

舊式公屋建得較矮、密度較低，走入邨內，深秋的涼風撲面吹來。「如果你話呢度優勝嘅地方，就係一嚟到就覺得好舒服，我哋見慣高層樓，見到矮層會覺得好舒服。」不過衞博士指，香港的房屋問題愈見嚴峻，昔日的設計或都要讓步。「（新舊）各有特別啦，我自己覺得新公屋其實好住啲，設備、規劃都好齊，係舊屋邨冇嘅。」

重新思考保育問題

「有啲人覺得呢度咁特別，其實係咪應該成個邨保留落嚟？我都有另一種睇法......當我哋保留或者保育一啲嘢，其實最主要係個文化價值，有歷史唔等於有歷史價值。」衞博士認為，相比建築物本身，它對歷史的貢獻、對公眾的歷史價值更加重要，「我哋做保育嘅原則都係想將以前嘅嘢帶畀下一代。應該保育定係起新樓確實係值得考慮嘅問題。如果佢（建築物）畀唔到好強嘅訊息，係咪更應該解決現時嘅社會問題呢？」