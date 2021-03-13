新冠疫情︱為與寵物團聚靠走私托運　以貓狗生命冒險是迫不得已？

撰文： 大學線 最後更新日期： 2021-03-13 19:30

疫情令不少家庭分隔中港兩地，人人都希望盡快與家人團聚，備受寵愛的「毛孩」也一樣，牠們在內地無人照顧，令身處香港的主人牽腸掛肚。漁農自然護理署（漁護署）規定，在內地的貓狗入境香港需申請許可證。貓狗入境後要隔離檢疫至少120日，加上隔離檢疫設施輪候時間長，漫長的等待令不少主人卻步。自疫情爆發以來，更多人光顧網上非法寵物托運服務，主人都希望盡快與寵物團聚。 2020年8月和11月，海關與水警採取聯合反走私行動，發現有商家走私大量貓狗，其中一些已有晶片。有無良商家遇到截查時，竟將數十隻動物拋落大海，完全罔顧牠們寶貴的生命。走私托運服務固然違法，更用寵物的生命作冒險，但仍然吸引不少主人光顧。有主人表示，這是沒辦法之中的辦法。 記者｜陳曉綺 編輯｜李悅 攝影｜陳曉綺 李悅

疫情前，28歲的港人Sam（化名）每週一至五需在深圳工作，他在內地養了一貓一狗，養狗兩年，愛犬現時兩歲大；愛貓則是2020年中開始養，現時只有幾個月大。2020年1月初，Sam回港過農曆新年，將愛犬養在寵物酒店。他原本打算假期完結後就回深圳，豈料內地疫情嚴重，他被迫留在香港。直至3月中，同在內地工作的弟弟才從香港回到內地，並將愛犬接回內地的家。Sam本來打算讓計劃長居內地的弟弟照顧貓狗，但弟婦去年12月懷孕，希望回港養胎生子，打亂了本來的計劃。Sam亦表示自己不打算再回內地長住，結果無人可在內地照顧寵物，於是計劃將寵物運到香港。

疫情之下，能夠跟身處內地的寵物團聚絕非易事。（李悅攝／大學線授權使用）

疫下輸入寵物申請增加

根據漁護署規定，從內地輸入寵物需要進行120日隔離檢疫。但是，其他地區如日本、台灣、英國、美國，則不用對輸入的寵物進行隔離檢疫、或者時間較短。漁護署解釋，參考世界動物衞生組織的動物疫情監控情況及其他相關因素，內地屬出現狂犬病個案而情況未受有效監控的地區，因此從內地入境的貓狗需要隔離檢疫120天。

2020年2月至12月，漁護署共接獲34宗來自內地、符合要求的進口許可證申請，比2019年同期上升了10宗。其中15宗已獲發進口許可證，兩宗取消申請，餘下17宗正在輪候隔離檢疫設施。就寵物走私個案增加的相關數據和資料，記者曾向海關查詢，惟在截稿前未有答覆。

延伸閱讀：美國男與工作犬共處4年如家人 疫情下失業 寧坐監也不歸還狗狗

+ 2 + 2 + 2

托運服務效率高 店主信誓旦旦：出事的機率比空難更低

Sam 向寵物顧問公司查詢，公司表示沒有循合法途徑帶寵物跨境的經驗，建議Sam 選擇公司提供的走私托運服務，指翌日就可將寵物送到香港。Sam 明白相關服務違法，但懷孕的弟婦希望盡快回港，時間趕急。他在淘寶網發現一家有大量好評的寵物托運公司，便向店家查詢詳情。

Sam向店家查詢運送方法，店家指寵物會乘中港車過境，價錢會因寵物大小而有所不同，價錢普遍由一千至數千元不等。因寵物狗容易受驚，Sam擔心愛犬感覺到車窗外有陌生人時會大聲吠而被發現，甚至提出讓牠服用鎮靜藥物。店家卻回覆：「千萬不要給狗狗吃這種東西，對身體不好」，又指「出事的機率比空難更低」，如有問題不會出發，著Sam 放心。店家更打電話和Sam 商討運送細節和解答疑難。Sam知道這是違法行為，亦是以寵物的性命冒險，但他考慮到貓狗自小已有在內地注射疫苗，他也計劃待貓狗到港後，按香港規例為貓狗植入晶片和注射其他疫苗，經一輪掙扎後，為了盡快與寵物團聚，他決定光顧該店的托運服務。

記者以顧客身分聯絡該店，佯稱需要從深圳運送一隻重九公斤的柴犬到港，店家稱共需港幣約2500元（包含內地段運費人民幣1850元 ，及香港段運費港幣300至500元）。店家指疫情下不少客人為了和寵物團聚而光顧，又指會從海路和陸路運送寵物，舉例有在香港從事寵物買賣的客人，曾經透過他們的服務從海路運送大量寵物，過程十分順利。

運送過程驚險

Sam分兩次經陸路運送寵物，總共花費港幣4,800元。他先在去年12月31日運貓，觀察店家的做法是否可靠，再於四日後，即今年1月3日運狗。Sam指，店家會在運送前一天接走寵物，並拍照通知主人寵物的狀態正常，翌日清晨出發。成功過關後，店家會再通知主人，叫主人直接聯絡香港的司機，請司機將寵物送到主人提供的地址。

運貓當日，Sam早上7時得知貓已成功過關，但等了一整天，仍未見愛貓蹤影。Sam和太太十分擔心，後來他向司機提出加運費，終在晚上9時接到愛貓。經歷過運送愛貓的驚險過程，到了運送愛犬的時候，Sam不想讓牠承受同樣的折磨，亦不想整日擔驚受怕，於是向內地店家提出，照付香港段運費，但寵物成功過關之後，就由自己將牠接回家。店家同意安排，運狗當天的早上7時，Sam 就在太子接了愛犬。

Sam等待愛貓來港當天擔心其安危，向內地店家投訴。（陳曉綺攝／大學線授權使用）

主人憂寵物會「鬱到病」 漁護署：有措拖確保寵物狀態良好

按照現時的輸入動物政策，內地貓狗入境香港需預先向漁護署申請許可證，符合相關條款才能入境。條款包括為動物植入晶片、注射疫苗，以及辦理動物健康證明書等。一般情況下，貓狗入境後須隔離檢疫至少120日。記者就檢疫設施的輪候情況，向漁護署查詢，署方回覆指，由成功遞交申請開始計算，目前檢疫設施的輪候時間大約是六個月。

(大學線授權使用)

Sam本來希望循合法途徑輸入寵物，但漫長的輪候時間和強制檢疫，令他洩氣。他指狗很依賴人，非常需要人陪伴。雖然檢疫設施環境不錯，也容許主人探望，但他仍擔心寵物在檢疫設施活動量不足，甚至會「鬱到病」。

就此憂慮，記者以電郵向漁護署查詢，署方回覆指未有接獲相關投訴個案，並表示轄下的檢疫中心提供獨立房間給檢疫動物，職員每天都會清潔及消毒房間，提供保安及餵飼服務。檢疫期間費用由申請人負責，寵物主人可於檢疫中心辦公時間探訪寵物。中心職員會定期檢查動物，如發現有寵物在檢疫期間不適，一般會先行聯絡寵物主人或其代理人。如情況緊急，中心職員會聯絡獲主人授權的私家獸醫前來，惟動物主人須繳付相關私家獸醫的費用。

【相關圖輯】做個負責任狗主 10樣養狗狗前必須考慮的事（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

走私寵物有機會令狂犬病在港傳播 後果不堪設想

候安娜形容利用走私方法和寵物團聚為「自私行徑」，從公共衛生安全或香港整體寵物福祉角度來看，無論如何都不該走私寵物。

香港愛護動物協會（愛協）動物福利副總監候安娜指出，中國內地鄰近香港的廣東地區及深圳現仍有狂犬病案例，因此走私來自內地的寵物有機會引入狂犬病，並帶來傳播風險。狂犬病為致命傳染病，香港已成功控制狂犬病超過30年。候安娜擔憂，一旦走私寵物令香港出現狂犬病病例，政府可能會取消現有救助流浪動物的計劃，如愛協正執行的流浪貓狗「捕抓、絕育、放回」 計劃。而且她指出寵物在走私過程途中有機會受不良對待、甚至死亡，就如去年海關截獲的海上寵物走私案中，有中介為逃避海關追捕而拋棄動物入海。愛協亦曾接獲寵物主人求助，指寵物走私運送期間，和寵物運送中介失去聯絡，或是送出寵物後就失去音訊。候安娜形容利用走私方法和寵物團聚為「自私行徑」，從公共衛生安全或香港整體寵物福祉角度來看，無論如何都不該走私寵物。

(大學線授權使用)

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：疫下寵物「非法入境」 實為迫不得已？】