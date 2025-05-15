LGBTQ+調查｜30%受訪者抑鬱、24%焦慮症狀　憂受歧視不敢求助社工

關注性小眾團體「真光社」聯同中文大學及香港大學發佈兩項研究報告，30.8%受訪者出現中度至嚴重抑鬱症狀，24%出現中度至嚴重焦慮症狀，比例顯著高於社會整體水平，在近7年間未見改善。



研究亦發現，本港社工普遍存在對性小眾社群的無意識內隱偏見，令LGBTQ+社群憂受歧視不敢求助社工。研究機構建議加強社會工作教育及社福機構培訓，前線社工亦可多與LGBTQ+社群接觸，建立正向關係，增加對他們的了解。



「真光社」聯同中文大學及香港大學發佈兩項研究報告，指香港LGBTQ+社群的精神健康狀況在近7年間未見改善。（黃浩謙攝）

LGBTQ+社群精神健康狀7年未見改善

中文大學社會工作學系副教授陳俊豪的調查顯示，在1,433名LGBTQ+受訪者中，出現中度至嚴重抑鬱症狀的人有30.8%，出現中度至嚴重焦慮症狀亦有24%。與2017年同類調查數據相比，情況並未好轉。

調查數據遠高於2022年香港整體社會19.2%的抑鬱症狀比例和13.7%的焦慮症狀比例，反映出LGBTQ+社群承受的壓力較一般人大。

香港中文大學社會工作學系副教授陳俊豪認為香港LGBTQ+社群的精神健康問題需要社會和政策層面的全面應對。（黃浩謙攝）

求助社工被建議「拗直」 加劇精神健康負擔

研究同時指出，LGBTQ+人士在尋求心理健康服務時曾有不快經歷。超過一半的受訪者表示，提供服務者已預先假設他們是異性戀和順性別；更有部分受訪者表示，遇到負面反應、指他們的性取向或性別認同是受童年創傷或家庭問題導致，甚至被建議「拗直」，這些經歷無疑加劇了社群的精神健康負擔。

港大學者：香港社工普遍存在對性小眾無意識「內隱偏見」

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃昱得的研究則指出，香港社工普遍存在對性小眾的無意識「內隱偏見」，他們表面並不會展露偏見，但在內裡卻仍存在對LGBTQ+人士的偏見；而且他們的「肯定式實踐能力」亦有待提升，未必能有效應對LGBTQ+人士的需要。研究亦發現，香港社工的內隱偏見水平高於台灣社工，甚至高於中國大陸及台灣社會大眾。這意味著即使表面友善，服務過程中仍可能出現無意識的差別對待。

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃昱得的研究則指出，香港社工普遍存在對性小眾的無意識「內隱偏見」。（黃浩謙攝）

陳俊豪強調，香港LGBTQ+社群的精神健康問題需要社會和政策層面的全面應對，建議加強社會工作教育及社福機構培訓，確保前線社工能提供適切的肯定式專業支援。黃昱得教授則呼籲將性/別議題納入社工核心訓練，並提供更多肯定式實踐手法培訓，以推進社會服務的共融平等。

社群夥伴同志支援服務社工、HIV 社群倡議者Colby分享經驗指，社會多關注於公共衛生層面，如對HIV感染者的支援等，但卻忽略了性小眾的心理需要及精神健康，他們即使有工作壓力，或有感情煩惱，需要求助時，社會亦缺乏相應的資源配合。

社群夥伴同志支援服務社工、HIV 社群倡議者Colby分享經驗指，社會多關注於公共衛生層面，如對HIV感言者的支援等，但卻忽略了性小眾的心理需要及精神健康。（黃浩謙攝）

關注跨性別組織：性小眾在公營醫療系統面對不少壓力

跨青時刻共同創辦人、私家醫院醫生Ming亦分享指，性小眾在公營醫療系統中往往面對不少壓１力，如公立醫院只按身份證上的性別來分類病人，有自我認同為女性的病人被迫在男病房留醫；而醫護或工作人員對其錯誤的性別稱乎亦在無形中影響了他們的精神健康，亦影響了他們求醫的意欲。

跨青時刻共同創辦人、私家醫院醫生Ming亦分享指，性小眾在公營醫療系統中往往面對不少壓力。（黃浩謙攝）

Colby和Ming希望社會以非批判的態度理解LGBTQ+社群的獨特經歷和需求，並創造多元共融的空間。他們認為社工或醫護亦盡量去了解更多關於LGBTQ+社群的資訊，而非等有關部門發出指引才去做，這樣才可及時照顧得到LGBTQ+社群所需。

真光社主席黃政光指出，香港相關資源仍然有限，呼籲社會各界共同努力，提升對LGBTQ+社群精神健康的關注和支援。