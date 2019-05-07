粉紅同盟下周五舉行團結之夜　喚醒大眾、LGBT+社群關注雙性戀

近年香港社會對LGBT+社群關注日益增加，但大多的討論都聚焦在同性戀社群。粉紅同盟今天（7日）宣布，將在今月17日於中環遮打花園舉行「團結之夜」，主題為「Biphobia」（對雙性戀的恐懼），冀改善社會對這族群的印象。 國際不再恐同、跨性別與雙性戀日總監戚本乙指，冀望藉活動喚起公眾、甚至是性小眾本身對性小眾的討論和了解。

戚本乙冀望藉活動喚起公眾、甚至是性小眾本身對性小眾的討論和了解。（受訪者提供）

為紀念1990年5月17日世界衛生組織將同性戀從疾病分類中刪除，自2005年起的5月17日都被選為國際不再恐同、跨性別與雙性戀日（IDAHOT）。

關注性小眾權益的機構粉紅同盟今（7日）宣布，將於今月17日IDAHOT當晚於中環遮打花園舉行「團結之夜」。國際不再恐同、跨性別與雙性戀日總監戚本乙指，上月新任的平機會主席朱敏健屆時亦會出席，在當晚簡介香港在爭取性小眾平等機會的工作；現場設有圖書平台「流動閱酷」、同運人士分享會、由不同性傾向和性別身份人士的音樂表演以及變裝皇后參與表演等等。

是次「團結之夜」以「Biphobia」（對雙性戀的恐懼）為主題，戚本乙指，雙性戀者除了身為性小眾被主流社會歧視，即使在性小眾群體中雙性戀者亦被歧視：「會畀人話係『萬能插蘇』，男又得女又得。」她稱，相較同性戀社群，社會一向較少討論雙性戀，而會為雙性戀社群站台的藝人就更少，形容情況嚴峻；她冀望藉活動喚起公眾、甚至是性小眾本身對性小眾的討論和了解，「因為講出嚟大家先會明。」