一群「拖延症患者」　在Admin Night梳理人生

「我等會就做。」這句話，你可能講過無數次。有時候，你拖延的只是瑣碎小事：打掃房間、預約行程、清理相冊⋯⋯或許你不是不想做，只是被忙碌的日常事務壓得喘不過氣，半天能完成的事，拖延三天、一個星期、一個月，甚至永遠不開始。為了對抗「拖延症」，有一群陌生人在工作日夜晚相約，不聚餐、不喝酒，而是在咖啡廳踐行一種名為「Admin Night」（行政之夜）的生活方式。他們發現，一個夜晚能改變很多事情。

記者：畢咏璇、郭思琪



2025年，保險從業員施莎莎一共參加了六場葬禮。兩場是自己的奶奶和外婆，四場是自己幫助整理身故賠付的客戶。有的客戶走得很急，「家人都找不出一張合適的遺照」。那段時間回到家，看著自己房間裏的各種雜物：旅遊攢下的小票和紀念品，從一年前拖到現在還沒動的手帳本，31歲的施莎莎突然意識到，假如生命驟然走到盡頭，會不會連自己的人生都沒有好好整理過？

保險從業員施莎莎今年決定開始舉行Admin Night（讀言授權使用）

就是在這個時候，施莎莎看到一篇介紹「Admin Night」的文章。這一概念最早在2025年11月由《華爾街日報》（Wall Street Journal）記者Chris Collin提出，而後在TikTok、Instagram等社交媒體成為熱門話題。它指的是一群人相約在共享空間，各自處理「Life Admin（生活雜事）」，例如繳納帳單、清理電子相冊、預約活動等，期間可以聊天，但重點在完成事情。這個活動一下抓住了她的興趣。

「我是一個愛好很多的人，於是變成有很多爛尾的事項。」前年聖誕節幫玩偶熊織的帽子，到今年只完成一半；想把去年泰國旅行的回憶做成手帳，手帳本現在還是一片空白。施莎莎覺得，Admin Night為她提供了一個既可以見朋友，又可以一起治「拖延症」的機會。朋友們都說有興趣，但因各種原因暫時不在香港。她又在各個社媒搜索，發現香港還沒有這樣的活動，「不然我做一下？」她冒出一個想法。

施莎莎看見國外介紹Admin Night的文章，萌生了在網上找陌生人一起完成的想法。（讀言授權使用）

施莎莎深知自己拖延，乾脆把舉辦Admin Night的想法告訴所有朋友。「你的文章寫好沒？」晚上11點，手機彈出朋友的信息，施莎莎才發現自己又把事情拋到腦後。為了不顯示已讀標誌，她不敢點進聊天框，直到在半小時內寫好活動文案，按下小紅書發送鍵，她才回覆朋友：「已經發好了。」

陸續有網友給施莎莎留言和私信，她給有興趣參加的人建了小紅書群組。香港適合多人聚會的咖啡廳不好找，為了找多空位、營業時間長、無用餐限時、交通方便的咖啡廳，她特地在周六先去「考察」以物色一個適合的地方，從下午兩、三點一直到晚上七點，終於在尖沙咀、中環和銅鑼灣找到五間合適的咖啡廳。

沒有想到群裏加入的人越來越多，很多事情自然就發生了。

不到一周，群裏就來了50多個人。一個月內，她已經舉辦了五場Admin Night，人數最多的一場有7人，目前群組裏也有70多人。1月26日，施莎莎在銅鑼灣成功舉辦第一場Admin Night，往後的三個星期，她又舉辦了四場，人數最多的一場有7人，目前群組裏也有70多人。

圖中是施莎莎在網上發佈Admin Night活動的貼子，她自稱是「deadline fighter（死線戰士）」和「三分鐘熱度」愛好者，希望找到在香港、受夠了拖延、想認識新朋友的人一起參加Admin Night。（讀言授權使用）

前五場來參加Admin Night的14個人裏，有12個都是新來港人士，就像九年前的施莎莎一樣。2017年中，施莎莎從内地的大學畢業，通過單程證投靠再婚的母親，來到香港定居。她的母親早年在深圳打工時學會了廣東話，後父是香港人。初到香港，施莎莎是家中唯一不會說廣東話的人，她在家放了一個杯子，規定自己只能用廣東話和家人交流，如果講了閩南話或普通話，就要放五元進去。出門在外，即使對方想和她講普通話，她也會堅持用廣東話，告訴對方「而家學緊（廣東話）」。起初，施莎莎只能去不需要交流的餐廳廚房打工，後來慢慢做到水吧，開始能和客人聊天。粵語進步後，施莎莎嘗試找文職工作，誤打誤撞進入了一家跨國字幕公司。2019年底，公司退出香港市場，被裁員的她又遇上疫情，施莎莎想弄懂投資保障類的資訊，便主動加入保險行業，結果順利做到現在。

來港九年，施莎莎在網上和兼職工作中認識了不少香港和國外的朋友。有人漸行漸遠，有人移民，有人只把香港當作中轉站，各朋友離開時留給施莎莎一片失落。她覺得，來港這麼多年，因為成長環境的不同，她始終未能完全融入本地人群體，在小紅書發佈活動信息，也是因為那裏和她類似的人更多，說不定自己的經驗能幫到人。

有美術功底的施莎莎特意為Admin Night設計邀請卡，每星期，她都會在小紅書群組裏發佈一張題為「我想邀請你一齊Admin Night」的「電子卡片」，請每個人在上面填上名字和待辦事項，圈出可以參加的時間和地點。隨後，她協調好報名者都能參加的時間地點，再向他們私訊一張「邀請函」。

施莎莎為Admin Night設計的邀請卡（左）和正式邀請函（右）。她畫的是她最初設想中Admin Night的樣子：幾個人圍坐長桌寫字、看書、用電腦，旁邊放著咖啡、橙汁和可頌麵包。（讀言授權使用）

身處群體中反而擁有更多個人時間

1月30日的周五，下午五時放工的Venus沒有像往常一樣回家或與朋友聚會，而是坐地鐵到銅鑼灣，在繁忙的街上尋找一番後，終於抵達目的地——位於時代廣場對面的兩層咖啡店。

在香港出生長大，25歲的Venus第一次知道熱鬧的銅鑼灣還有這麼寧靜的咖啡廳。Venus參加的是施莎莎舉辦的第二場Admin Night，當晚共五人參加，所有人都是第一次見面。處理網店事務、看書、做手帳等，在場的人專注在各自的事情上。Venus打開感恩日記，思考著過去幾周發生的事，提筆寫下其中值得感恩的，偶爾和參與者閒聊幾句。

Venus是小學老師，教四個科目，平均一天五堂課，為了職業發展，她正在兼讀教育類碩士，平日工作要應對學生、家長、同事，下班後還要唸碩士班、做功課、做減肥運動。每天要寫日記時，她總會為自己找藉口，一天接一天，感恩日記已經拖延了兩、三個星期。她偶然被演算法推薦到施莎莎的Admin Night貼子，看見施莎莎形容自己為「deadline fighter（死線戰士）」和「三分鐘熱度愛好者」，Venus感同身受，覺得該活動十分適合自己，便馬上報名參加。

在兩個半小時的Admin Night，Venus感覺「那陣時是真正屬於自己的me time（個人時間）」，平時無頭緒的感恩日記竟然完成得差不多。在第一次Admin Night結束後，Venus發現寫感恩日記沒有想像中困難，加上有人在旁，不好意思像平日一樣刷手機。現在的她幾乎每天都能花半小時完成日記，就算拖延也不超過兩三天。

第二場Admin Night的合照，為了保護私隱，施莎莎會給所有人繪製貼圖。她說人數多的時候會畫得比較敷衍，人數少的時候就會填上更多細節，而這一場的情況介於兩者之間。（讀言授權使用）

註冊組織心理學家黃仲遠說，拖延一件事可能有三種情況，第一是事情太難，第二是缺乏興趣，第三是做事令自己有壓力。拖延生活小事，不會有很壞的後果，然而當事情需要有成果時，拖延就會「不必要地令到生產力降低和工作質素減低。」對於「Admin Night」的可行性，黃仲遠認為，由於「霍桑效應（Hawthrone Effect）」，當一個人在工作時覺得有人觀察自己，行動就會更有效率。此外，身邊有陌生人，也會更易產生「社會比較（Social Comparison）」。

你同一群熟人出去的時候，你會有機會遲到，你同一群不認識的人，你可能更會介意自己遲到，這就是社會比較（Social Comparison）的情況。

在香港有了認識的朋友 就沒有那麼害怕了

周五晚和Venus坐同一張桌子還有29歲的Mayo，她剛到香港兩天。去年在湖南的影視公司工作一年，被老闆違法解除勞動合同後，她在一月底通過探親簽證來香港找媽媽過年。把行李搬來香港時，小紅書演算法就給她推薦了施莎莎的Admin Night。Mayo覺得這個概念很好，看到施莎莎自我介绍是福建人，頓時倍感親切：

跟我是老鄉，所以我就更想去了。

收到邀請函，她感覺有些驚喜：「第一次收到這樣的一個卡片，感覺就像國外大學會有的舞會一樣，這是我以前沒有體驗過的。如果是我的話，可能只會發一個Excel表讓大家填。」

來到Admin Night的那一天， Mayo「風塵僕僕」地步行到邀請函上的咖啡廳地址時，包括施莎莎在內的三個人已經在座位上攤開本子或者電腦。幾個人坐下就直接開始「做自己的事」，中間偶爾會聊天，像是「Coffee Chat」。Mayo原本的待辦清單是看書，雖然書沒有看完，但是完成了臨時出現的工作交接任務。

來香港的20天裏，Mayo申請了一間學校的影視類碩士、面試了兩份工作、參加過三次保險公司的免費粵語班。她還參加了兩次Admin Night，除了看書、學粵語，她更認識了包括Venus在內的好幾位朋友。第一次Admin Night結束後，她就和其中一位女生變得熟絡起來，一起去做了美容。Mayo還和施莎莎一起去大館看展覽，施莎莎從來不和她聊保險，而是一直為她解答生活上的疑惑。大學期間的Mayo來過一次香港，由於碰到態度不好的店員，她的記憶並不美好，現在有了認識的人，她不再害怕踏入這座新的城市：

在香港交的朋友比在湖南更多。

對於認識新朋友，Venus一開始沒有甚麼預期，只想著完成自己的事情。Venus有幾位朋友和家人都移民了，過去幾年，在家看著疫情和移民潮的新聞，她對生離死別有了很深的感受。她自認性格「比較i」，沒想到Admin Night讓她可以「無痛去認識不同的朋友」。

參加完第一場Admin Night，Venus就報名了接下來兩場。第二次參加Admin Night，Venus認識了一位想轉科讀教育的大學生，恰好Venus有從社科轉讀教育的經歷，同場還有一位曾修讀教育學位的女生，三個人在結束後又聊了半晚。有兩位參與者在閒聊中得知Venus愛喝雞尾酒，便約她一起去「一家聽說很好喝的」酒吧。如果有時間的話，Venus說一定會繼續參加Admin Night，「我覺得我已經有一點把它當成一個healing time（治癒時間）。」

施莎莎會將待辦事項相似或背景互補的參與者安排到一起。「一開始辦Admin Night沒想那麼多，後來我發現來的大多數人是港漂，大家剛來香港有各種信息差，我的經驗可以幫到她們，這讓我很有成就感，也成為我繼續辦下去的動力。」

舉辦五場Admin Night後，施莎莎已經將一部分泰國旅行回憶放進了手帳本。在她一條介紹死亡賠付業務的工作視頻裏，她首先拍下了自己最近做的手帳。背景音裡，她說：

人生最後的禮物，不是關於悲傷，而是關於好好整理自己的一生。

【本⽂獲香港中⽂⼤學新聞與傳播學院新聞學碩士實習刊物《讀⾔》授權轉載。】