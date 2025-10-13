港漂碩士畢業做酒店前台　30萬學費換1.5萬月薪：能留下就不羞恥

在香港，碩士文憑曾是一張通往高薪與體面的船票，如今卻更像是一張深圳11號線的地鐵票——終於擠上去了，卻發現所剩座位寥寥無幾。



掌掌從香港的大學碩士畢業，如今在酒店前台，9小時一班，三份工作撐起2萬月薪；徐慕三年前年薪42萬，離職後投出百份簡歷石沉大海，如今12萬的offer也欣然接受。

當職場變得飽和，港碩學歷的含金量也發生了變化。畢業生們不再是為了「卷」，更是為了「留」，為30萬的學費爭取一次回本的機會，也為人生爭取重啟的概率。而當30萬學費換來的不再是「重啟人生」的按鈕，而是一張「繼續闖關」的入場券，這筆投資還值嗎？

港碩求職「滑鐵盧」 當酒店前台，降薪20萬

去年，掌掌從香港的大學碩士畢業，在香港一家酒店當起了前台。酒店前台並不清閒：接待、應急、對接旅行社，一個人要身兼行李部、禮賓部、預定部、銷售部、客戶服務諮詢部五個職位。

身為文科碩士，她自覺處於求職鄙視鏈的底端，在薪資上無法要求太多。根據市場默認的定薪，剛畢業的文科港碩，普遍月薪在1.5萬元左右。

為了能在香港生存下去，除了每天9個小時的前台工作，她還有兩份兼職。一份是帶內地學生看香港公寓，幫助留港學生租房；另一份是自媒體，她每天拍視頻，記錄00後港碩畢業當前台的經歷。三份工作加起來，月收入能達到2萬元。

有人質疑，港碩畢業去當前台，大材小用。但她並不這樣認為：

能讓我留下，就不羞恥。

讀碩士時，她以為畢業後能比較順利進入一些有影響力的大公司。「雖然心裏也清楚文科生在就業市場上競爭壓力大，但多少還是抱着一些期待。」但她投遞了很多崗位，回覆並邀約的面試幾乎全是保險中介，她理想的學校行政崗位也沒有回覆。

「那一刻我第一次真正體會到就業的現實，這也是很多剛畢業的同學都會遇到的情況，並不是說保險行業不好，而是每個人的性格和優勢適合的行業不同。」

在香港職場，學歷是敲門磚，但現在畢業生的首選優選工作單位——優質大廠和外企，都有着越來越硬的城牆。磚不夠硬，連縫都撬不開。

近幾年，港碩求職變得越來越難，就連長此以往默契的1.5萬月薪起薪，現在也被眾多找不到工作的港碩畢業生，逐漸拉低至1.2萬元。相對於香港動輒月租六七千元單間（獨立房間），五十元的一頓飯，1.2萬月薪怕是只夠他們在生存線上徘徊。

也有遭遇巨大降薪落差的港碩畢業生，僅三年時間，年薪從42萬跌到了12萬。

三年前，徐慕從港碩商科畢業後，在香港一家大廠成為銷售，年薪含底薪32萬元及10萬提成。每個月除開衣食住行等開銷，他能存下2萬元。

當時，他還收到了內地字節、阿里巴巴等大廠的錄取，但他認為香港的薪資更高，前景更好，所以拒了內地大廠的offer。

好景不長，同事背刺，領導約談、無償加班，他深感職場環境差，選擇了離職。

離職後，他沒有停歇，重新準備簡歷，並投出了數百份。兩個星期過去，杳無音信，他轉而投向深圳，終於收到了一份12萬年薪的錄用通知。

隨即香港另一家公司也給他發了錄取通知，年薪和深圳的12萬相當，但額外提供交通補貼。他認真比較了之後，最終決定選擇香港的公司，到手的收入會更多一些。即使年薪相比之前降低了20萬，但也足夠他在香港生活。

談起現在的行情，他只是搖頭：「就業市場行情差，12萬也算是很正常。」但一回想起之前拒絕的大廠以及現在的就業狀況，他還是心有不甘：

感覺還不如當時本科畢業後直接找工作呢。

港校擴招、學費遞增 港碩「搶跑」求職回本

香港的就業市場變了，香港部分公司的hr發現，找工作的人變得越來越多了。

「我們公司發布了一個崗位，不到一天，收到的簡歷超過60份，裏面有不少港碩、優才、高才……現在已經不再是幾年前的市場，一個小公司不算senior的崗位都被卷成這樣……」



「現在出一個招聘廣告，不用一天，收到100封以上的申請。更殘酷的是，有些香港本地公司根本不招非本地人，那些投遞的簡歷，他們甚至都不打開看，就直接分類到不合適。」



在香港高校畢業的學生，投完簡歷後，收到的最熱情主動的回覆，往往是保險公司，而除此之外的企業，「冷若冰霜」。

真的很討厭被保險公司吻上來的感覺，他們特別熱情，甜言蜜語，還會頻繁邀請參加活動，心理防線比較脆弱的同學容易越陷越深，特別是在找工作碰壁的情況下，最後不知不覺就投入了保險行業的熱烈懷抱中。

而保險行業，大多講究績效和人脈，在香港屬於流動性極高的行業，對大部分求穩求高薪的畢業生來說，為職業的下下選。

但如果不盡快在香港找到一份工作，那在香港高昂的生活成本，以及讀港碩時動輒高達30萬的投入，又該如何快速回本？

三年前，徐慕來到香港讀研，除了18萬/年的學費外，其他的衣食住行加起來，他在一年間投入了近30萬元，才拿下碩士文憑。近幾年，港校的碩士學費普遍上漲，且漲幅明顯，尤其集中在熱門商科、理工科專業，部分專業還邁入了「40萬+元/年」的時代。

就拿港大來說，除了經濟和市場營銷兩個專業外，幾乎所有專業學費都超過了40萬元，部分熱門專業的漲幅更高，最高的金融類與財管類專業穩定在了46萬+。

一方面，是港碩學費上漲，成本上升；而另一方面，是港校進一步擴招。

從2024/25學年起，香港特區政府將資助院校的非本地生招生限額從20%提高至40%，這意味着包括碩士在內的非本地學生名額翻倍，各大高校都響應政策，顯著擴大研究生招生規模，尤其面向內地學生。據徐慕回憶，三年前，他們班級的內地生佔比已達到了九成左右，其中至少一成打算留港。

不光港碩學生暴增，針對內地人才前往香港工作的高才優才計劃也在進一步放寬：

2023-2024年取消配額限制，高才通計劃申請量暴增，2023年申請量達8萬宗，是2022年的5倍。最新統計，高才通計劃累計獲約11萬宗申請。



進入香港的內地人才越來越多，香港的人才政策正從「搶人」向「選人」轉變，而港碩只能提前「搶跑」。

現在，很多港碩學生，在開學的第一星期，便一邊應付沉重的課業，一邊尋找香港的實習機會，豐富工作背景，增加畢業後留在香港工作的概率。

「性價比神話」港碩 還足夠重啟人生嗎？

曾幾何時，港碩是內地中產後代的鍍金捷徑，也是已就業打工人再提升的優選。相對於內地高校來說，港碩普遍為一年制，課程緊湊，學生能在更短時間內完成學業，時間成本低。就讀門檻也相對較低，港碩採用「申請制」，無需參加統一考試，更注重本科背景、語言成績、實習經歷等綜合素質。相比之下，內地考研競爭激烈，錄取率也較低，「二戰」「三戰」的學生不計其數。

港校在全球大學排名中的穩定表現，也是內地學生選擇港碩的重要原因。港大、中大、科大等常年位列QS前50，學位國際認可度高。港碩學生畢業後可獲得2年無條件留港工作簽證，便於留港就業；若回內地發展，港碩背景在一線城市金融、網絡、諮詢等行業也具較強競爭力。

與申讀國外高校相比，港碩則有着更高性價比。雖然港碩學費近年來上漲，但整體費用仍低於英美主流留學國家。

其次，香港與內地文化相近，語言環境中西融合，離家近，適應期短，安全性高，適合不願遠赴歐美、但又希望接受國際教育的學生。

所以，時至今日，港碩具備着內地高校和國外高校不具備的便利性和性價比，吸引着越來越多學生到港深造。

然而，當「物以稀為貴」變成了「人滿為患」，港碩是否確實貶值了？海歸碩士從「精英標籤」變成「基礎門檻」？還是只是非技術崗本身就貶值？尤其是文科、社科專業的畢業生？

事實上，從就業市場的反饋來看，港碩的「稀缺性」確實在下降，學歷本身不再自動等於競爭力，但它並未「全面貶值」，而是分化加劇：

港碩的技術導向專業如AI、金融科技、量化營銷依然吃香，就業率與薪資水平穩定；非技術崗如市場、公關、行政、教育、社會學等則面臨「學歷通脹+崗位收縮」的雙重擠壓。



學歷並不是廢了，而是崗位少了，賽道太擠，競爭加劇了。那麼問題來了，非技術崗專業的港碩，還有必要讀嗎？重啟人生的概率，現在到底有多低？

一年前從港碩傳播學畢業的林雪兒，給出的答案是：

取決於你想重啟什麼樣的人生，港碩只是起點，並非終點。

她本科是「雙非一本」的傳播學專業，在工作了3年，攢到了20萬後，由於厭棄當時的工作氛圍，於是努力申請了香港排名前三的傳播學碩士，半工半讀，一年時間拿下碩士學位。

畢業後，她也在香港迷茫着投過數百份簡歷，也短暫地在香港拿着1.5萬的月薪漂泊。

後來，她發現那並非想要的生活，於是拿着鍍完金的學歷，回到了三線城市，面試成為民辦高校的英語老師。現在，她工作穩定，薪資穩定，也和家人朋友生活在同一個城市，寒暑假便去自駕遊。在她看來，這張文憑，讓她獲得了想要的生活。

掌掌現在回想在香港讀書這段時光，依然感覺十分幸運。當時，她偏科嚴重，高考失利，是香港的大學給她提供了一個上大學的機會，讓她能夠讀上喜歡的專業。

在香港本科和碩士五年的時間，她投入了80萬元左右。在香港教育的薰陶下，她更注重個人的成長——現在是酒店前台，能夠鍛鍊自身的待人接物和應變能力，這段經歷比存下來多少錢更重要。

她也不認為港碩的性價比在下降：

香港依然是一個機會多、包容度高的城市。讀完碩士，如果選擇回內地發展，能多一個『敲門磚』；留在香港，相比學歷，香港的公司更注重實際的工作經歷和能力。

選擇在香港工作的畢業生，拿着香港職場的入場券，繼續臨摹着未來。有人問徐慕，如果一開始知道港碩畢業後，只能拿12萬年薪，那他還會選擇讀嗎？他的回答是，12萬只是起點，並非永遠。

備註：文中人物為化名。



