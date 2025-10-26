潤日｜看不過眼中國新移民的不止日本人　還有他們這些「老移民」

在日中國人已逾87萬人，在日本社會裏日漸增加其存在感。在中國經濟不穩與政治風險等背景之下，移民潮日益擴大。



文：中島惠（曾在北京大學、香港中文大學留學，著有《中國精英如何看待日本人》、《中國人的誤解日本人的誤解》，《中國人為何痴迷於日本的廁所》等）

疫情以來，以商業為主要目的而急遽增加的部份「新移民」，在日本的中國人社群裏引發摩擦與衝突。

在日中國人已逾87萬人，在日本社會裡日漸增加其存在感。（adrien-fu/unsplash）

「充闊佬」成為慣用伎倆

30多歲的在日中國人王先生（化名）在東京經營顧問公司，他如此地傾吐自己的憤恨不滿：

那種『我是顧客』、『老子就是比你大』的傲慢姿態表露無遺，真是令人生氣。

其怒火所指，乃是從中國來到日本打算移居的陳先生（同為化名）。經朋友介紹，王先生原本同意提供他關於日本商務的諮詢服務，不料陳先生尚未抵達日本，傲慢無禮的作風便已激起王先生怒火。

陳先生首先要求王先生親赴成田機場接機，更特別指定東京都內的高級酒店酒廊作為開會地點。王先生以公務繁忙的理由婉拒接機，陳先生便心生不滿。兩人會面談話之際，又批評開會地點的酒店「設備老舊、毫無格調」，最後甚至開始針對整個日本發出不滿牢騷。

王先生咬牙切齒地說道：

他正是中國典型的暴發戶類型。一副『擺闊裝逼』的架勢，強硬地認為『出錢的人說話最大聲』，這固然是某種中國式的商業手段，但我不僅感到個人遭到侮辱，連整個日本都被瞧不起，實在令我難以下嚥這口氣。

疫情加速「潤出」中國

筆者長年觀察中國社會與在日中國人社群。正如以往的撰文，目前居住在日本的中國人，大多數為1978年中國改革開放後陸續來到日本的第一代，目的多為留學或赴日謀職。從1980年代至2000年代前半，日中之間存在巨大的經濟差距，這個世代在經濟上歷經艱辛，同時竭力融入日本社會。為了在日本求學與就業，許多人普遍努力地學習日語，並遵守日本社會之規範而終能安身立命。

直到2010年日本與中國的GDP出現逆轉，中國成功達成經濟發展後，情勢遂生變化。以2015年的「爆買」熱潮為轉捩點，具備經濟實力的中國人接連選擇移居日本。此動向又因疫情而加速推動，目前主流已不再是留學或就職，而是以「潤出中國」為目的之移居。

對於近年以在日本經營企業等商務活動為目的而取得「經營・管理」簽證後來日定居的中國人，筆者定義為「新移民」。直至2024年6月，持此簽證的入境人數約達2萬，比起2015年幾乎增加3倍。然而，相較在日中國人的整體數量來看，目前仍屬少數，而且在日本展開企業活動時，多半仍須倚賴在日超過10年、熟悉日本社會的同胞協助。

然而，理應伸手互助的同胞之間，卻如王先生所指出的，屢屢見到「無論身在何方皆要貫徹中國式行事作風」的新移民恣意妄為，已經令既有的中國人社群難以容忍。誠如文章開頭提到王先生的情況，在日中國人社群內，新舊之間的摩擦與突衝已然浮現。

強行貫徹「中國式行事作風」

今年6月，東京都內某公寓大樓的中國籍房東，突然將房租一口氣調高至原本的2.5倍，甚至為了逼退住戶而停止電梯運作，導致相關糾紛登上各大媒體版面。此房東是否屬「新移民」，尚且不得而知，但定居日本已逾20年的中國人張先生（化名），面對此等前所未見的同胞行徑，不禁皺起眉頭。張先生認為：

近年移居日本的人之中，不少人對於經濟低迷的日本擺出『居高臨下』的高傲姿態。

在他看來，報道中的這宗事件與部分「新移民」大舉收購高級摩天大樓住宅的現象有關。收購房產並非自住，而是為投資而狂掃高價不動產，正是複製以往中國房市過熱時期的投資手法。

在房價節節攀升被視為理所當然的年代，他們積累資產的手法，原封不動地被搬到日本來實踐。不動產於是被視為投機標的，而非「居住場所」。更有甚者，以取得之不動產，拓展至可獲取高額利潤的短租民宿業務。

誠然，如同張先生這樣長年定居日本的中國人之中，也有人為增加未來資產而持有多數不動產，但目標並非哄抬價格。張先生說：

我們像日本人一樣腳踏實地，努力工作，才終於有能力購屋。

另一方面，一旦媒體強力聚焦於「中國人囤房搶買公寓住宅」的話題，多數日本民眾對於在日中國人社群的世代差異缺乏理解，很容易就會誤解成在日中國人的整體動向。張先生強調，並非所有新移民皆是如此，但也坦言：「自己遭到一概而論，實在遺憾。另一方面，因為身為同胞，心情更加複雜。」

欠缺融入日本之意念

然而，遭到舊世代視為問題的某些新移民，對於前輩同鄉的複雜心境多半毫無所覺，而對於日本亦缺乏深入的思考與認識。當年的舊世代主動投身日本的學校與企業，身體力行理解日本社會。但新移民與他們不同，並沒有強烈感受到「融入日本」的必要性。

即使從育兒與教育方針來看，新舊世代的差異亦明顯可見。舊世代大多讓子女就讀於居住地區的公立學校，使其適應日本社會，再以平順安穩的步調升入國中、高中與大學；相較之下，新移民往往在來到日本前，即透過中國網絡社群平台，搜尋日本教育資訊，選擇移居如東京都文京區等被視為教育資源豐富的區域，更有計劃地將子女送入菁英升學名校，鋪好通往名牌大學之路。這些人只憑靠中國人自己的資訊情報行事，務求「撿現成的好處」的傾向非常顯著。

我因工作之故，頻繁往返中國與日本之間，生活極為忙碌，從未想過那種事（融入日本）。日語也不太懂，連一個日本人都不認識。

如此直言不諱的新移民黃先生（化名），持有日本的居留資格。從其言談之間難以感受到「成為日本社會之一員，為這個國家做出貢獻」之意念，實在令人遺憾。既然許多新移民選擇來到日本的主要目的，在於商業利益與自我保護，抱持這種思考，或許也是理所當然。

回望另一端，內地新移民眾多的香港，富裕的新來者在此被稱為「新香港人」。他們居住的土地環境優於原本的香港人，子女就讀名門學校。其中某部分人以高傲姿態俯視在地社群，因而激起不滿，招致非議。

雖然香港與日本情勢迥異，不宜一概而論，但無論走到何處皆欲貫徹「大陸式」的行事作風，此點卻頗為相似。筆者長年所見，多數在日中國人皆以踏實勤勉之姿於日本社會扎根立足；光從這點來觀察，當其社群內部漸漸傳出刺耳雜音，其未來在日本將引發甚麼影響，不由得心存一抹不安。

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】