大城小檔｜旺角輪椅風車伯伯　84歲自食其力：唔鍾意伸手問人攞

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。在旺角彌敦道街頭，人潮川流不息；84歲的張伯伯坐在輪椅上，擺賣自己親手製作的「手工風車」，不同顏色、不同寓意，帶來不同祝福。曾經，有客人買風車後中六合彩，拿着數千元回來「報答」。



運氣與風車是否真的有關不得而知，但張伯伯經歷3段婚姻均以失敗告終，年屆八旬自食其力「唔鍾意伸手問人攞」，也因此悟出自己的人生觀，「幾親，幾對你幾好啊，你都唔好相信，人會變啊‥‥‥」



84歲的張伯自食其力，其健康之道是「食得少對身體好」。(羅日昇攝)

手工製風車難不難？ 張伯：萬事起頭難！

記者向張伯請教，製造手工風車究竟難不難？張伯打個比喻：「萬事起頭難呀！你話開飛機難唔難吖？你問飛機師就唔難囉‥‥‥」意即熟能生巧。

檔口色彩繽紛，有紅有綠有藍有金，原來風車的每種顏色，也有其專屬的祝福用意。張伯拿起一個藍紅混合的風車，指是代表幸運和平安，其中藍色象徵平安；接着又拿起一個綠紅混合的風車，指綠色代表健康。他以宏福苑大火為例作解釋，有些人雖然健康，但不平安，故兩者缺一不可；至於財運，「一個人冇錢點生存?」

張伯的輪椅上擺滿手工風車，小小檔口色彩繽紛，不同顏色有不同寓意。（羅日昇攝）

客人買風車後中六合彩 拿$3000回來答謝

小小街檔有回頭客嗎？張伯笑言「大把」，近來更有奇遇。數個月前，有顧客買了他的風車後，幸運地中了六合彩幾萬元，特意拿了3,000元回來感謝；但比起意外之財，伯伯更珍視人與人之間的真誠。遇到婆婆掏著零錢湊數，或是拿著5毫子的小朋友，他就揮揮手說：「唔使收啦，雖然我唔係有錢……越唔係有錢，越係同情，因為自己感受。」

張伯：唔鐘意伸手問人攞

84歲的他，最希望無病痛：「第一，健康，無病痛；第二，天好啲，唔好落雨‥‥‥同埋等我做下生意。」他指，做生意除了賺錢，也因怕悶，尤其早年疫情時，在家中百無聊賴，「靠啲政府錢，有咩意思啊？我唔鍾意伸手問人攞，我鍾意自己擺，自己做下嘢。」

84歲的張伯自食其力，「係屋企真係悶死，只靠政府錢，有咩意義？」（羅日昇攝）

「食得少對身體好」

獨居的張伯伯，有自己一套飲食法則。他不習慣外出用膳，一個人吃飯「食得少對身體好」，如長期吃太飽，會浪費自己的身體、健康。因此，他一餐飯會分三餐食，吃光光不會浪費食物，「有啲人有啲飯食唔晒‥‥‥調轉嚟，你夾硬食，浪費自己嘅身體，我話你聽，真係唔係呃你。譬如話你明明可以食半斤嘅嘢，你食多超半斤，你浪費自己嘅身體。你食少二兩，你舒服好多。」

談及理財，他也有一套哲學。年屆八旬仍堅持擺檔，他直言：「舊時人生七十古來稀，我就話人生七十小弟弟、細佬哥!」不過他續說，100歲都差不多「到頂喇」，很多名人也過不到100歲，「你睇下何鴻燊，都係過唔到100；英女皇，英女皇都過唔到……」

「幾親、對你幾好都好，你都唔好相信，人會變啊」

人生匆匆幾十年，有喜有悲。張伯為人樂觀，但年輕也經歷過痛苦，三段婚姻均無好收場。他年輕時以「行船」為生，其中第一段婚姻，妻子不滿經常不在家，他遂辭工留在香港，最後卻變成失業，只好由妻子擔任「電梯女郎」工作養家，在大廈內「揸𨋢」迎賓，最終妻子與他人遠走高飛，留下一對子女由張伯獨力養大。說到這裡，他已不想再說下去：「唔好講喇，講起來好攰呀……」

婚姻一波三折，張伯對財富有獨特見解，認為老人家最重要守住自己的積蓄，千萬不要在離世前，就把錢全分給子女或伴侶，「所以，你啲財富呢，最緊要留到100歲；千祈唔好話之前分畀老婆仔女。幾親，幾對你幾好啊，你都唔好相信，人會變啊‥‥‥」