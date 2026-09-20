大城小檔｜80歲白蘭花婆婆遊走葵荃　神秘西裝客課金$200買一包花

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。在熙來攘往的港鐵葵芳和荃灣站外，不時見到打扮花俏、塗指戴金的甄婆婆出沒。10年來白蘭花四溢，猶如她年輕時的花樣年華，獨特魅力甚至經常獲得一名神秘西裝熟客「課金」200元買一包花。



妙趣橫生，甄婆婆當然知道這只是源於香港人的人情味，而非自己的「美貌」。如今年屆80歲，慢性疾病纏身，但她活得自在，食煙愛賭熬夜；卻在人山人海的香港之中成為「天選之人」—— 從沒有確診新冠肺炎。



10年來，甄婆婆始終堅守在葵芳站D出口外的同一個位置擺賣白蘭花。（蔡正邦攝）

跨區擺檔堅守葵芳

甄婆婆與丈夫及兩名50多歲兒子居於黃大仙，年輕時是家庭主婦，後因感生活無聊開始賣花，一轉眼便10年；家人不但支持她外出擺檔，兒子有空時更會落場幫忙。

10年來，她不介意每天乘港鐵跨區開檔，堅守葵芳站D出口外同一個位置，「搭咪搭囉，嘆冷氣吖嘛！」只因黃大仙酷熱難耐人流少，食環署執法嚴厲，「冇咩人買㗎嗰度，食環又多，捉人扔煙頭、過馬路、又曬啦。」反觀葵芳及荃灣一帶人流暢旺，多年來累積了一班熟客，人有三急時亦放心如廁，豁達稱：「擺低喺度，冚住佢囉，偷咪由得佢偷囉。」

甄婆婆透露，白蘭花的花期約在每年5至10月，她每天早上10時在葵芳站接收由內地貨車運來的新鮮白蘭花，每日入貨約10斤，挑選整理後以10元一包（約11朵）出售；若生意好，一天能賺取600、700元利潤，其餘日子則靠積蓄過生活，待農曆新年時再售賣由黃大仙街坊種植的劍蘭等年花。

貪靚美甲戴金飾

雖然年屆80歲，甄婆婆依然精神奕奕、頭腦清晰、對答如流；且打扮時尚、注重儀容，甘願花費百元請人塗指甲油，身上也穿戴各種金飾。採訪期間，她隨手點起一支「紅雙喜」香煙，娓娓道來昔日歲月。甄婆婆笑言，自己年輕時貌美如花，不乏追求者，「後生好靚㗎‥‥‥好多人媾我㗎，由細到大都有人媾我㗎！」婆婆更稱現在仍有年輕男士獻殷勤送她搭的士，丈夫也會半開玩笑地「呷醋」，甄婆婆笑稱：「朋友傾吓偈咋嘛！」

神秘西裝客常「課金」

獨特的個人魅力，為她帶來不少忠實顧客。甄婆婆憶述，近半年來有一位在附近上班的西裝客，每逢平日下班經過，都會放下200元只買一包花，「諗極都諗唔明，擒擒青走又唔講嘢囉。」但她坦言不好意思，有時會刻意退避至後方擺賣，甚至索性休息，「有陣時我攞得多唔好意思，跟住我咪唔嚟囉！」除了這位神秘豪客，婆婆亦不時收到厚禮，曾有女顧客一次過給她1,000元，亦有人以「派利是」為名送上500元。

年屆80歲的甄婆婆精神奕奕，隨手點起一支「紅雙喜」香煙，娓娓道來昔日歲月。她打扮花俏、注重儀容，更特意花費百元請人塗指甲油，身上也穿戴各種金飾。（蔡正邦攝）

借錢予好友遭「走數」

甄婆婆直言自己愛賭，但十賭九輸。不拘小節的她，也曾多次豪爽借錢予好友而屢遭「走數」，其中一人更欠她10萬元後消聲匿跡，「個個都過萬㗎， 有個仲走咗佬添呀，爭我10萬！」經歷教訓後，她坦言不會再借錢給他人：「鬼借呀！」

食煙熬夜未中「新冠」

精神抖擻的背後，甄婆婆實則患有肝、膽、腎等多種慢性疾病，需長期覆診。不過，醫生有醫生勸，自己有自己活，「醫生叫我唔好食煙，唔好捱夜呀，我理得佢呀！」她更笑稱疫情期間四處走動，也未曾中過新冠，打趣道：「我啲煙可以驅（疫）！」

獨特的個人魅力，為甄婆婆帶來不少忠實顧客，有神秘西裝客每逢下班經過，都會放下200元只買一包花；亦曾有女顧客一次過給她1,000元，亦有人以「派利是」為名送上500元。（蔡正邦攝）

「走鬼」避食環曾兩度跌倒 年老後獲體恤：我跌親佢驚過我！

甄婆婆指，同行競爭激烈，憶述早年賣百合和康乃馨時，曾多次被投訴「阻街」而遭拘控；甚至在母親節及自己生日當天亦不能倖免，曾被罰款2,000多元。近年，因另一位九旬婆婆加入葵芳站外擺賣，更導致食環署執法加劇。她被逼頻密「走鬼」，曾因提着十幾斤鮮花逃避食環時，在扶手電梯上兩度摔倒；年屆80，執法人員多了一份體恤，「𠵱家唔拉我，只係趕我走；有時佢幫我拎埋上去，話『慢慢呀，阿婆』，我跌親佢驚過我。」

甄婆婆如今欣然面對巡查，「由得佢（食環署）囉，佢嚟到我咪走囉！」但她亦成為時間管理大師，趁這段時間拉著十多斤的花，搭港鐵往荃灣站A出口、近愉景新城對開繼續擺賣，傍晚才重返葵芳迎接下班人潮。