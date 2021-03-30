撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-03-30 12:02

18年前，一代巨星在文華東方酒店殞落。 17年前，彭奕而呱呱落地。 兩條完全沒有交集的平行線，今天竟然有了交叉點。彭奕而是《風繼續吹》張國榮十八周年紀念展的策展人，身為「00後」的她，連與張國榮擦身而過的機會都沒有，但張國榮那股「風」，由八、九十年代繼續吹到今天，散落並滋養着年輕人的心。會場內展出多張由「00」後寫給張國榮的情書，年紀最小的只有14歲，字裏行間流露出對哥哥跨越時代的愛，無不令人感動。 攝影：余俊亮

彭奕而今年只有17歲，喜歡張國榮的年資竟長達11年，場內大部分是她從世界各地搜羅回來的收藏品，趁哥哥今年逝世十八周年公諸同好。（余俊亮攝）

彭奕而今年只有17歲，喜歡張國榮的年資竟長達11年，場內大部分是她從世界各地搜羅回來的收藏品，趁哥哥今年逝世十八周年公諸同好。張國榮於2003年與「哥迷」永別，當時彭奕而還未出世，她形容自己與哥哥「失之交臂」，笑言是因為家人愛聽八、九十年代的歌曲，耳濡目染下令她接觸到張國榮，從此加入「哥迷」行列。

展覽牆上掛上多款哥哥的電影海報，《鎗火》、《霸王別姬》、《新上海灘》、《星月童話》、《戀戰沖繩》的電影造型映入眼簾，大部分是彭奕而從日本搜購回來，梳化放有一幅大型的《霸王別姬》海報，是她在德國網站買下的，為收集與哥哥有關的物品，年紀小小的她可謂不遺餘力。最下面一排放着十多封由「00後」寫給張國榮的情書，這些「哥迷」，年紀最小的只有14歲──

「十八年了，哥哥你依然活在我們心，分開也像同渡過。」

「雖然我倆從未相遇，但在我心中，我倆已成為不止一分鐘的朋友。」

「無論你係何寶榮、歐陽鋒、旭仔、十二少定程蝶衣，你都依然係你─顏色不一樣的煙火。」

展覽展出十多封由一班「00後」寫給張國榮的情書，這些「哥迷」，年紀最小的只有14歲，最大的也只是21歲。（余俊亮攝）

劃時代的風繼續吹

張國榮除了是一位天王巨星，更化成一種文化符號，代表着香港八、九十年代敢於創新的黃金時代。彭奕而生命中能「遇上」張國榮，靠的就是對方劃時代的作品，「佢幾乎是那個年代成就最高的明星，而且他很多作品，例如電影、舞台形象都很前衞，所以流傳至今也不覺得過時」。的確，張國榮在《大熱》專輯中的雌雄同體造型、電影《烈火青春》中一句「什麼是社會？我們就是社會！」對白，今時今日看來，仍是震撼。

「佢幾乎是那個年代成就最高的明星，而且他很多作品，例如電影、舞台形象都很前衞，所以流傳至今也不覺得過時」 00後策展人彭奕而

展覽的名稱是《風繼續吹》，她形容張國榮是一股風，那股風即使在他逝世後，也繼續吹下去，吹到不少年輕人的心中，展覽內有些電影海報並非哥哥參與的作品，例如《花樣年華》、《墮落天使》，彭奕而指，正是哥哥的風把她吹到八、九十年代的流行文化中，令她對那個年代的作品產生興趣，喜歡上這些華語電影，希望透過這次的分享，讓參觀人士也捲入懷舊風中。

經典伊瓜蘇瀑布走馬燈展場中旋轉

場中那盞伊瓜蘇瀑布走馬燈，是《春光乍洩》的經典道具，是由52歲的香港設計師及收藏家胡兆昌（John Wu）借出的收藏品。他指那盞走馬燈，是《春光乍洩康城10周年紀念限量典藏》的其中一物，BoxSet中也附送電影DVD、CD、大量張國榮與梁朝偉的相片、8張劇照明信片、澤東電影出產的《春光乍洩》「孖煙通」，當年全球限量2,046套，更掀起炒風。胡兆昌收藏了兩套，一套是0276號，一套是極罕的0000號，「0000應該是樣版，所以估計當年是出產了2,047套，哈哈！」他透露是彭奕而主動聯絡，希望他能借出BoxSet展覽，展覽完結後，BoxSet便會捐給香港知專設計學院，以數碼及實物形式展出。

這一套《春光乍洩》攝影集，是彭奕而苦尋多年的成果，「對我來說很有紀念價值，即使要付上四位數字價錢，也要把它買回來。」（余俊亮攝）

最愛《春光乍洩》 打破社會同志刻板印象

「我最鍾意哥哥的作品便是《春光乍洩》，九十年代社會較封閉，以同性戀作題材，創作容易受困於同志的刻板印象，例如因為他是Gay，因為她是Lesbian，劇情便會怎樣發展，但《春光乍洩》沒有這些刻板設定，就是純粹說一個愛情故事，而哥哥也沒有演成一個『乸型』，這個愛情故事很有說服力。」那一套《春光乍洩》攝影集，是她苦尋多年的成果，「對我來說很有紀念價值，即使要付上四位數字價錢，也要把它買回來。」彭奕而另一套最喜歡的作品是《阿飛正傳》，「有人說哥哥是東方James Dean，我覺得這套電影很能夠體現出哥哥的氣質。」

彭奕而分享她收藏的一套哥哥1997年復出義賣卡，「當年他復出，推出這一套卡，收益全捐給兒童癌病基金會，我把它們買回來，有種跟哥哥一起做善事的感覺。」（余俊亮攝）

珍藏復出義賣卡的意義

哥哥生前熱心公益事務，彭奕而分享她收藏的一套哥哥1997年復出義賣卡，「當年他復出，推出這一套卡，收益全捐給兒童癌病基金會，我把它們買回來，有種跟哥哥一起做善事的感覺。」未曾在哥哥的年代活過，彭奕而靠著這一套卡，嘗試把自己和哥哥的距離拉到最近。

與「前輩Fans」有不同視角

除了彭奕而為哥哥着迷，不少年輕人也是張國榮的Fans，這次她邀請了5位插畫師，為哥哥重塑出新作品，「香港有很多同類展覽，都是由哥哥的前輩Fans負責，我們這些00後Fans，看哥哥作品時有不同的視角，所以想趁他逝世十八周年，舉辦這個展覽，想告訴大家，年輕人也不會覺得張國榮過時。」其中一位插畫師Wing把張國榮在電影《縱橫四海》中的造型重新繪畫出來，當日更興奮地與作品合照。

彭奕而希望紀念展能成為「哥迷」另一個聚腳點，不論是「前輩Fans」還是「00後」都可聚首一堂。（余俊亮攝）

疫情襲港逾年，連每年4月1日「哥迷」到文華東方酒店的公開悼念活動，去年亦被迫取消，今年也未知能否在限聚令下成功舉行，彭奕而希望紀念展能成為「哥迷」另一個聚腳點，不論是「前輩Fans」還是「00後」都可聚首一堂，透過展品交流，約定他生與哥哥再擁抱。

《風繼續吹》張國榮十八周年紀念展 日期：2021年3月30日至4月2日、4月5日至4月11日 時間：1200至1800 地點：Urban House HK（香港尖沙咀漆咸圍10-12號3樓） 票價：平日$20，星期六日及公共假期$40