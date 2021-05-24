撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-24 08:00

要走音樂路絕不容易，若加上身體上有缺陷，更是難上加難。90後少女蕭凱恩在3個月大時因患眼癌，導致雙眼失明，但仍無阻她追尋夢想。她去年於中大音樂系畢業，成為該系首名視障畢業生，同年也被選為十大傑出青年之一。在追夢過程歷盡不少困難，但她最感激還是父母對她的支持，才成就到今天的她。凱恩獨特的經歷，令她受邀主唱電影《一路瞳行》主題曲，她希望能透過歌曲讓大眾了解視障人士的處境。

去年於中大音樂系畢業的蕭凱恩自小是一名視障人士，她在3月大時進行健康檢查，護士發現她的眼睛對光沒有反應，經醫生確認患了眼癌。醫生建議把她的眼球移除，抑制癌細胞擴散以保命，凱恩父母聞訊均十分難受。

凱恩於3個月大時患上眼癌，需把眼球移除，從此失明。（受訪者提供圖片）

因一部電子琴與音樂結緣

但失明無阻凱恩對音樂的熱愛，凱恩4歲起學琴，10歲學唱歌。原來，凱恩對音樂的渴求源於兒時朋友贈送的一部電子琴，「我覺得好玩，好開心，你都可以話因為盲人對聲音比較敏感，而電子琴對我嚟講就好似一個放大版玩具」。凱恩家人發現她聽到到兒歌後，很容易便懂得彈奏出來，察覺到凱恩對音樂有天份，便讓她開始學琴。

凱恩的音樂之路由一部電子琴開始。（受訪者提供圖片）

凱恩升上中學後，除了持續學習鋼琴外，也加入了學校的合唱團，「其實到中四開始，身邊嘅同學都因為學業而離開合唱團，但我就一直堅持，因為我覺得可以從中減壓」。認定了日後往音樂道路發展的凱恩，中四時更毫不猶疑選修音樂。

「先天性不足，唔係懶嘅藉口，反而要更努力去做。我會話努力佔7成，天份反而得1、2分。」 視障少女蕭凱恩

點字樂譜不普遍 視障人士學琴倍艱難

凱恩的音樂路並不容易，除了需兼顧排山倒海的學業壓力外，自幼失明令她在學琴途中時常碰釘。凱恩坦言最難掌握樂曲的大小聲及速度，因為失明人士有先天性的不足，他們無法透過樂譜得知樂曲中的細節，點字樂譜以及有經驗教視障人士彈琴的老師也不普遍，令她走音樂路時比別人更難行。對於種種困難，凱恩選擇樂觀面對，「先天性不足，唔係懶嘅藉口，反而要更努力去做。我會話努力佔7成，天份反而得1、2分」。

為了練熟樂曲，凱恩選擇把整首曲的全部細節記下，以及不停練習，但比一般人花上更多時間才練成一曲。凱恩父母初期不時幫她讀樂譜，把內在細節告訴她，凱恩再用點字機把它們一一記下。其後凱恩獲熱心人士建議下，開始把音樂課堂上的內容錄下，練習時取出錄音重複地聽，再把所有細節巨細無遺地記進腦袋。刻苦的練習，令她漸漸能把樂曲發揮自如。

音樂亦陪着凱恩度過每一個成長階段，凱恩早已視音樂為終生陪伴她的家人。她認為自己與音樂的相處，與家人相處模式類近，「音樂帶畀我一啲快樂嘅時光，雖然都會有困難、壓力，但開心多過呢啲，同時帶畀我滿足感，令我有動力變得更好；家人嘅性質都一樣，相處中有唔同嘅想法，亦會同佢哋吵架，但都會互相體諒，之後和好，相處得更好」。

父母支持愛女 成音樂路上最大助力

其實凱恩能步上音樂之路，除了她異於常人的努力及天份外，也少不了父母的支持。凱恩表示，因視障緣故，周邊的人例如學校老師都不太鼓勵她學音樂，認為她應該專心讀書，畢業後任職一份穩定的工作。

對於凱恩想學音樂，學校老師曾「一盤冷水照頭淋」，直指「唔得」，認為視障人士看不了樂譜，學習樂器時非常困難。幸父母並沒有因此放棄，反而四處奔波，為凱恩尋找一個合適的教琴老師。（受訪者提供圖片）

凱恩父母曾於愛女年幼時，就應否學琴詢問老師的意見，豈料遭對方「一盤冷水照頭淋」，「當時老師話唔得，話佢哋（視障人士）睇唔到樂譜，會好困難」。回想當日，凱恩感激父母堅持協助她追夢，「我好感激當初佢哋嘅堅持，成就咗自己。如果當時佢哋聽咗老師講，放棄咗，就唔會有𠵱家嘅我」。

凱恩十分享受助人自助的過程。她指自己年幼時曾得到不同人的幫助，相信自己也能回饋其他有需要的人。她從中學便開始參加不同類型的社會服務，有助她理解不同地方的實況。她曾於2014年到訪河南愛滋村，更化身為成為當地學校的音樂小老師，她發現當地有不少孤兒，令她非常感慨，「兒童應有快樂的......」，而這些經歷也令她立志用音樂幫助別人。

凱恩獨特的經歷，令她受邀為電影《一路瞳行》演唱主題曲。凱恩認為電影主角中的經歷與自身相似。（受訪者提供圖片）

凱恩獨特的經歷，令她受邀為電影《一路瞳行》演唱主題曲。《一路瞳行》改編自導演的原生家庭故事，講述父母失明，誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺自己只是父母的「盲公竹」，對家人又愛又恨。電影由影后惠英紅及吳岱融飾演失明父母，吳千語飾演女兒。凱恩認為電影中所述的經歷與自身相似，只是失明的人是自己，父母視力健全。

她所主唱的主題曲《面對黑暗》，凱恩認為反映出與家人相處時的情況，「會有開心及不開心，不會只有單一情緒，要兩者並存才是完滿」，其中有兩句歌詞令她印象深刻，「今天的我，灑脫放歌」以及「施恩的你，感恩的我，快樂在傳播」。凱恩解釋，這兩句歌詞令她明白家人對她的放任和支持並非必然，明白到自己十分幸運和幸福，感恩父母對她無條件的支持。