撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-19 19:15

早前有視障人士攜同導盲犬到食肆午膳時被職員要求離開，引起社會各界關注，涉事餐廳在事發後一日在facebook專頁發聲明「認衰」，向該名視障人士的不快經歷致歉。一直協助事主的失明人協進會今日（19日）表示，事主收到涉事餐廳的老闆親自致歉，而協會亦因應各食肆在疫情下已要掙扎求存，婉拒了餐廳老闆提出將事發當日及指定日子的營業額捐予協會的建議。

視障人士詠文與導盲犬Delta早前（17日）到觀塘一間食肆午膳時，被店員要求離開餐廳。（失明人協進會facebook圖片）

網民發動罷食行動

視障人士詠文早前（17日）攜同導盲犬Delta進入位於觀塘的日本餐廳「釣魚船屋」，但被店員以狗隻不能進入餐廳範圍而下逐客令，其後香港失明人協進會接獲事主求助，表示對於視障人士被歧視感到難過及憤怒，擬去信平機會及食環署跟進事件。事件公開引起網民譁然，更有人發起「罷食」該餐廳的行動。



涉事餐廳主管事後主動致電道歉，也有透過facebook官方專頁發出聲明，指對詠文的不快經歷表示關注和萬分歉意。聲明中指，餐廳非常重視是次事件，並已立刻召集全體員工開會檢討，了解事發經過。餐廳形容是次個別事件是員工「不夠體貼，認識薄弱」。

即使詠文與同行同事已在餐廳內點餐，店員仍向其表示：「幫你哋取消張單」，詠文與導盲犬Delta遂被迫離開餐廳。（失明人協進會facebook圖片）

今日再有新進展，失明人協進會（19日）在Facebook專頁發文，表示衷心感謝大家對事件的關注，又指詠文已收到餐廳老闆親自致歉，心情轉好，希望網民不用擔心之餘，事件也能盡快平息。文中又指，詠文在事件中所受到的傷害非筆墨能形容，但涉事餐廳也因對導盲犬認知不足而承受批評、內疚和面對經營壓力，協會希望藉此事讓更多人認識導盲犬使用者的需要，接受導盲犬可以自由出入公共場所及乘搭公共交通工具。

文中又指，詠文特意挑選導盲犬Delta的開心相送給大家。（失明人協進會facebook圖片）

失明人協進會冀日後加強公眾教育

文中亦提到該餐廳一度提出將事發當日及指定日子的營業額捐予失明人協進會，惟協會表示，深明現時飲食業寒冬，各食肆在疫情下掙扎求存，認為不用以捐款方式致歉，因而婉拒有關建議，反指歡迎餐廳老闆與員工在日後成為他們的義工，讓社會更加共融。協會再次重申，公開今次事件的原意是想更多人認識到視障人士的需要和困難，又指日後會在公眾教育方面多加努力。