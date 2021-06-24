九龍城重建│屯馬線通車宋皇臺站將啟用　南角道食肆有喜又有愁

撰文： 呂諾君 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-24 08:00

延誤多時的屯馬線將於本月27日全線通車，宋皇臺站亦會於同日啟用，多年來沒有鐵路網絡的九龍城區，隨着交通變得便利，區內人流亦預計會有所增加。在車站出口附近的店舖，捱過漫長的施工時期，理應「守得雲開」，享受通車帶來的「收成期」，卻有街坊指，區內有不少店舖因應通車、重建等不斷被加租，不敵壓力之下只好結業或搬走；也有食店坦言，曾耗費約200萬元裝修已紮根30年的店舖，惟隨着區內的收購和重建計劃展開，所用的心血和金錢便付諸東流。 攝影：蔡正邦

有「小泰國」之稱的九龍城，隨着近年區內相繼有大大小小的重建計劃，當中除了一些「插針式」的舊區新樓，也包括市建局於2019年2月公布開展的啟德道/沙浦道發展計劃 (KC-015)，而過往食肆林立的南角道，亦因應恒地於2018年以1,100萬元收購4號至22號舊樓，相比過往顯得冷清。

多間店舖不敵加租結業

在宋皇臺站B出口旁經營日本餐廳「津屋爐端燒」約兩年的郭先生指，近年從街坊和相熟店主的口中得知，多間店舖因被業主加租，無法承受之下需要結業，「（疫情下）有啲直情唔肯減之餘仲要加租，我知道已經至少有兩間係咁。」他表示，有集團式的凍肉店也承受不到加租壓力離場，而自己店舖的租約將在本年8月完結，屆時屯馬線通車後，預計業主會提出加租，「疫情加上社會環境唔好，雖然我哋業主好好人，佢體諒，但佢都要生活。」

（通車後）成個區應該會多咗人，但你話個市會唔會好返好多呢？就唔敢講啦。一來個地方好咗，競爭會大啲、舖租又會高啲，加埋個疫情，民生影響幾時復原真係冇人知。 「津屋爐端燒」負責人郭先生

「（通車後）成個區應該會多咗人，但你話個市會唔會好返好多呢？就唔敢講啦。一來個地方好咗，競爭會大啲、舖租又會高啲，加埋個疫情，民生影響幾時復原真係冇人知。」郭先生認為，宋皇臺站啟用後雖然會增加區內人流，但可以維持多久、增加多少都是疑問，其效應或被部分業主高估了；又指心中對於是否應該重建感到矛盾，「用喺度做生意嘅角度，其實趨向係希望重建，呢度地方比較舊，啲人嚟食嘢、行街，新啲會好啲。」

重建計劃增危機感 食店老闆稱要步步為營

九龍城一向有「小泰國」之稱，據知，過去單是南角道已有十多間泰國菜食店。紮根九龍城已近30年的「小曼谷」，第二代負責人Mark（林振成）表示，由沙士走到金融風暴，九龍城一直都維持着熱鬧景況，「話起地鐵時，其實個個都好開心，但係唔知點解一起就起咗八年定十年，到南角道開始收購，條街就烏燈黑火咁樣。」

Mark指，早年他們花了200多萬翻新位於南角道的舊舖，但在2018年舗位卻突然被收購，其間只是從新聞、街坊處知道重建消息，業主和政府均沒有人與他們接觸，最後舊舖只好結業。現時他們在南角道以及其他位置有多個分店，「首當其衝其實係連傾都唔知點傾，有啲業主可能每次同你簽一年，你就要諗，舖面有嘢要維修，我哋做唔做好？」他又指，近年店舖的加租幅度有約15至20%，形容多年來未感受到社區重建的「好」，反而感受到「危機感」，坦言作決定前要步步為營。

都冇得擔心咁多，就好似我媽媽個年代，擔心冇機場之後會有好多影響，九龍城區一直聚集好多泰國人，相信社群會一直發展落去，當然如果政府可以支援下，令呢個小社區可以一直樹立出嚟就更加好啦。 「小曼谷」第二代負責人Mark

「起地鐵時遇到好多問題，例如掘地，試過長期有一至兩個月，舖頭門口每日都沙塵滾滾，又有好多『小動物』會出咗嚟......我哋都算係捱過咗。」Mark認為，屯馬線通車會令生意有所提升，但其效果不會很「爆炸性」，「因為九龍城呢個社區幾特別，識嚟嘅人本身已識搭巴士、小巴......居民又未必真係會搭，平時就算係泰國人唔熟路，出旺角架小巴都係七蚊、廿分鐘就搞掂。」但他指對一些港島區居民而言，鐵路或是另外的選擇。

「小曼谷」門前的吹氣公仔平日吸引了不少顧客，Mark指，通車當日也會有優惠劵甚至泰國舞蹈等吸引客人。（蔡正邦攝）

被問到九龍城區近年「變天」，作為泰國華僑後代的Mark，會否也擔心「小泰國」會就此消失？「都冇得擔心咁多，就好似我媽媽個年代，擔心冇機場之後會有好多影響，九龍城區一直聚集好多泰國人，相信社群會一直發展落去，當然如果政府可以支援下，令呢個小社區可以一直樹立出嚟就更加好啦。」