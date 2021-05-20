諸聖中學學生AR展現九龍城新舊街景　獲民政局青睞擬社區廣泛應用

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-20 08:41

疫情持續一年有多，不少市民經常要留家抗疫，特別是屬高危群組的長者，社交活動大幅減少。聖公會諸聖中學有學生以AR（擴增實境）技術，製作虛擬移動展覽館，透過手機掃描條碼，立體展現九龍城社區今昔面貌，令長者足不出戶，也可知社區事。作品除在學界比賽奪獎外，更獲民政事務局青睞，作品將於本月底率先在九龍城一間長者中心試用，料最快可於今年內推展至當區各老人院應用。

於社創社區比賽奪兩獎

諸聖中學團隊憑AR技術創作的虛擬移動展覽館，在第二屆社聯主辦的「全港中學生社創社區4.0比賽」中，從50隊中脫穎而出，奪得「最受歡迎大獎」及「優秀表現獎」。用家只需要透過手機掃描條碼，就可一覽九龍城社區今昔面貌，例如會呈現新舊街道圖對照，以體現社區的變化，又會介紹區內的特色小店，讓街坊獲悉最新資訊。

用家只需要透過手機掃描條碼，就可一覽九龍城社區今昔面貌。（學校提供）

難忘長者試用感觸落淚

團隊成員之一、中五學生梁宇婷表示，比賽主題是為九龍城社區解難，在資料搜集過程中，發現社區有不少長者居住，疫情下令他們社交活動減少，故希望作品能夠令他們足不出戶，能知社區事，並可作為認知障礙長者「懷緬治療」的工具，以助重整記憶。

疫情令「馬拉松」式的比賽數度延後，持續超過一年，各人需要不時遙距合作，增添製作難度。不過，隊友何子軒表示，最難忘是有長者試用後，見到九龍城舊貌觸景生情，感觸落淚。

負責帶隊的學校資訊科技主任何嘉琪表示，作品最難得可以「走出課室」，在比賽中獲民政事務局局長徐英偉青睞，本月27日率先在香港聖公會樂民郭鳳軒綜合服務中心試用。他又指，當局向其稱有投資者初步願意接洽，期望作品最快可於今年內在九龍城各老人院及社區展覽廣泛使用。

聖公會諸聖中學資訊科技主任何嘉琪表示，學校早於三年前開展跨學科STEM課程。（胡家欣攝）

三年前起跨學科形式推STEM 日後擴至中史等人文學科

近年政府積極投放資源推動STEM教育，何嘉琪表示，學校早於三年前開展跨學科STEM課程，以電腦科為主軸，跨學科讓學生學習編程、VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、3D模型設計及人工智能。

他舉例，學生在科學科學習超音波感應器的運作理論後，可以在電腦科以巴士人流計算器實踐應用。目前STEM元素已滲透在學校數學科、宗教科、生活與社會科、中文科等，不過，受到疫情影響，他指，有礙師生製作VR教材，以及在各學科課堂應用，期望恢復更長時間面授後，可以將STEM融合更多人文科目例如中史等，提升學習趣味。