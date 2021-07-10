安老院設立晚期照顧中心　按摩、聽音樂還有實現遺願？

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-07-10 08:00

聖經上說「生有時、死有時」，長者走到人生的最後階段，如何可以讓他們有尊嚴地走最後一程？籌辦最後的生日會、尋回失散多年的友人，竟然都可以包含在善終服務？有機構數月前在院舍內設立了晚期照顧服務中心，除了豁免住宿費用、減輕家庭的經濟壓力，也是香港首間引入Namaste Care服務模式的院舍，冀為患者提供全方位靈安晚期照顧。跨專業的醫護團隊又會為每位長者訂立「預設照顧計劃」，希望讓他們與親友好好道別、在寧靜舒適的氛圍中安然離去。

香港每年有超過4萬人死亡，當中不少是嚴重病患者，但有約九成人都是在醫院死去，未能自己選擇地點終老。為了提升香港末期長病患長者的晚期生活質素，香港華人基督教聯會廣蔭頤養院於4月開始設立了「維拉律敦治．荻茜靈安晚期照顧服務中心」，分別提供三個月和六個月的綜合照顧服務。晚期照顧服務的目的並非要治癒疾病，相反只是要積極減輕長者的身心靈痛苦。其團隊由跨專業的成員共同合作，當中包括老人科專科醫生、老人精神科醫生、護士、職業治療師、物理治療師、中醫師、社工、院牧、表達藝術治療師等。

我哋好着重五感，希望佢哋有尊嚴，好多人都係喺醫院過嚟，可能好多日都冇得沖涼，所以一嚟到我哋就會幫佢哋洗頭、沖涼、剪髮，亦會有香薰、按摩，希望佢哋回復舒適、乾淨。 「維拉律敦治．荻茜靈安晚期照顧服務中心」項目經理余幸蓓

Namaste Care服務早於歐洲盛行

項目經理余幸蓓指，留意到社區上對善終服務有需求，一些面對臨終病患的長者要長期臥床、打針等，惟家人未必懂得如何照顧，醫院的支援服務也不足夠。她指，Namaste Care的服務模式在歐洲、澳洲等地盛行已久，在亞洲卻甚為少見，表示院舍的晚期照顧服務中心着重人與人之間的關係，會因應長者的需要、喜好和情況而提供不同服務。「我哋好着重五感，希望佢哋有尊嚴，好多人都係喺醫院過嚟，可能好多日都冇得沖涼，所以一嚟到我哋就會幫佢哋洗頭、沖涼、剪髮，亦會有香薰、按摩，希望佢哋回復舒適、乾淨。」

因應患者口味提供療癒食物

團隊也會盡量因應患者的口味提供療癒食物，如炸雞翼、可樂、紅豆沙等，他們更有如「許願師」，短短數月已幫了多名入住中心的長者實現各種願望。余幸蓓表示，近月照顧員曾替一名有肺積水問題的胃癌患者江先生舉辦生日會，除了因應患者口味自製蘿蔔糕，也在切蛋糕期間視像江先生的家人。雖然十多日後江先生的情況急劇轉差，回到醫院後數天便離世了，但他的家人對於在最後的日子裏仍能與江先生一同慶祝生日，感到十分慶幸。

此外，余幸蓓又成功替一名長者尋回已失去聯絡的朋友，「本來佢淨係記得朋友係開花店，地址係荔枝角道XXX號，但我搵完後發現嗰度唔係花店，於是就不如試下花墟太子道西XXX號啦。」她指，當時厚着面皮致電該花店，終於真的成功尋人，並安排了視像聯繫，而該名朋友最後更成為了患者簽訂遺囑的其中一個見證人。

香港華人基督教聯會廣蔭頤養院院長何婉慧。（呂諾君攝）

香港華人基督教聯會廣蔭頤養院院長何婉慧指，在疫情前發生前，團隊曾到澳洲的安老院舍視察，並與職員了解Namaste Care服務模式如何運作，當中首要的設施是一間靈安護理房，「老人家每日可以輪住入去兩至三個鐘，有特定嘅護理同事負責照顧，個氣氛係安寧舒適嘅，而照顧員好認識每一位老人家，譬如有老人家鍾意扮靚，就幫佢搽指甲油、修甲、化妝咁。」她指，房間內有機械人可負責播歌，也可安排視像對話，而今次成立照顧中心，是希望能讓長者在生命的最後階段仍能感覺被尊重，同時「由小做起」，冀能推動坊間的其他安老院，日後都可考慮如何做善終照顧服務。

詳情可參考以下連結：https://kych.vrdseolcc.com/預約初步諮詢：https://bit.ly/3w3V0h2