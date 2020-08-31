新冠肺炎｜90歲危疾翁在家善終機構助運遺體　女兒：他走得有尊嚴

安詳和煦的午後，陽光灑進屋內，林小姐一家人，守在爸爸的床褟前，安然話別。人生最後一刻毋須困於白愷愷的病房內，在自己熟悉的、溫暖的家中，由親人陪伴離開，林小姐認為對老父是最好選擇，毋須讓恐懼入院、患晚期大腸癌的爸爸擔驚受怕。面對至親的離去，他們一家傷感哽咽，但不呼天搶地，「因為爸爸走得好有尊嚴。」 有社福機構推出晚期病人臨終寧養服務，亦可按照病患者及家屬意願，支援及協助在家離世相關安排，包括借用醫療儀器、提供醫護，以及協調運送遺體事宜等。計劃推行4年以來，終有零的突破，林伯是服務首個在家離逝個案。疫情持續，機構指查詢趨增，相信服務可予危疾臨終者多一個選擇。

林小姐（右）指，安排爸爸在家離世，是為了讓他走得正尊嚴。(鄭子峰攝)

患晚期大腸癌、90歲的林伯，今年3月初離開人世，女兒林小姐憶述，爸爸生前抗拒入院，「每次入去唔係大嗌、就係抆開晒啲喉管。」與病魔博鬥，亦磨蝕意志，「佢成日都話點解自己咁無用，連死都咁無用」，為減省爸爸入院痛苦，林家經醫生轉介後，去年10月開始安排爸爸接受居家寧養服務，及至今年3月初，林伯病情突然急轉直下，林小姐再面臨十字路口：將爸爸送院或讓其在家離世。

她再尋求機構協助，護士遂上門評估林伯身體狀況，林家便隨即召開視像家庭會議，林小姐與已移居新加坡的兄姐們商量利弊後，便一致通過父親留在家中走人生最後的一段路，但不無憂慮「家姐不停追問，（在家離世）係咪唔會當作屍體發現案。」

外聘的家庭醫生到場講解在家離世程序及處方藥物，機構則安排維生監察儀器及講解相關殯儀程序，另提醒家屬提早聯絡管理處，安排遺體運離路線，林小姐恍然自己不夠周全：「係喎，自己都好迷惘，好彩有佢哋提供方向。」奔波一整天後，她當晚通宵守在病榻前，陪伴父親。

林伯彌留當日，老伴及子女聚首一堂陪伴到最後一刻。(受訪者提供)

機構會向家屬借出醫療床及相關儀器，供病人接受居家寧養。(鄭子峰攝)

老父離世 二女及時趕回話別

家人話別的同時，亦急盼身在新加坡的二女可及時趕抵，時間不斷倒數，「希望家姐趕得切返嚟。」最終一家人聚首床前，林小姐依然記得，爸爸彌留的那個下午，陽光滿滿，房間一隅擺放香薰，亦播放輕音樂，「成個氣氛都好舒服，太陽照射入嚟沐浴住佢，好溫暖」，患有認知障礙症的林老太亦向老伴細語：「兒女都在這裡了。」

眾人相伴下，林伯安詳離世。在場的醫生簽發死亡文件後，護士與家人們為林伯潔淨遺體，另開啟機構借出的冰墊機，保持其處於低溫狀態，「星期日死亡登記處休息，所以要等第二日先可以登記同運送遺體」，管理處「封𨋢」協助，殯儀公司則派出Benz 7人車接送至殯儀館儲藏，林小姐尤其難忘夾道送別一刻，「好似送機咁，一家人同爸爸講再見，歡送佢展開新的旅程。」

聖雅各福群會賽馬會安寧頌「安．好」居家寧養服務，為60歲或以上、於港島區居住的臨終患者，提供臨終護理照顧支援，機構亦會協助辦理在家離世的善後安排。機構計劃經理余樂天表示，計劃推行4年，截至今年6月，共有392人接受服務，平均年齡為80歲，89%由公立醫院轉介，另有1%屬自行申請。他又指，疫情下由醫院轉介的個案減少，但自今個月起，接獲的新個案超越以往平均，當中5宗求助曾考慮在家離世方案，但最終因不同原因打消念頭，此外亦錄得10宗外間查詢，創歷來新高，「過去4年，街外人的查詢都係1個起、兩個止。」

計劃費用全免，機構會提供社工輔導及護士支援，亦有醫療及輔助器材借用，另會支援家屬及照顧者，但部分額外服務則須收費，包括僱用看護、藥物費用，醫生上門及簽文件費用，殮葬則需另行安排。

賽馬會安寧頌項目總監、香港大學社會工作及社會行政學系教授周燕雯表示，疫情下病人多思考生死，對住院亦有疑慮，「有病人話唔想臨死一刻，無親人喺身邊」，不少港人在家工作或停課，亦易於照顧危疾重症家人，不過本港居所環境則是一大限制。她又指，本港每年有約4萬人離世，現時晚期照顧仍以醫療主導，但較少觸及家屬實務及情緒支援，「香港仍然有好多空間」，周認為，台灣及新加坡的寧養經驗亦值得借鑑。

在家離世會否涉及法律考慮？根據現行法例，凡離世前14天內有醫生診斷，可列作自然死亡，余樂天指，機構會安排醫生到場簽發死因醫學證明書及醫學證明書，即毋須進入公眾儉房及進行解剖，但他指亦有例外，有個案突於睡夢中離世，送往急症室後，警察循例詢問後亦不須進行驗屍程序。

