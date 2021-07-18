香港本土意識是指戰後土生土長的市民，因經歷共同成長歷程和共享一些相同的生活方式而形成的集體意識。

（以下內容節錄自《速讀香港史》。）



二戰以前，香港文化基本上是中國華南社會的延伸。1949年以後，內地與香港邊界的分隔，加上社會發展軌跡不同，令戰後本地成長的一代與內地疏離，甚至對不斷推行政治運動的內地政府產生抗拒。另一方面，港英政府的殖民教育體制強調「重英輕中」，刻意迴避任何國家或民族感情，歧視非英聯邦國家的學歷，造成本地人對內地文化的負面觀感。

1960年代以後，香港經濟發展迅速，市民生活水平得到改善，對香港產生了自豪感和歸屬感。此外香港急速的都市化過程，使中國傳統價值觀受到衝擊，在西方思想影響下，努力爭取個人權利，以及改善個人的生活環境，成為本地市民的主流觀念。

社會運動見證本土意識逐步形成

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書名：速讀香港史

作者：周子峰

周子峰1969年生於香港，2003年於香港浸會大學獲博士學位，現為香港樹仁大學歷史系助理教授。研究範圍為中國近代社會經濟史、中國當代史及福建地方史，著有《圖解中華人民共和國史》、《近代廈門城市發展史研究（1900-1937）》，並分別在中國大陸、台灣、香港、美國等地發表學術論文十餘篇。



【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】