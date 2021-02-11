車公是南宋大元帥？深入考究香港著名「防疫神明」出身與事迹

撰文： 中和出版 最後更新日期： 2021-02-11 16:45

不如從車公是誰說起？我們都相信車公是南宋人。車公當然姓車，但是古人有名、有字，我們的車公，名叫甚麼，字曰甚麼，倒也難找實據，說個清楚。 以下內容節錄自《車公寶籤細解》

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查元人脫脫（或稱托克托）主編的《宋史》，或明人陳邦瞻所撰《宋史紀事本末》、清人畢沅所撰《續資治通鑑》這些史籍，自南宋高宗至宋帝昺，整整一百五十二年，沒有姓車的大元帥、大將軍。自「本紀」至「列傳」所載，連姓車的官員、將領也沒有，一個也沒有。

其實，說到帝王、神祇，必有點神跡奇聞，天意所授的傳言，這些傳言遍佈於民間，甚至寫入正史。例如劉邦斬白蛇而起義反秦，連岳飛也來一個「生時有大禽若鵠，飛鳴室上」。而我們的車公，其事跡既有真實部分，也有傳說部分，而傳說部分也可能是真實的，只是缺乏證據來驗證罷了。最可惜的是，車公事跡正史沒有記載，我們只能從其他史料中找找，看看有沒有車公的「消息」。

據較可靠資料，〈車公廟擴建落成碑記〉稱：「原夫車公乃宋朝大將，籍貫江西南昌，因平江南之亂有功，歿後封贈大元帥，百姓以其忠直、英勇，尊為神靈。明末沙田發生瘟疫，村民稟請車公鎮壓，奏效果然。村民乃建廟崇祀，每年以農曆正月初二日、三月廿七日、六月初六日及八月十六日為車公寶誕，而以元旦次日香火最為鼎盛。」

我們可根據這個資料，知道車公是宋朝人，籍貫在南昌，他的「大元帥」封號是死後才追封的，但這是朝廷所封，抑或百姓感念而追贈，則不得而知，所以正史裡也不曾載有車姓的大元帥。

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至於車公的名字，可有兩條說法：一是姓車名胤，一是姓車名衛。這「胤」「衛」二字，意義不同，我們不能看作為：車公姓車，名胤，字衛；或名衛，字胤，這個可能性先可去除。因此，「胤」「衛」二名之間，必有一誤。查車胤是晉朝人，以螢蠹夜讀著稱，車胤是文官多於武將，離趙宋的時期太遠，或許車胤這個名字是錯的。

那麼，車衛呢？由於史籍中沒有車衛的「傳」，也沒有與車衛有關的事跡記載，我們暫且相信，車公就是姓「車」名「衛」吧。其實，「衛」可以是將衛之意，武官之職，古時每以職位稱呼其人，有如我們今天稱人為「陳總裁」「李校長」等。「衛」，可能是「職位」之稱，而轉作為其名。

至於籍貫，更詳細的資料是「江西南昌五福」人。南昌是江西省的省會，五福則在南昌市東撫河旁。

再說，他曾平江南之亂，則細查度宗、帝昰（後稱端宗）及帝昺這三位宋朝的末代帝主時期，江南沒有甚麼大亂，只有與蒙元對抗的事跡，甚至連理宗時期，江南也沒有甚麼足堪一記的亂事。反而水災、雨土則有記載。「平江南之亂」一事，可能只是傳說、推想，或這江南之亂，只是一時一地的亂子，不是甚麼大的事件，所以不載於歷史了。因此，人們所傳「車公因戡平江南亂事而封為大元帥」一事，恐怕只屬想當然，不是事實；我們應該相信「碑記」所言，車公之封作大元帥，是歿後的封贈，非生時的實職。倘若車公真的是「大元帥」，那麼，《宋史》或《宋史紀事本末》就應該有所記載吧。

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然而值得一提的是：車公原來是宋末國舅爺楊亮節麾下的一員猛將，他曾跟隨楊亮節保護宋代最後兩位可憐的帝主，南來避禍的。這雖然是傳說，但整個事件有其來龍去脈，接近真實的可能性極高。那麼，楊亮節是誰？

據《宋史》記載，楊亮節是宋度宗楊淑妃的弟弟，宋端宗（趙昰）的舅父。那麼，楊淑妃又是誰？

楊淑妃（？－ 1279 年），是宋度宗趙禥的妃子，宋端宗趙昰的母親。（按，北宋真宗，也有個楊淑妃，但一在北宋，一處宋末，兩人絕不相同。）論家世，她又是宋寧宗趙擴（在位1195 至1225 年）恭聖皇后哥哥楊次山的玄孫女。楊次山在《宋史》中有傳（載「列傳」中的「外戚傳」），可見楊淑妃也是名門出身，地位尊貴的人物。按楊家墓地所在為浙江省淳安縣，想必她應是淳安縣人了。

楊亮節這位國舅爺，追隨着宋末兩位帝主和姊姊楊淑妃，這個君臣的家庭組結，因國難之故，而南走愴惶。據明代錢士升修撰的《南宋書》稱：「景炎二年二月，帝舟次梅尉（即梅窩，或謂梅尉為馬灣，這些地名讀音都在一音之轉內，發聲皆同，所以有這樣的差誤），四月次官富場，九月次淺灣（即荃灣）。」二王之側，當有楊亮節守衛在旁，而車公或許也在其四周之近。查史書所載，端宗、帝昺在九龍最少逗留了半年，真想不到南宋最末的幾頁歷史，有一頁竟揭在香港這南方蕞爾之地。又據《大清一統志》所載，宋行宮在九龍有三十餘所，可考者四，官富場之宋王台，即是其中之一。

因此，二帝當年的行蹤也就是楊亮節的行蹤，據《新安縣志》﹝清嘉慶廿四年（1820 年）編成版﹞所記關於宋二王的行蹤有三，俱記於〈卷十八．古跡門〉。

其一：景炎行宮在梅尉山。宋景炎二年，帝舟抵此，作行宮寓焉。

其二：官富駐蹕。《宋行朝錄》：丁丑年四月（即景炎二年，1277 年），帝舟次於此，即其地營宮殿，基址柱石猶在。今土人將其址改建北帝廟。

其三：宋王台。在官富（就是今天的九龍城）之東，有磐石方平數丈，昔帝昺駐蹕於此。台側巨石舊有「宋王台」三字。由上述的記載，可知當年楊亮節也在九龍城附近追隨二王，因此在宋王台西北，距一箭之遙，有侯王廟，據清末陳伯陶先生所考，侯王廟所祀者，就是楊侯亮節。傳說，楊亮節是病死在九龍城的。查楊亮節生前已是「侯爵」，死後，又追封為「王」，時人追念楊氏忠貞，就在其身葬處搭建茅屋為廟，後到元亡明世，茅屋才改為土磚結構，這就是今日仍在九龍城聯合道左的「侯王廟」了。目前在聯合道的侯王古廟，落成於清雍正八年（1730 年），屬法定古跡。

有關侯王楊亮節的傳說，還有兩則。一則是說，楊亮節是與元兵交戰，死於海上，那就是東涌的海面，所以東涌也有一所侯王宮，建於乾隆三十年（1765 年）。另一則是說楊亮節沒有病死或戰死，只是在宋亡後，他隱姓埋名，在沙田瀝源一帶行醫，活人無數。所以，沙田大圍也有侯王廟。

在民間一直流傳車公是南宋軍人，屬楊侯亮節麾下的將領，負責殿後保護宋二王南下，惜其後因病在身，不幸逝世。故而楊侯廟中，車公多脅侍在楊侯旁邊。

再說，〈車公廟擴建落成碑記〉稱：香港「百姓以其忠直英勇尊為神靈」，這是中國傳統的文化處理，民眾對一些生時忠勇正義，為國為民的英烈豪俊，感念他們行為端正典範，有利扶正民風，死後也希望這個典範、規模能流傳下來，感應後世，於是立廟紀念，祭之以禮。如關公、譚公、侯王等，都是實有其人而為後人追祀的。

而在「明末沙田發生瘟疫，村民稟請車公鎮壓奏效果，然村民乃建廟崇祀」，此事傳說是明末崇禎年間，廣東一帶疫病侵人，延及香港。沙田災情尤重，於是請出車公以為防疫鎮毒的神靈。此事效果如何？據說，凡經車公神像所到之處，病疫速速退卻，於是百姓感念神恩， 因為有這樣的「神跡」可尋，於是，車公的身份、才能又大有文章。傳說所及，車公不但是智勇雙全，而且還「精通醫理、星曆、岐黃之術」，車公的技能瞬即陡增。車公由一位英烈忠貞的護主將領，變成消災防疫的佑民神祇，實在可說是「羽化後的傳奇」。

書名：車公寶籤細解 作者：郭漢揚

【本文獲「中和出版」授權轉載。】