社企食店聘兩名自閉症員工　怕醜仔變親善大使　店長感恩見證成長

亞氏保加症（Asperger syndrome）為「自閉症譜系障礙」（Autism Spectrum Disorders）中的一項病症，患者在與人社交和溝通上均會面對困難，惟他們智力正常，亦具有各自的天賦與才能，只是未必每間公司均願意投放時間和心力，為他們提供相關的培訓。

星兒，是對患有自閉症孩子的暱稱，因為他們不善與人溝通，像天上的星星，近在咫尺卻存在於遙遠的星際外。有基金會成立了名為「星兒小館」的社企，並聘請了2名亞氏保加症的患者，期望為成年的自閉症人士提供培訓及就業機會，讓他們可以發揮所長。有受聘的店員表示，以往看到很多顧客時總會感到緊張，但經過培訓和練習已順利適應。該社企的店長認為，社企的工作對成年自閉症人士產生了正面的改變，惟社企成立一年還未收支平衡，來年營運去向仍未明朗。



星兒小館以販售外賣食品，包括日式小食及零食為主。（盧翊銘攝）

現年32歲的Daniel，去年3月起成為星兒小館的員工，日常工作內容包括擺放貨品，為顧客下單及煲煮白飯等。對於安靜和寡言的他，坦言在工作初期，當面對很多顧客前來光顧時，便會感到緊張和尷尬，尤其店舖面積較小，就算只有數名顧客前來，都會令店內空間大大收窄，令他感到壓力。

Daniel回想當初求職比別人困難，一開始在星兒小館打工也是抱着「做住先」的想法，但逐漸適應工作環境，形容「熟咗手就OK」，開始喜歡上這份工作。被問及這份工作最有滿足感的時刻，Daniel表示，當顧客盛讚食物好吃的時候，令他十分開心。

店長阿珍亦憶述，Daniel一開始工作時「唔講嘢」，看到顧客便會躲到店舖後方，避免與人接觸，但她讚揚Daniel是個盡責、聽話，且不會偷懶的人，交代他要做的任務，往往都可以有序地完成，成果亦相對理想，形容「你話畀佢（Daniel）聽做啲乜嘢，佢就會做到十足十」。她形容Daniel的學習能力高，教他的東西很快便會「上手」。

在這一年間，阿珍刻意讓Daniel擔任與客人互動的崗位，最終令他克服溝通困難，亦比以往更主動和開心。她笑言，現時Daniel看到店舖沒什麼生意時，都會主動派傳單，希望招攬更多客人。

Daniel回想當初求職比別人困難，一開始在星兒小館打工也是抱着「做住先」的想法，但逐漸適應工作環境，形容「熟咗手就OK」，開始喜歡上這份工作。（盧翊銘攝）

相對較為安靜和寡言的Daniel，另一名員工阿烽是個主動、直率，和喜歡說話的人。37歲的他表示，自己曾做過不同的工作，包括冷氣學徒、教學助理及圍棋導師等，卻覺得都不適合自己。他解釋，之前的工作不時需要他應酬，例如要求他用工餘時間陪老闆和同事吃飯，但他卻完全不喜歡應酬，亦覺得很浪費金錢，坦言只想好好享受私人時間。阿烽又形容，之前的工作環境，同事之間會經常講是非，但他不想參與其中，而這些情況在星兒小館都不會出現，令他覺得這裏的工作環境更適合自己。

阿烽在星兒小館做了一年多，認為店鋪的生意沒有什麼突破。（盧翊銘攝）

分享獨特派傳單策略

在店內負責派傳單和送外賣的阿烽透露，派傳單時會有特別的技巧和對象，例如會專門向一些手持外賣盒的人士派傳單，「買開飯盒嗰啲（人）實會再買，問題喺邊間之嘛」，因此認為他們是食店的目標群眾，即使這次沒有購買店內的外賣食品，下次也有機會前來光顧。

有份培訓他的導師鄺炳希坦言，阿烽的長處是主動和喜歡說話，故不會派完傳單便離去 ，當顧客接到傳單後，他會主動向對方介紹店內的食品。鄺炳希又盛讚阿烽專注力很強，曾經叫他幫忙將225毫升的噴霧液體斟倒至容器之中，而阿烽能確保份量完全正確。

訪問期間，阿烽不時搶白和衝口而出，惟當有顧客光顧時，他卻會「一支箭」上前招呼，經常將「多謝」和「唔該」等掛在嘴邊，最後更主動替雙手拿着外賣的顧客拉開簾布，讓她離去。受惠的客人Hannah表示，自己早已光顧過星先小館，認為店內的員工很有禮貌，一直不知道他們原來是自閉症人士，她亦非常樂意繼續光顧，支持自閉症人士融入社會。

阿烽直言，有時送外賣時會得到顧客給予的「貼士」，形容是這份工的「benefit」。（盧翊銘攝）

66歲店長：佢哋都好聰明、好叻

至於今年66歲、在星兒小館擔任店長的阿珍，之前在洗衣店打工，惟不幸遇上裁員潮，在區議員的介紹下成為星兒小館的一分子。她表示，明白高齡人士求職不易，慨嘆「我哋冇乜選擇㗎啦，咁嘅年紀」，但仍渴望可以繼續工作，因此非常慶幸得到這份工作。

她坦言在加入星兒小館前，已知道這裏有聘請自閉症人士，惟自己一直沒有與他們相處的經驗，故入職前難免有少許擔心。然而經過相處後，阿珍認為Daniel和阿烽「好聰明、好叻」，「唔會覺得佢哋有問題」，又認為自己與二人在工作的配合，沒有遇到太大困難。

店長阿珍表示，在星兒小館工作後，始知道「原來自閉症係有咁多種」。（盧翊銘攝）

二人互相比較學習

阿珍坦言，Daniel和阿烽在工作初期的確有不少錯漏，如用錯醬汁、弄錯放調味料的次序等。然而，她認為一般人亦需磨合期熟習店面運作，更何況二人之前都沒有相關工作經驗。她認為教導二人需要有一定的耐性，亦要給予讚賞，讓他們在工作中得到信心和成功感。她形容二人工作時亦會互相比較，互相學習，令各自的工作表現更進一步。經過不斷磨練和嘗試，二人已減少很多錯漏，亦能在崗位上發揮長處。對於Daniel和阿烽的改變，阿珍坦言作為店長，能見證到他們的成長，覺得非常高興。

星兒小館項目總監伍秀娟表示，現時主流公司較少聘請自閉症人士，主要原因為欠缺耐性和時間培訓，因此希望星兒小館能為自閉症人士提供就業機會，通過培訓改善他們溝通及社交上的困難。（受訪者提供圖片）

開張一年 食店仍未達收支平衡

星兒小館項目總監伍秀娟表示，現時主流公司較少聘請自閉症人士，主要原因為欠缺耐性和時間培訓，因此便希望星兒小館能為自閉症人士提供就業機會，通過培訓讓他們改善溝通及社交上的困難，幫助他們發揮所長。

社企於去年初開幕，碰巧遇上新冠肺炎爆發，伍秀娟坦言，當時環境「比較亂」，大大影響社企的籌備和宣傳工作，因此對社企的營運造成很大的打擊。即便最近疫情恢復穩定，但生意仍相當反覆，現時還未達到收支平衡。她期望社企可以吸引更多人光顧，除了期望改善經營情況，更是讓兩名亞氏保加症的店員有更多機會與顧客互動，鍛煉他們的社交及溝通能力。她補充，現時社企大部分的顧客都是熟客，店員已非常熟習情況，因此希望會有更多「生客」光臨，讓他們可以練習應對不同的情況和挑戰。此外，由於現時店舖空間較狹窄，她期望在生意轉佳後，可將星兒小館搬遷至更大的店舖，並聘請多一名自閉症員工，幫助更多有需要人士。